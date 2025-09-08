5 nhóm người nên tránh hoặc hạn chế ăn quả lựu

Quả lựu là loại trái cây thơm ngon và bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đối với một số trường hợp, việc tiêu thụ lựu có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

Để đảm bảo an toàn, hãy ăn lựu một cách điều độ và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nếu thuộc 5 nhóm người sau:

1. Người bị dị ứng hoặc mẫn cảm với quả lựu

Quả lựu có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng một số trường hợp nên tránh hoặc hạn chế ăn.

Dù không phổ biến nhưng một số người có thể bị dị ứng với quả lựu. Dị ứng lựu xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với các protein trong quả lựu. Phản ứng này kích hoạt giải phóng histamine và các chất hóa học khác, dẫn đến các triệu chứng như ngứa, phát ban , sưng môi, lưỡi, họng, hoặc thậm chí gây khó thở .

Các triệu chứng dị ứng thường bao gồm nổi mẩn đỏ, ngứa, sưng môi, sưng lưỡi, và trong trường hợp nặng có thể gây khó thở, thậm chí sốc phản vệ. Nếu đã từng có tiền sử dị ứng với các loại trái cây khác hoặc cảm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau khi ăn lựu, hãy ngừng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.

2. Người bị huyết áp thấp hạn chế ăn quả lựu

Quả lựu có thể ảnh hưởng đến người có huyết áp thấp vì các hợp chất trong lựu có tác dụng làm giảm huyết áp. Lựu rất giàu chất chống oxy hóa và polyphenol, giúp làm giãn các mạch máu, từ đó làm giảm áp lực máu.

Đối với những người đã bị huyết áp thấp từ trước, việc ăn lựu có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt , hoa mắt, thậm chí ngất xỉu. Nếu thường xuyên bị huyết áp thấp, hãy hạn chế ăn lựu hoặc chỉ ăn với một lượng nhỏ để đảm bảo an toàn.

Không có một con số cụ thể về lượng lựu nên ăn vì điều này còn tùy thuộc vào mức độ huyết áp thấp của mỗi người. Do vậy, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để nhận được lời khuyên phù hợp với tình trạng sức khỏe cụ thể.

3. Người bị rối loạn tiêu hóa nên tránh ăn quả lựu

Mặc dù lựu rất giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa của nhiều người nhưng với những người bị r ối loạn tiêu hóa hoặc các bệnh về tiêu hóa khác, việc ăn quá nhiều lựu có thể gây ra tác dụng ngược. Lựu chứa tannin, đôi khi gây kích ứng niêm mạc ruột, dẫn đến chuột rút, đầy hơi, chướng bụng, hoặc tiêu chảy. Những người mắc hội chứng ruột kích thích có thể thấy rằng ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây khó chịu.

Hơn nữa, những người bị táo bón nặng cũng nên cẩn trọng, vì các hạt lựu có thể khó tiêu hóa và làm tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn.

4. Người chuẩn bị phẫu thuật nên tránh ăn quả lựu

Vì lựu có thể ảnh hưởng đến huyết áp và làm chậm quá trình đông máu, chuyên gia y tế khuyên những người sắp trải qua phẫu thuật nên ngừng ăn lựu ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật để tránh các biến chứng tiềm ẩn liên quan đến việc kiểm soát huyết áp và chảy máu trong và sau phẫu thuật.

5. Người đang dùng một số loại thuốc nhất định nên tránh ăn quả lựu

Quả lựu có thể tương tác với một số loại thuốc, làm giảm hoặc tăng tác dụng của chúng, gây ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và sức khỏe.

Thuốc điều trị tăng huyết áp (thuốc ức chế men chuyển): Lựu có thể làm giảm huyết áp, vì vậy khi kết hợp với các loại thuốc hạ huyết áp như captopril, enalapril, lisinopril, có thể gây ra tình trạng tụt huyết áp đột ngột.

Thuốc statin (điều trị cholesterol): Tương tự như nước bưởi, lựu có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thuốc statin trong gan (như atorvastatin, simvastatin). Điều này có thể làm tăng nồng độ thuốc trong máu, dẫn đến nguy cơ cao bị các tác dụng phụ như tổn thương gan hoặc đau cơ.

Thuốc chống đông máu (thuốc làm loãng máu): Mặc dù lựu có tác dụng chống viêm và có thể cải thiện lưu thông máu nhưng việc tiêu thụ quá nhiều lựu khi đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

Nếu đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trong danh sách trên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi thêm lựu vào chế độ ăn uống của mình.

ThS. BS Trần Phương Thảo