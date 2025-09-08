5 nhóm người nên tránh hoặc hạn chế ăn quả lựu
Quả lựu nổi tiếng là 'siêu thực phẩm' với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn lựu một cách thoải mái. 5 nhóm người dưới đây nên tránh hoặc hạn chế ăn quả lựu.
Quả lựu là loại trái cây thơm ngon và bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đối với một số trường hợp, việc tiêu thụ lựu có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.
Để đảm bảo an toàn, hãy ăn lựu một cách điều độ và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nếu thuộc 5 nhóm người sau:
1. Người bị dị ứng hoặc mẫn cảm với quả lựu
Dù không phổ biến nhưng một số người có thể bị dị ứng với quả lựu. Dị ứng lựu xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với các protein trong quả lựu. Phản ứng này kích hoạt giải phóng histamine và các chất hóa học khác, dẫn đến các triệu chứng như ngứa, phát ban , sưng môi, lưỡi, họng, hoặc thậm chí gây khó thở .
Các triệu chứng dị ứng thường bao gồm nổi mẩn đỏ, ngứa, sưng môi, sưng lưỡi, và trong trường hợp nặng có thể gây khó thở, thậm chí sốc phản vệ. Nếu đã từng có tiền sử dị ứng với các loại trái cây khác hoặc cảm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào sau khi ăn lựu, hãy ngừng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.
2. Người bị huyết áp thấp hạn chế ăn quả lựu
Quả lựu có thể ảnh hưởng đến người có huyết áp thấp vì các hợp chất trong lựu có tác dụng làm giảm huyết áp. Lựu rất giàu chất chống oxy hóa và polyphenol, giúp làm giãn các mạch máu, từ đó làm giảm áp lực máu.
Đối với những người đã bị huyết áp thấp từ trước, việc ăn lựu có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt , hoa mắt, thậm chí ngất xỉu. Nếu thường xuyên bị huyết áp thấp, hãy hạn chế ăn lựu hoặc chỉ ăn với một lượng nhỏ để đảm bảo an toàn.
Không có một con số cụ thể về lượng lựu nên ăn vì điều này còn tùy thuộc vào mức độ huyết áp thấp của mỗi người. Do vậy, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để nhận được lời khuyên phù hợp với tình trạng sức khỏe cụ thể.
3. Người bị rối loạn tiêu hóa nên tránh ăn quả lựu
Mặc dù lựu rất giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa của nhiều người nhưng với những người bị r ối loạn tiêu hóa hoặc các bệnh về tiêu hóa khác, việc ăn quá nhiều lựu có thể gây ra tác dụng ngược. Lựu chứa tannin, đôi khi gây kích ứng niêm mạc ruột, dẫn đến chuột rút, đầy hơi, chướng bụng, hoặc tiêu chảy. Những người mắc hội chứng ruột kích thích có thể thấy rằng ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể gây khó chịu.
Hơn nữa, những người bị táo bón nặng cũng nên cẩn trọng, vì các hạt lựu có thể khó tiêu hóa và làm tình trạng táo bón trở nên trầm trọng hơn.
4. Người chuẩn bị phẫu thuật nên tránh ăn quả lựu
Vì lựu có thể ảnh hưởng đến huyết áp và làm chậm quá trình đông máu, chuyên gia y tế khuyên những người sắp trải qua phẫu thuật nên ngừng ăn lựu ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật để tránh các biến chứng tiềm ẩn liên quan đến việc kiểm soát huyết áp và chảy máu trong và sau phẫu thuật.
5. Người đang dùng một số loại thuốc nhất định nên tránh ăn quả lựu
Quả lựu có thể tương tác với một số loại thuốc, làm giảm hoặc tăng tác dụng của chúng, gây ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và sức khỏe.
Thuốc điều trị tăng huyết áp (thuốc ức chế men chuyển): Lựu có thể làm giảm huyết áp, vì vậy khi kết hợp với các loại thuốc hạ huyết áp như captopril, enalapril, lisinopril, có thể gây ra tình trạng tụt huyết áp đột ngột.
