5 ngõ ẩm thực náo nhiệt nhất phố cổ Hà Nội: Lưu ngay để thưởng thức dịp lễ 80 năm Quốc khánh 2/9
GĐXH - Dịp lễ 2/9 năm nay, khi Hà Nội rộn ràng không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, dạo một vòng qua 5 ngõ ẩm thực náo nhiệt dưới đây sẽ giúp bạn vừa tận hưởng hương vị truyền thống, vừa cảm nhận trọn vẹn nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô.
1. Ngõ Tràng Tiền – “Thế giới kem và món quà tuổi thơ”
Chỉ cách Nhà hát Lớn vài bước chân, ngõ Tràng Tiền là nơi gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ Hà Nội. Tại đây, Kem Tràng Tiền là biểu tượng – mát lạnh, ngọt thanh, gợi nhớ tuổi thơ Hà Nội xưa. Ngoài kem, ngõ còn hấp dẫn với những hàng bánh mì pate nóng giòn, nem rán vàng ruộm hay chè đỗ đen, chè sen long nhãn mát lành. Một ngõ nhỏ thôi, nhưng có thể đáp ứng cả “bữa tiệc” vị giác cho du khách đi chơi lễ.
2. Ngõ Hòe Nhai – “Thiên đường bún, phở, cháo”
Nằm trên phố Hòe Nhai (quận Ba Đình), con ngõ nhỏ này nức tiếng với hàng loạt món ăn dân dã, ấm bụng. Du khách không thể bỏ qua:
Bún chả Hòe Nhai với thịt nướng thơm phức, nước chấm chua ngọt vừa miệng.
Phở bò tái chín gia truyền, nước dùng trong veo, ngọt xương.
Cháo sườn nóng hổi, rắc thêm quẩy giòn tan – món ăn khuya quen thuộc của người Hà Nội. Ngõ Hòe Nhai nhộn nhịp cả ngày, nhưng lý tưởng nhất vẫn là ghé vào buổi tối, khi những nồi than đỏ lửa làm không gian thêm phần ấm cúng.
3. Ngõ Đồng Xuân – “Chợ đêm, đồ ăn vặt và lẩu nướng vỉa hè”
Nằm sát chợ Đồng Xuân sầm uất, ngõ Đồng Xuân đặc biệt nổi tiếng với ẩm thực đường phố. Đây là nơi tập trung vô vàn món ăn vặt đặc trưng:
Nộm bò khô chua cay mặn ngọt, vừa ăn vừa tán gẫu.
Ốc luộc, ngao hấp, nem chua rán – chuẩn “mồi nhậu” của giới trẻ.
Bánh tôm hồ Tây phiên bản vỉa hè cũng xuất hiện trong ngõ, giòn rụm, thơm ngậy. Buổi tối cuối tuần, khi chợ đêm Đồng Xuân sáng đèn, ngõ này càng trở nên sầm uất, náo nhiệt, là điểm dừng chân không thể thiếu cho du khách.
4. Ngõ Cấm Chỉ – Tống Duy Tân – “Phố ẩm thực đêm Hà Nội”
Nếu muốn thưởng thức Hà Nội về đêm, đây chính là nơi lý tưởng. Ngõ Tống Duy Tân – Cấm Chỉ được mệnh danh là “phố ẩm thực 24h” của Thủ đô.
Miến trộn gà Cấm Chỉ là món ăn được yêu thích nhất, với sợi miến dai, thịt gà xé ngọt thơm, trộn cùng lạc rang, rau thơm.
Ngoài ra còn có cháo gà, phở gà ta, cơm rang dưa bò – những món ăn bình dân nhưng khiến thực khách nhớ mãi. Không khí nhộn nhịp thâu đêm suốt sáng ở đây mang đậm nhịp sống đô thị Hà Nội, thích hợp để trải nghiệm sau khi xem diễu binh hay dạo quanh phố cổ dịp lễ.
5. Ngõ Ấu Triệu – “Ngõ nhỏ, niềm vui lớn với đồ nướng”
Chỉ cách Nhà thờ Lớn Hà Nội vài bước, ngõ Ấu Triệu được mệnh danh là “thiên đường đồ nướng”. Vào buổi tối, ngõ nhỏ sáng rực, nghi ngút khói than, mùi thơm quyến rũ của thịt xiên, chân gà nướng, bò cuốn lá lốt… khiến ai đi ngang cũng khó lòng cưỡng lại. Một trong những món đặc sản tại đây là bánh mỳ nướng bơ mật ong, thơm ngậy, giòn rụm, ăn kèm trà chanh phố Nhà Thờ tạo thành bộ đôi “quốc dân” của giới trẻ.
