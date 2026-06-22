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Nhìn như khoai lang, nhưng ăn giòn ngọt hơn củ đậu, ví như 'nhân sâm dưới lòng đất', làm được nhiều món ngon bổ dưỡng

Thứ hai, 07:11 22/06/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
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GĐXH – Bề ngoài khá giống khoai lang, nhưng loại củ này lại khiến không ít người bất ngờ bởi vị ngọt thanh, giòn mát và hương thơm nhẹ đặc trưng. Không chỉ là món ăn giải nhiệt ngày hè, sâm đất còn được nhiều người ưa thích vì chế biến được nhiều món ngon bổ dưỡng.

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Củ sâm đất giúp thanh nhiệt và giải độc, hỗ trợ sức khỏe gan

Sâm đất được trồng nhiều ở nước ta. Nhìn bên ngoài, loại củ này khá giống khoai lang với lớp vỏ nâu vàng và hình dáng không đồng đều. Tuy nhiên, phần thịt củ bên trong lại trong, mọng nước, ăn giòn ngọt hơn củ đậu.

Nhiều người nhận xét loại củ này có vị thanh mát cùng mùi thơm thoang thoảng giống nhân sâm. Vào mùa thu hoạch, giá sâm đất thường dao động từ 35.000 - 50.000 đồng/kg.

Nhìn như khoai lang, nhưng ăn giòn ngọt hơn củ đậu, ví như 'nhân sâm dưới lòng đất' làm được nhiều món ngon bổ dưỡng - Ảnh 3.

Củ sâm đất hình dáng bên ngoài giống như khoai lang, ăn giòn ngọt hơn củ đậu. Ảnh HM

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, trong đông y, sâm đất có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể.

Thực phẩm này được nhiều người chọn trong những ngày nắng nóng hoặc khi cơ thể có biểu hiện nóng trong, nổi mụn… Ngoài ra, lượng nước dồi dào trong sâm đất cũng giúp cơ thể được bổ sung độ ẩm tự nhiên, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố hiệu quả hơn.

Một trong những lý do khiến sâm đất ngày càng được ưa chuộng là hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ. Chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả nên phù hợp với những ai muốn giảm cân.

Đặc biệt, vị ngọt của sâm đất chủ yếu đến từ fructooligosaccharide (FOS) – một dạng carbohydrate có chỉ số đường huyết thấp. Bởi vậy, củ sâm đất được đánh giá là tốt với người tiểu đường, người cần kiểm soát đường huyết.

Cách chọn và sử dụng sâm đất ngon

Chị Nguyễn Thị Hoa – một người bán sâm đất cho biết, sâm đất có thể bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng. Điều thú vị là củ càng để héo nhẹ thì vị càng ngọt đậm hơn.

Nhìn như khoai lang, nhưng ăn giòn ngọt hơn củ đậu, ví như 'nhân sâm dưới lòng đất' làm được nhiều món ngon bổ dưỡng - Ảnh 4.

Củ sâm đất có thể chế biến được nhiều món ngon.

Khi sử dụng, cần rửa kỹ dưới vòi nước chảy trước khi gọt vỏ để tránh nhiễm bẩn vào phần ruột củ vì mọc sâu dưới đất nên lớp vỏ thường chứa nhiều đất cát và vi sinh vật. Củ sâm đất có thể chế biến được nhiều món bổ dưỡng hàng ngày. Ngoài có thể gọt vỏ rồi ăn tươi để cảm nhận vị ngọt thanh mát, mọng nước, ngon giòn hơn củ đậu, sâm đất cũng có thể làm nguyên liệu để chế biến món ngon.

Cách ăn sâm đất ngon và bổ dưỡng

Ăn tươi như trái cây

Đây là cách được nhiều người yêu thích nhất. Chỉ cần gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài, rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Sâm đất giòn, mọng nước và ngọt mát tự nhiên, rất thích hợp để giải nhiệt trong ngày hè.

Ép lấy nước uống

Sâm đất có thể ép cùng táo, lê hoặc cà rốt để tạo thành thức uống thanh mát, bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Canh sâm đất hầm xương

Nguyên liệu:

+ 500g sâm đất

+ 300g sườn non

+ 1 củ cà rốt

+ Gừng tươi, hành lá, gia vị thông thường

Cách làm:

Xương heo chần sơ qua nước sôi rồi đem hầm khoảng 45-60 phút. Sâm đất gọt vỏ, cắt khúc vừa ăn, ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút. Khi xương đã mềm, cho sâm đất và cà rốt vào nấu thêm 10-15 phút rồi nêm gia vị vừa miệng, thêm hành lá là được.

Món canh có vị ngọt tự nhiên từ sâm đất, thanh mát và rất thích hợp trong những ngày thời tiết oi nóng.

Nộm sâm đất gà xé

Nguyên liệu:

+ 300g sâm đất

+ 150g thịt gà luộc xé sợi

+ Cà rốt, rau thơm, tỏi, ớt, chanh, nước mắm, lạc rang

Cách làm

Sâm đất gọt vỏ, thái sợi rồi ngâm nước muối loãng khoảng 15 phút. Trộn đều sâm đất với thịt gà xé, cà rốt bào sợi và rau thơm. Pha nước trộn gồm nước mắm, chanh, đường, tỏi và ớt rồi rưới đều lên hỗn hợp. Cuối cùng rắc lạc rang lên trên và thưởng thức.

Món nộm có vị giòn ngọt tự nhiên của sâm đất hòa quyện cùng vị chua cay mặn ngọt rất hấp dẫn, giúp chống ngấy hiệu quả trong các bữa ăn nhiều đạm.

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