Loại cá được ví như 'ích mẫu hà tiêu', vừa là món ngon mùa hè vừa hỗ trợ sức khỏe phụ nữ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Những thực phẩm giúp ngủ ngon hơn có sẵn trong căn bếp nhưng nhiều người vẫn bỏ qua GĐXH – Một số thực phẩm quen thuộc dưới đây có sẵn trong căn bếp chứa những dưỡng chất có khả năng hỗ trợ cơ thể thư giãn, giúp dễ ngủ và ngủ sâu hơn mà nhiều người vẫn bỏ qua.

Cá chép – vị thuốc tốt chữa bệnh phụ khoa

Hiện nay, cá chép sông được nhiều người ưa chuộng nhờ thịt chắc, thơm và giàu dinh dưỡng. Tùy theo kích cỡ và địa điểm bán mà giá của cá chép thường giao động từ khoảng 100.000 đồng đến hơn 300.000 đồng/kg.

Loại cá chép sông từ 2-3kg thường có giá khoảng 145.000 - 165.000 đồng/kg, loại 3-5kg giá khoảng 220.000 - 250.000 đồng/kg. Cá chép sông loại 5-7kg thường có giá khoảng 280.000 - 330.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá chép chứa hàm lượng protein chất lượng cao cùng nhiều axit amin thiết yếu, omega-3, canxi, các vitamin và vi chất quan trọng khác.

Video: Cá chép là món ngon nên bổ sung ngày hè (Hà My)

Nhờ nguồn dưỡng chất dồi dào, cá chép còn tăng cường sức khỏe tim mạch và thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu và là thực phẩm lý tưởng để phụ nữ dưỡng da với nguồn collagen cao.

Trong Đông y, cá chép có vị ngọt, tính bình, thường được dùng với mục đích lợi tiểu, tiêu phù, an thai và thông sữa. Bởi vậy mà trong thực đơn của phụ nữ mang thai, sau sinh thường không thiếu món ăn từ loại cá này.

Đặc biệt, dân gian Trung Quốc còn gọi cá chép là "ích mẫu hà tiêu", hàm ý đây là thực phẩm có lợi cho phụ nữ, một vị thuốc chữa bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ sức khỏe, không thể thay thế việc thăm khám hay điều trị y khoa đối với các bệnh phụ khoa.

Món ngon với cá chép

Cá chép nướng sa tế

Nguyên liệu:

- 1 con cá chép khoảng 2 – 3kg

- Hỗn hợp sốt: 2 thìa dầu hào, 1 thìa tương ớt, thìa dầu ăn, đường, 2 thìa sa tế tôm, 2 củ hành khô, 1 củ tỏi, 1 củ sả.

Cách làm:

Rửa sạch cá, thấm khô rồi khía hai mặt cá. Tỏi, sả, hành băm nhỏ rồi phi thơm.

Cho các nguyên liệu chuẩn bị cho sốt còn lại vào nồi đun sôi tới khi hỗn hợp sánh quyện. Rưới nước sốt lên 2 mặt cá và dùng cọ phết đều, ướp cá 30 phút để cá ngấm gia vị.

Nướng lần thứ nhất ở 180 độ C trong khoảng 20 phút. Lấy cá ra, tiếp tục phết thêm sốt rồi nướng thêm 10–15 phút mỗi mặt đến khi vàng đều. Có thể rưới thêm dầu hành để món ăn thơm và hấp dẫn hơn.

Cá chép om dưa

Nguyên liệu:

- Cá chép 1kg

- Thịt ba chỉ 300gr

- Cà chua 2 quả

- Dưa muối, hành lá, thì là, ớt, hành khô

- Gia vị: dầu ăn, tiêu, muối, mắm

Cách làm:

- Cá làm sạch cho vào chảo rán sơ qua. Cà chua thái múi cau. Thịt ba chỉ thái miếng ướp muối, tiêu, hành khô 30 phút. Cho lên chảo đảo qua.

- Phi thơm hành với mỡ cho dưa vào xào qua cho thơm. Xếp dưa vào nồi thêm cá, thịt ba chỉ, cà chua, vài củ hành tím đập dập thêm dưa lên trên cá.

Đổ nước dưa cùng nước sôi ngập xâm xấp mặt cá, nêm nếm vừa ăn rồi om nhỏ lửa khoảng 1 giờ. Khi gần hoàn thành, cho hành lá và thì là vào để tăng hương vị.

Cá chép hấp bia

Nguyên liệu:

+ 2–2,5kg cá chép

+ 400g nấm đùi gà

+ Cà chua bi

+ Gừng, sả, hoa chuối, rau răm, ngổ, thì là

+ Ớt, chanh, hành khô

+ Bột nghệ, mẻ, hạt nêm

Cách làm:

Cá làm sạch, cắt khúc lớn rồi khía nhẹ để nhanh chín. Ướp cá cùng hạt nêm, bột nghệ và mẻ trong khoảng 20 phút.

Xếp các loại rau, nấm và hoa chuối xuống đáy xửng hấp, đặt cá lên trên rồi hấp khoảng 30 phút.

Thịt cá chín mềm, ngọt tự nhiên kết hợp cùng rau thơm và nấm tạo nên món ăn thanh mát, phù hợp cho những ngày hè nóng bức.

Loại cá được ví như “gà nước”, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg nhưng giàu dinh dưỡng, tốt cho xương khớp tuổi trung niên GĐXH - Không đắt đỏ như cá hồi hay nhiều loại hải sản cao cấp, cá này là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Thịt trắng, mềm, ít xương dăm, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng, chúng được nhiều người gọi là ‘gà nước’.



