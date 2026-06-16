5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí
Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.
1. Các nguyên nhân phổ biến gây ngứa âm đạo
Nhiễm trùng nấm men
Nhiễm trùng nấm men là nguyên nhân phổ biến gây ngứa âm đạo , thường do nấm Candida gây ra. Các yếu tố như sự dao động nồng độ hormone, sử dụng kháng sinh, thay đổi nội tiết tố trong thai kỳ... có thể làm tăng khả năng nhiễm trùng nấm men âm đạo.
Các triệu chứng điển hình của nhiễm nấm âm đạo bao gồm: ngứa rát dữ dội, đỏ sưng âm hộ và khí hư vón cục như bã đậu...
Viêm âm đạo do vi khuẩn
Viêm âm đạo do vi khuẩn là một bệnh nhiễm trùng xảy ra do sự phát triển quá mức của vi khuẩn âm đạo. Các triệu chứng chính là ngứa, dịch tiết âm đạo màu xám và mùi tanh. Chị em có thể cảm thấy rát khi đi tiểu và ngứa ở bên ngoài âm đạo.
Khô âm đạo do mãn kinh
Khi mức độ estrogen giảm trong thời kỳ mãn kinh, mô âm đạo mỏng và khô, thành âm đạo cũng có thể bị viêm trong thời gian đó. Các triệu chứng khác kèm theo khô âm đạo có thể xảy ra như ngứa, khó chịu, đau rát…
Các bệnh về da
Theo Học viện Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), một số bệnh lý về da có thể ảnh hưởng đến âm đạo và gây ra các triệu chứng như ngứa bao gồm: viêm da tiếp xúc, viêm nang lông, u nang tuyến Bartholin...
Chất gây kích ứng da
Âm đạo có thể bị ngứa và khó chịu do phản ứng với các chất gây kích ứng da bao gồm hóa chất dung dịch vệ sinh phụ nữ, chất tẩy rửa quần áo, nước xả vải, nước hoa hoặc bất kỳ sản phẩm nào tiếp xúc với vùng âm đạo như băng vệ sinh.
Tình trạng ngứa ngáy, kích ứng vùng kín do băng vệ sinh thường do các nguyên nhân như: Dị ứng thành phần các chất tạo hương, nhựa hoặc keo dán trong sản phẩm; Do băng vệ sinh không rõ nguồn gốc dễ tích tụ vi khuẩn gặp môi trường ẩm ướt sẽ phát triển mạnh gây viêm nhiễm; Do chất liệu thô cứng kết hợp với thiết kế có cánh tuy chống tràn tốt nhưng lại tăng ma sát liên tục làm trầy xước và tổn thương da vùng kín...
2. Làm gì khi bị ngứa âm đạo?
Trước tiên, việc giữ vệ sinh tốt khi bị ngứa âm đạo có thể giúp giảm các triệu chứng. Chị em cần lưu ý rửa nhẹ nhàng vùng kín bằng xà phòng dịu nhẹ hoặc không dùng xà phòng (chỉ dùng nước). Tránh thụt rửa sâu làm mất cân bằng hệ vi sinh đường âm đạo.
Cố gắng giữ cho vùng kín khô ráo và mặc quần lót bằng 100% cotton. Chọn sản phẩm băng vệ sinh chất lượng và phù hợp. Hạn chế gãi vì có thể làm trầy xước niêm mạc tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập sâu hơn.
Trong trường hợp bị khô âm đạo, chất bôi trơn có thể giúp giảm bớt tình trạng này và cảm giác ngứa ngáy. Chất bôi trơn âm đạo cũng có thể giúp quan hệ tình dục thoải mái hơn và ngăn ngừa kích ứng. Tuy nhiên biện pháp này cần được bác sĩ tư vấn hướng dẫn sử dụng phù hợp.
Lưu ý: Không tự ý mua thuốc đặt hoặc thuốc bôi. Việc tự điều trị khi chưa rõ nguyên nhân có thể làm thay đổi môi trường âm đạo khiến bệnh nặng hơn hoặc gây khó khăn cho bác sĩ khi lấy mẫu xét nghiệm.
Theo ThS.BS Lê Quang Dương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững - VietHealth, mặc dù các biện pháp tại nhà hữu ích trong việc giảm nhẹ triệu chứng nhưng chúng không thể thay thế phác đồ điều trị y tế nếu tình trạng ngứa kéo dài và kèm theo một số dấu hiệu bất thường. Chị em hãy đi khám ngay nếu có biểu hiện:
- Cơn ngứa âm đạo đi kèm với dịch tiết âm đạo có mùi hôi, màu sắc lạ (xanh, xám, trắng đục như bã đậu).
- Xuất hiện các vết loét, mụn nước hoặc sưng đỏ vùng kín.
- Cảm giác đau rát khi đi tiểu hoặc khi quan hệ tình dục...
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