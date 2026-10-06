Ăn tối sau 20h, 5 món nên tránh nếu không muốn ảnh hưởng giấc ngủ và cân nặng
GĐXH - Sau 20h mới ăn tối không còn là chuyện hiếm, nhất là với những người làm việc về muộn, đi làm thêm hoặc có lịch sinh hoạt thất thường. Trong hoàn cảnh này, điều quan trọng không phải là cố nhịn đói chỉ vì đã qua một mốc giờ nhất định, mà là ăn món gì, ăn bao nhiêu và cách thời điểm đi ngủ bao lâu.
Thông tin trên VOV cho rằng, một bữa tối muộn nhưng vừa phải, giàu rau, có nguồn đạm phù hợp và không quá nhiều năng lượng vẫn có thể tốt hơn việc bỏ bữa rồi ăn bù một lượng lớn thức ăn ngay trước khi ngủ.
Tuy nhiên, nếu thường xuyên phải ăn sau 20h, 5 nhóm món dưới đây nên được hạn chế.
1. Món chiên rán, nhiều chất béo
Gà rán, khoai tây chiên, nem rán, xúc xích chiên hay các món xào nhiều dầu thường chứa nhiều năng lượng và chất béo. Ăn một khẩu phần lớn vào buổi tối muộn có thể khiến cảm giác no kéo dài, khó chịu ở bụng và không thuận lợi cho giấc ngủ ở một số người.
Đặc biệt, nếu vừa ăn xong đã nằm, người có cơ địa dễ bị trào ngược càng có thể cảm thấy nóng rát, ợ chua hoặc khó chịu.
Nếu phải ăn tối muộn, cách chế biến nhẹ nhàng như luộc, hấp, áp chảo ít dầu hoặc nấu canh thường phù hợp hơn những món chiên ngập dầu.
2. Món cay, nhiều gia vị nếu bạn dễ bị trào ngược
Mì cay, lẩu cay, đồ ăn nhiều ớt, tiêu hoặc các loại sốt đậm vị có thể khiến một số người khó chịu về tiêu hóa khi ăn sát giờ ngủ.
Thực phẩm cay không nhất thiết gây mất ngủ ở tất cả mọi người. Tuy nhiên, với người có triệu chứng trào ngược dạ dày - thực quản, ăn một bữa cay, nhiều chất béo rồi nằm ngay sau đó có thể làm triệu chứng trở nên rõ rệt hơn.
Vì vậy, nếu thường xuyên ăn tối muộn, nên ưu tiên khẩu vị vừa phải và tránh ăn quá sát giờ nằm ngủ.
3. Bánh ngọt, trà sữa và đồ uống nhiều đường
Một ly trà sữa kèm bánh ngọt có thể trở thành “bữa tối” của không ít người bận rộn. Vấn đề là những thực phẩm này có thể cung cấp nhiều đường và năng lượng nhưng không tạo ra một bữa ăn cân đối.
Đồ uống chứa nhiều đường đặc biệt dễ khiến tổng năng lượng trong ngày tăng lên mà người ăn không nhận ra. Nếu thường xuyên ăn uống dư năng lượng, nguy cơ tăng cân sẽ cao hơn theo thời gian.
Với người đã ăn tối, việc tiếp tục dùng trà sữa, nước ngọt hoặc món tráng miệng nhiều đường ngay sau đó càng dễ khiến lượng năng lượng nạp vào vượt nhu cầu.
Nếu cần một món nhẹ sau bữa tối, trái cây nguyên quả với khẩu phần phù hợp thường là lựa chọn hợp lý hơn đồ uống nhiều đường.
4. Cà phê, trà đặc và đồ uống chứa caffeine
Đây là nhóm cần đặc biệt lưu ý nếu mục tiêu là ngủ ngon.
Caffeine có tác dụng kích thích hệ thần kinh và có thể làm giảm khả năng đi vào giấc ngủ hoặc ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ ở những người nhạy cảm. Không chỉ cà phê, caffeine còn có trong trà, một số loại nước tăng lực và nhiều sản phẩm khác.
Điều đáng nói là thời gian caffeine lưu lại trong cơ thể khá lâu. Vì vậy, một cốc cà phê sau bữa tối có thể chưa khiến bạn cảm thấy tỉnh táo ngay lập tức nhưng vẫn ảnh hưởng đến giấc ngủ vài giờ sau đó.
Nếu thường xuyên khó ngủ, nên hạn chế caffeine vào chiều tối và chú ý cả lượng caffeine trong trà, chocolate hoặc đồ uống tăng lực.
5. Mì ăn liền, đồ ăn nhanh và món quá mặn
Một bát mì ăn liền hoặc đồ ăn nhanh có thể rất tiện khi về nhà muộn, nhưng đây không phải lựa chọn lý tưởng nếu trở thành bữa tối thường xuyên.
Những món này có thể chứa nhiều natri, chất béo và năng lượng, trong khi lượng rau và chất xơ thường không cao. Ăn khẩu phần lớn vào cuối ngày dễ khiến tổng năng lượng nạp vào vượt nhu cầu, đặc biệt khi sau đó hầu như không còn hoạt động thể chất.
Nếu phải ăn mì, có thể giảm lượng gói gia vị, bổ sung rau và thêm nguồn đạm phù hợp như trứng, cá hoặc đậu phụ để bữa ăn cân đối hơn.
Ăn tối muộn, điều quan trọng không chỉ là “sau 20h”
Không có một mốc 20h áp dụng cứng nhắc cho tất cả mọi người rằng cứ ăn sau thời điểm này là sẽ tăng cân. Cân nặng chịu ảnh hưởng bởi tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động, chất lượng khẩu phần và nhiều yếu tố khác.
Tuy nhiên, ăn quá gần giờ đi ngủ, đặc biệt là một bữa lớn, có thể khiến một số người khó chịu về tiêu hóa hoặc ảnh hưởng giấc ngủ. Vì vậy, nếu có thể, nên hoàn thành bữa tối trước giờ ngủ vài giờ. Phụ Nữ Mới cho hay.
Trong trường hợp bắt buộc phải ăn sau 20h, hãy ưu tiên một khẩu phần vừa phải với rau củ, nguồn đạm phù hợp và lượng tinh bột vừa đủ; hạn chế món chiên nhiều dầu, đồ uống nhiều đường, caffeine và những thực phẩm khiến bản thân dễ đầy bụng hoặc trào ngược.
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