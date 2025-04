5 lợi ích sức khỏe của quả lê và những kiêng kỵ khi ăn lê

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, quả lê giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, chất xơ có trong lê còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về đường ruột. Thường xuyên ăn quả lê giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái.

1. Giá trị dinh dưỡng của quả lê

Lê là loại quả nhiều nước, vị ngọt mát, thơm ngon, đặc biệt giàu dinh dưỡng. Một khẩu phần100g quả lê cung cấp 57 calo (Kcal) và nhiều chất dinh dưỡng khác.

Chất dinh dưỡng Số lượng Lipid (chất béo) 0,1 g Protein 0,4 g Natri 1 mg Kali 116 mg Carbohydrate 15 g Chất xơ 3 g

2. Tham khảo lợi ích sức khỏe của quả lê

2.1. Chất xơ có trong quả lê hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Lê là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan dồi dào, đặc biệt là pectin. Chất xơ này đóng vai trò như "chổi quét" làm sạch đường ruột, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề liên quan. Ngày càng có nhiều bằng chứng về tầm quan trọng của chất xơ và vai trò của nó đối với sức khỏe hệ vi khuẩn đường ruột cũng như ngăn ngừa béo phì và đái tháo đường type 2.

Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe hệ vi khuẩn đường ruột.

Những lợi ích cụ thể của lê đối với hệ tiêu hóa:

Giảm táo bón: Chất xơ trong lê giúp làm mềm phân, tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột, từ đó giúp phòng ngừa và cải thiện tình trạng táo bón.

Giảm đầy hơi: Lê giúp giảm đầy hơi bằng cách thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn và loại bỏ khí thừa trong đường ruột.

Hỗ trợ điều trị hội chứng ruột kích thích (IBS): Chất xơ và các hợp chất chống viêm trong lê có thể giúp giảm các triệu chứng của IBS như đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón.

Bảo vệ niêm mạc dạ dày: Các chất chống oxy hóa trong lê giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm nguy cơ viêm loét dạ dày.

2.2. Quả lê làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2

Một nghiên cứu tìm hiểu về lợi ích của flavonoid, bao gồm anthocyanin có trong các loại trái cây như lê, cho thấy tiêu thụ thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2.

Lợi ích cụ thể của lê đối với người bệnh đái tháo đường:

Ngăn ngừa biến chứng: Bằng cách kiểm soát đường huyết, lê giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường như bệnh tim mạch, tổn thương thần kinh, suy thận.

Cải thiện sức khỏe tổng thể: Lê cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Lê chứa nhiều chất chống oxy hóa như quercetin, giúp bảo vệ các tế bào beta trong tuyến tụy sản xuất insulin, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

2.3. Chất xơ có trong lê hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một nghiên cứu điều tra tác động của việc thêm trái cây, chẳng hạn như táo hoặc lê, vào chế độ ăn uống so với yến mạch, đã phát hiện ra rằng trái cây giúp giảm lượng năng lượng tiêu thụ và trọng lượng cơ thể theo thời gian.

Nguyên nhân là chất xơ trong lê giúp tăng cảm giác no, làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp ăn ít hơn và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. So với nhiều loại trái cây khác, lê có lượng calo tương đối thấp, lại chứa nhiều nước. Nước trong lê giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, loại bỏ độc tố và giúp cảm thấy no lâu hơn. Lê là loại quả có chỉ số đường huyết thấp , giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa các cơn đói bất chợt và giảm cảm giác thèm ăn đồ ngọt.

Quả lê giàu chất chống oxy hóa và có chỉ số đường huyết thấp.

2.4. Quả lê giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Lê rất giàu flavonoid có lợi hỗ trợ tim bằng cách cải thiện huyết áp và mức cholesterol. Đặc biệt, một nghiên cứu xem xét lượng trái cây tiêu thụ, chẳng hạn như lê, đã tìm thấy mối liên hệ với việc cải thiện lipid máu ở phụ nữ, cho thấy chế độ ăn giàu các hợp chất thực vật này có thể có tác dụng có lợi cho sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu sâu hơn cho thấy rằng việc tiêu thụ trái cây, rau quả, đặc biệt là các loại trái cây như táo và lê, có liên quan đến chỉ số khối cơ thể (BMI) thấp hơn, giảm nguy cơ đột quỵ, giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Nhờ khả năng chống oxy hóa và giảm mỡ máu xấu, ăn quả lê giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim, đột quỵ. Các chất chống viêm trong lê giúp bảo vệ mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch .

2.5. Giàu hợp chất thực vật có đặc tính chống ung thư

Lê giàu hợp chất thực vật có tác dụng bảo vệ như anthocyanin và acid cinnamic, việc bổ sung các loại trái cây như lê vào chế độ ăn uống có thể giúp bảo vệ chống lại một số loại ung thư như:

Chất xơ trong lê giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng bằng cách rút ngắn thời gian tiếp xúc của các chất độc hại với niêm mạc ruột. Một số nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ lê có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư phổi. Có nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc tiêu thụ trái cây giàu flavonoid như lê có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư vú.

3. Một số kiêng kỵ khi ăn quả lê

Quả lê là một loại trái cây đa năng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc bổ sung lê vào chế độ ăn hàng ngày là một lựa chọn thông minh để cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không phải ăn quả lê lúc nào cũng tốt vì nó kỵ với một số loại thực phẩm dưới đây. Theo ThS.BS. Phạm Đức Thắng, Đại học Y Dược TP.HCM, quả lê khi dùng cùng với thịt ngỗng có thể khiến thận làm việc quá sức, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Ceton đồng trong lê có thể phản ứng cùng acid cianogen lưu huỳnh trong củ cải, khiến người ăn bị suy tuyến giáp và bướu cổ. Ăn quả lê sau một bữa rau dền có thể gây nôn và rối loạn tiêu hóa.

Khánh An