Sau tuổi 40, bữa tối nên bớt 5 món này: Nhiều người vẫn ăn vì nghĩ 'không sao'

Điều đó không có nghĩa tuổi 40 phải ăn kiêng khắt khe. Quan trọng hơn là nhìn lại những món thường xuyên xuất hiện trong bữa tối và điều chỉnh cách ăn.

Sau tuổi 40, bữa tối nên bớt 5 món này

1. Thịt chế biến sẵn: Xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói

Xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói và nhiều loại thịt chế biến sẵn rất tiện lợi, đặc biệt trong những ngày bận rộn. Nhưng đây không phải nhóm thực phẩm nên xuất hiện thường xuyên trong bữa tối.

Nhiều sản phẩm chứa lượng natri đáng kể, đồng thời có thể nhiều chất béo bão hòa. Ăn thường xuyên không có lợi cho chế độ ăn hướng tới sức khỏe tim mạch.

Sau tuổi 40, thay vì dùng xúc xích hoặc thịt nguội làm nguồn đạm chính, có thể chuyển sang cá, thịt gia cầm bỏ da, trứng, đậu phụ hoặc các loại đậu.

2. Món chiên ngập dầu: Ngon miệng nhưng dễ dư năng lượng

Gà rán, khoai tây chiên, nem rán, cá chiên giòn… rất hấp dẫn nhưng thường cung cấp nhiều năng lượng hơn so với thực phẩm được hấp, luộc hoặc nướng với ít dầu.

Nếu bữa tối vốn đã có nhiều tinh bột mà tiếp tục thêm một món chiên nhiều dầu, tổng năng lượng rất dễ vượt nhu cầu, nhất là với người ít vận động vào buổi tối.

Không cần “cấm” hoàn toàn món chiên. Cách thực tế hơn là giảm tần suất, kiểm soát khẩu phần và ưu tiên các phương pháp như hấp, luộc, áp chảo hoặc nướng.

3. Món quá mặn: Đừng chờ đến khi huyết áp cao mới giảm muối

Dưa muối, cà muối, cá khô, thịt kho mặn, đồ ăn đóng gói và các loại nước chấm đậm vị đều có thể khiến lượng natri trong khẩu phần tăng nhanh.

WHO khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Lượng này bao gồm natri từ toàn bộ thực phẩm và gia vị trong ngày, không chỉ phần muối trực tiếp cho vào nồi.

Vì vậy, sau tuổi 40, thay vì cố gắng ăn thật nhạt một cách cực đoan, hãy giảm dần thói quen nêm đậm, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và tập cho vị giác quen với vị tự nhiên của thực phẩm.

4. Đồ uống có đường và món tráng miệng quá ngọt

Một bữa tối tưởng như khá nhẹ có thể trở nên nhiều năng lượng nếu đi kèm nước ngọt, trà sữa, bánh ngọt hoặc chè.

Đồ uống có đường đặc biệt đáng lưu ý vì cung cấp năng lượng nhưng thường không tạo cảm giác no tương xứng. Nếu sử dụng thường xuyên, chúng có thể khiến tổng lượng đường và năng lượng trong ngày tăng lên, từ đó gây khó khăn cho việc kiểm soát cân nặng.

Sau tuổi 40, nếu muốn ăn trái cây sau bữa tối, nên ưu tiên trái cây nguyên quả với khẩu phần phù hợp thay vì thường xuyên dùng nước ép hoặc món tráng miệng nhiều đường.

5. Rượu bia: Đừng coi là “món ăn kèm” của bữa tối

Một ly bia hoặc chén rượu trong bữa tối có thể trở thành thói quen khó bỏ, đặc biệt trong các cuộc gặp gỡ hoặc sau một ngày làm việc căng thẳng.

Tuy nhiên, rượu bia cung cấp năng lượng và có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Uống thường xuyên cũng liên quan đến nhiều nguy cơ sức khỏe, trong đó có bệnh gan, tim mạch và một số loại ung thư.

Vì vậy, nếu đang muốn cải thiện sức khỏe sau tuổi 40, giảm hoặc tránh rượu bia là thay đổi đáng giá hơn việc tìm kiếm một loại thực phẩm “bổ” để bù lại.

Sau tuổi 40, bữa tối nên ăn thế nào?

Một bữa tối phù hợp không nhất thiết phải cầu kỳ. Có thể bắt đầu bằng việc tăng rau củ, lựa chọn nguồn đạm như cá, thịt gia cầm bỏ da, trứng, đậu phụ hoặc các loại đậu; tinh bột ăn với lượng vừa phải và ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt khi phù hợp.

Nếu đang thừa cân, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc đường huyết, thực đơn cũng nên được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe cụ thể thay vì áp dụng một chế độ ăn chung cho tất cả mọi người.

Ăn tối sau 20h, 5 món nên tránh nếu không muốn ảnh hưởng giấc ngủ và cân nặng GĐXH - Sau 20h mới ăn tối không còn là chuyện hiếm, nhất là với những người làm việc về muộn, đi làm thêm hoặc có lịch sinh hoạt thất thường. Trong hoàn cảnh này, điều quan trọng không phải là cố nhịn đói chỉ vì đã qua một mốc giờ nhất định, mà là ăn món gì, ăn bao nhiêu và cách thời điểm đi ngủ bao lâu.