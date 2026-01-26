Mới nhất
Tế bào ung thư hình thành có đặc điểm gì? Người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa bệnh

Thứ hai, 10:00 26/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Tế bào ung thư hình thành từ chính tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Chỉ cần xảy ra đột biến gen và mất kiểm soát phân chia, ung thư có thể âm thầm xuất hiện.

Tế bào ung thư phát triển và sinh trưởng thế nào trong cơ thể?

Tế bào ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong cơ thể, giữa khoảng hàng nghìn tỷ tế bào đang hoạt động mỗi ngày. Ở trạng thái bình thường, các tế bào của cơ thể liên tục phân chia để tạo ra tế bào mới, giúp duy trì sự sống và tái tạo mô. Song song với đó, những tế bào già cỗi, hư hỏng hoặc không còn chức năng sẽ tự chết theo cơ chế sinh học tự nhiên và được thay thế bằng các tế bào khỏe mạnh hơn.

Đặc điểm của tế bào ung thư, người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa bệnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khi ung thư hình thành, cơ chế cân bằng này bị phá vỡ. Các tế bào trở nên bất thường, thay vì tự chết đi, các tế bào già hoặc tổn thương tiếp tục sinh trưởng, phân chia liên tục và không kiểm soát, dần tích tụ thành một khối mô bất thường gọi là khối u. Từ khối u này, các tế bào ung thư có thể xâm nhập vào máu hoặc hệ bạch huyết, di chuyển đến những vị trí khác trong cơ thể và hình thành các ổ di căn.

Đặc điểm của tế bào ung thư

Theo các chuyên gia y khoa, tế bào ung thư có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Phát triển và nhân đôi không kiểm soát.

- Có khả năng xâm lấn mô lành và di căn sang các cơ quan khác.

- Không tuân theo cơ chế tự chết (apoptosis) của tế bào bình thường.

- Hệ miễn dịch khó nhận diện và tiêu diệt do chúng bắt nguồn từ chính tế bào của cơ thể.

- Gây tổn thương nghiêm trọng đến cơ quan nơi phát sinh và toàn bộ cơ thể.

- Có thể di căn qua hệ tuần hoàn máu và hệ bạch huyết.

- Làm suy yếu hệ miễn dịch, phá hủy hệ miễn dịch khiến cơ thể dễ mắc các bệnh lý khác.

Đặc điểm của tế bào ung thư, người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa bệnh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Từ tế bào khỏe mạnh khi nào phát triển thành tế bào ung thư?

 Theo các chuyên gia y tế, từ một tế bào bình thường khỏe mạnh nếu bên trong có chứa loại gen đột biến thì sẽ trở thành tế bào ung thư. 

Quy trình đột biến gen xuất hiện khi DNA bị hư hỏng hoặc thay đổi. Lúc này, các gen đột biến ấy không thể hoạt động như bình thường nữa mà thứ tự của các ADN đã bị đảo lộn và kéo theo sự phân chia, chúng bắt đầu sinh trưởng mất kiểm soát, từ đó các khối u được hình thành.

Nguyên do dẫn đến sự đột biến nhiễm sắc thể này là vì sự di truyền hoặc cơ thể con người dần già đi, hoặc đến từ các yếu tố khác như tia cực tím UV, phơi nhiễm phóng xạ và hóa chất, khói thuốc lá, rượu bia, lỗi khi sao chép nhiễm sắc thể, virus xâm nhập,...

Trong số các ca ung thư, đa số bị ung thư là do sự tác động của virus. Bởi vì chúng có khả năng biến đổi cấu trúc tế bào thông qua sự tích hợp ADN giữa nó với ADN của tế bào chủ. Ví dụ, virus HPV gây u nhú ở con người chính là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung ở phái nữ, hoặc virus viêm gan B có thể làm bệnh tiến triển thành ung thư gan,...

3 "nguyên tắc" giúp ngăn ngừa tế bào ung thư

Bởi đặc tính lây lan và phát triển mạnh mẽ của tế bào gây ung thư mà con người cần phải cẩn trọng hơn trong bảo vệ sức khoẻ. Để hạn chế mắc bệnh ung thư cũng như ngăn chặn các tế bào gây ung thư phát triển thì cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Đặc điểm của tế bào ung thư, người Việt cần hiểu đúng để ngăn ngừa bệnh - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Xây dựng chế độ ăn khoa học

Biện pháp tốt nhất để phòng bệnh ung thư là nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Dinh dưỡng chính là yếu tố quyết định lớn đến thể trạng cơ thể. Bạn nên ăn nhiều rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và thực phẩm chứa nhiều chất xơ, các loại trái cây có chất chống oxy hoá.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tăng cường bổ sung vitamin và chất khoáng cho cơ thể, ăn đa dạng và chế biến món ăn đơn giản nhất có thể như luộc, hấp. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không ăn nhiều đường bởi chất ngọt là yếu tố giúp phát triển khối u, hạn chế ăn thịt đỏ như thịt bò và nên ăn thịt gà, các loại cá.

Sinh hoạt lành mạnh

Bạn nên biết phân bố hợp lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi và giải trí. Khả năng phục hồi của cơ thể đa số phụ thuộc vào các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nếu bạn ngủ không đủ giấc hay thường xuyên phải căng thẳng thì hệ miễn dịch giảm sút nhanh chóng từ đó làm nhen nhóm sự phát triển của "mầm bệnh".

Duy trì thói quen vận động

Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nhóm người siêng vận động ít mắc các bệnh ung thư hơn. Điều này cũng dễ hiểu bởi tập luyện thể dục thể thao sẽ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm. Bên cạnh đó hoạt động thể chất giúp giảm nồng độ insulin và các yếu tố phát triển khối u hiệu quả.

Việc duy trì luyện tập giúp cơ thể kiểm soát tốt cân nặng, ngăn được tình trạng béo phì. Chính béo phì là nguyên nhân kích thích nhiều loại ung thư phát triển. Đặc biệt, tập luyện tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận, ruột nên đây sẽ là cách tăng cường hoạt động đào thải chất độc ra cơ thể từ đó chặn đứng tế bào ung thư phát triển.

4 quan niệm sai lầm về tế bào ung thư, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh4 quan niệm sai lầm về tế bào ung thư, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnh

GĐXH - Nhiều quan niệm sai lầm về tế bào ung thư khiến không ít người chậm trễ điều trị. Hiểu đúng bản chất của căn bệnh này sẽ giúp chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.

