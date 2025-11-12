Tiền tiểu đường: 7 dấu hiệu cảnh báo sớm dễ bị bỏ qua
Tiền tiểu đường là "vạch báo động đỏ" trước khi bệnh đái tháo đường thực sự xuất hiện. Giai đoạn này, lượng đường trong máu cao hơn bình thường nhưng chưa đủ để chẩn đoán là tiểu đường. Điều đáng nói là rất nhiều người hoàn toàn không biết mình đang ở ngưỡng nguy hiểm này, vì các triệu chứng thường mờ nhạt, dễ bị nhầm với mệt mỏi thông thường.
7 dấu hiệu tiền tiểu đường thường bị bỏ qua
Dưới đây là 7 dấu hiệu cảnh báo sớm tiền tiểu đường thường bị bỏ qua. Nếu nhận biết sớm và xử lý kịp thời, bạn hoàn toàn có thể phòng tránh tiểu đường sớm:
Hay khát nước và khô miệng kéo dài
Cảm giác khát nước không rõ nguyên nhân, dù đã uống nhiều nước vẫn thấy khô miệng, có thể là dấu hiệu đầu tiên. Khi đường huyết tăng cao, cơ thể phải loại bỏ bớt đường qua nước tiểu, khiến nước bị rút khỏi mô và gây khô miệng, khát nước liên tục.
Đi tiểu nhiều hơn bình thường, nhất là về đêm
Một người bình thường thường đi tiểu từ 5–7 lần mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn phải thức dậy giữa đêm nhiều lần để đi tiểu hoặc cảm thấy lượng nước tiểu tăng bất thường, rất có thể đường huyết của bạn đang vượt ngưỡng kiểm soát.
Mệt mỏi, uể oải, thiếu năng lượng dù ăn uống đầy đủ
Trong giai đoạn tiền tiểu đường, glucose vẫn lưu thông trong cơ thể. Nhưng do đề kháng insulin, cơ thể sẽ không thể chuyển đổi glucose thành năng lượng. Điều này sẽ gây mệt mỏi, đây là một trong những triệu chứng chính của tiền tiểu đường.
Thường xuyên đói hoặc thèm đồ ngọt
Khi lượng đường huyết dao động thất thường, não bộ sẽ gửi tín hiệu yêu cầu nạp thêm năng lượng, gây ra cảm giác đói liên tục, đặc biệt là thèm đồ ngọt. Chu kỳ "ăn – tăng đường – tụt đường" cứ lặp lại, khiến người bệnh dễ tăng cân, béo bụng – yếu tố nguy cơ của tiểu đường type 2.
Thị lực giảm thoáng qua hoặc mờ mắt tạm thời
Nhiều người tiền tiểu đường nhận thấy tầm nhìn thay đổi đột ngột, mắt mờ đi rồi lại rõ, nhất là vào buổi sáng hoặc sau khi ăn. Đường huyết cao làm thay đổi áp suất trong nhãn cầu, khiến thủy tinh thể bị phù nhẹ. Nếu kéo dài, đây có thể là dấu hiệu sớm của tổn thương võng mạc – biến chứng mắt do rối loạn chuyển hóa đường.
Da khô, ngứa hoặc vết thương lâu lành
Khi lượng đường trong máu cao, mạch máu nhỏ bị tổn thương, lưu thông kém, khiến da khô ráp, dễ ngứa và các vết xước nhỏ lâu lành. Một số người còn xuất hiện vùng da sậm màu ở cổ, nách hoặc khuỷu tay – gọi là "rối loạn sắc tố do kháng insulin" – dấu hiệu đặc trưng của giai đoạn tiền tiểu đường.
Tê bì, châm chích ở đầu ngón tay, ngón chân
Khi đường huyết tăng trong thời gian dài, các dây thần kinh ngoại biên bắt đầu bị ảnh hưởng. Người bệnh có thể cảm thấy tê bì, râm ran hoặc châm chích nhẹ ở tay và chân, nhất là vào ban đêm. Đây là biểu hiện sớm của tổn thương thần kinh – nếu không kiểm soát, có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.
Cách phòng ngừa tiểu đường từ giai đoạn tiền tiểu đường
Tiền tiểu đường không phải là bản án, mà là cơ hội vàng để bạn kịp thời điều chỉnh. Những thay đổi nhỏ nhưng bền vững trong lối sống có thể giúp đưa đường huyết trở lại ngưỡng an toàn.
• Duy trì cân nặng hợp lý: Giảm từ 5 - 7% trọng lượng cơ thể giúp giảm đáng kể nguy cơ chuyển sang tiểu đường typ 2.
• Ăn uống khoa học: Hạn chế tinh bột tinh chế, đường, bánh kẹo, nước ngọt; tăng rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, cá, thịt nạc, dầu thực vật. Không bỏ bữa và tránh ăn quá no.
• Tập thể dục đều đặn: Ít nhất 150 phút mỗi tuần. Có thể chia thành 30 phút mỗi ngày, 5 ngày/tuần. Các hoạt động đơn giản như đi bộ nhanh, đạp xe, yoga hoặc bơi lội đều giúp cải thiện độ nhạy insulin.
• Kiểm tra đường huyết định kỳ: Đo đường huyết lúc đói, sau ăn và chỉ số HbA1c từ ba đến sáu tháng một lần để phát hiện sớm bất thường.
• Ngủ đủ và giảm căng thẳng: Mất ngủ, stress kéo dài làm tăng hormone cortisol, khiến đường huyết dễ tăng. Hãy ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi ngày và duy trì tinh thần thoải mái.
• Kết hợp hỗ trợ từ thảo dược tự nhiên: Các dược liệu như lá Xoài, Hoàng bá, lá Neem, Mướp đắng rừng, Quế chi, Alpha Lipoic Acid đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ chuyển hóa đường huyết, giúp giảm và ổn định đường huyết một cách an toàn, tự nhiên, đồng thời giảm nguy cơ biến chứng sớm.
Phòng ngừa luôn dễ hơn điều trị. Ngay từ khi cơ thể có những dấu hiệu cảnh báo sớm tiền tiểu đường, hãy chủ động điều chỉnh lối sống và tìm đến những giải pháp hỗ trợ phù hợp để bảo vệ sức khỏe lâu dài, hạn chế nguy cơ tiến triển thành bệnh tiểu đường type 2.
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glutex - Hỗ trợ chuyển hóa đường huyết và cải thiện chỉ số đường huyết
Thành phần: Cao Hoàng bá, Cao Mướp đắng rừng, Cao lá Xoài, Cao lá Neem, Bột Quế chi, Alpha Lipoic Acid, Kẽm, Chromium.
Công dụng:
• Hỗ trợ giảm cholesterol
• Hỗ trợ chuyển hóa đường huyết và cải thiện chỉ số đường huyết
• Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng ở người đái tháo đường.
Đối tượng sử dụng: Người bị đái tháo đường, người có chỉ số đường huyết, chỉ số cholesterol cao, người có nguy cơ cao bị đái tháo đường.
Hướng dẫn sử dụng:
• Uống ngày 4 - 6 viên chia 2 lần.
• Uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ.
• Dùng thường xuyên từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt.
Tiếp thị bởi Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây.
ĐC: 19A Ngõ 126 - Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội.
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: Số 790/2023/XNQC-ATTP.
(*) Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
(*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