Thuốc statin (điều trị cholesterol): Tương tự như nước bưởi, lựu có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thuốc statin trong gan (như atorvastatin, simvastatin). Điều này có thể làm tăng nồng độ thuốc trong máu, dẫn đến nguy cơ cao bị các tác dụng phụ như tổn thương gan hoặc đau cơ.
Thuốc chống đông máu (thuốc làm loãng máu): Mặc dù lựu có tác dụng chống viêm và có thể cải thiện lưu thông máu nhưng việc tiêu thụ quá nhiều lựu khi đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.
Nếu đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trong danh sách trên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi thêm lựu vào chế độ ăn uống của mình.
ThS. BS Trần Phương Thảo
Người đàn ông 66 tuổi bị đột quỵ nhẹ do hẹp động mạch cảnh thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo nàyBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh nghĩ những lần ngất là do hạ đường huyết, không nguy hiểm nên trì hoãn phẫu thuật và xin về nhà điều trị nội khoa.
Bàn chân là 'lá phổi' thứ hai của con người: Bác sĩ khuyên đi khám ngay nếu có 6 dấu hiệu nàyBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Ít ai biết bàn chân phản ánh sức khỏe nội tạng. Nếu có 6 dấu hiệu bất thường sau, bác sĩ khuyên đi khám ngay để tránh biến chứng.
Bộ Y tế vào cuộc vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh tại nha khoa Tuyết Chinh - TP Hồ Chí MinhY tế - 7 giờ trước
Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh ở TP Hồ Chí Minh.
Cô gái 31 tuổi nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm may mắn được cứu sốngY tế - 10 giờ trước
GĐXH - Nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm, cô gái nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương nghiêm trọng, được các bác sĩ điều trị tích cực, giúp người bệnh dần hồi phục về sức khỏe và tinh thần.
Mổ sỏi mật thành công cho người đàn ông có trái tim bên phảiBệnh thường gặp - 10 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi mật cho một người bệnh nam (63 tuổi, trú tại Hà Nội) có trái tim bên phải.
6 loại thực phẩm giàu kali nếu ăn đúng cách có thể giảm nguy cơ suy timSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Không chỉ tốt cho tim mạch, 6 thực phẩm giàu kali này còn giúp ổn định huyết áp, giảm nguy cơ suy tim mà nhiều người chưa biết.
5 loại thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh để bảo vệ sức khỏe ganBệnh thường gặp - 13 giờ trước
Để bảo vệ sức khỏe gan, người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh một số thực phẩm không tốt cho gan. Thay đổi chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh. Tìm hiểu 5 nhóm thực phẩm nên hạn chế để giữ cho gan luôn khỏe mạnh.
Thói quen khi ăn cơm 'bức tử' đường tiêu hóaBệnh thường gặp - 13 giờ trước
Ăn cơm nhanh tiết kiệm thời gian nhưng thói quen này dẫn đến hàng loạt hậu quả như giảm hiệu quả tiêu hóa, tăng nguy cơ trào ngược, béo phì, rối loạn nhu động và tổn thương niêm mạc dạ dày.
Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc mọc bờ rào ở Việt NamBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Ở nước ta có một loại rau lá xanh có ít calo nhưng giàu các dưỡng chất. Không chỉ vậy, loại rau này còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" kéo dài tuổi thọ, chuyên gia khuyên ăn nhiều.
Bỏ qua dấu hiệu mơ hồ, người phụ nữ đối diện với căn bệnh nguy hiểmBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Thói quen khám sức khỏe định kỳ giúp người phụ nữ ngoại quốc giữ lại được khả năng sinh sản khi mắc ung thư cổ tử cung.
Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehydeBệnh thường gặp
Đằng sau những vật dụng tưởng như vô hại lại tiềm ẩn một hiểm họa ít ai ngờ tới, có thể âm thầm giải phóng ra formaldehyde.