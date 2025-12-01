Phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ: 5 loại 'siêu thực phẩm' giàu kẽm tốt nhất cho người sau tuổi 55
GĐXH - Sau tuổi 55, khi quá trình trao đổi chất trong cơ thể dần chậm lại, vai trò của kẽm trong việc duy trì chức năng miễn dịch, thúc đẩy sửa chữa tế bào và bảo vệ chức năng nhận thức trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.
Kẽm (Zinc) là vi khoáng chất thiết yếu, đặc biệt quan trọng cho sức khỏe ở độ tuổi 55. Khi bước vào giai đoạn này, cơ thể cần bổ sung kẽm để hỗ trợ miễn dịch, cải thiện chức năng sinh lý và duy trì sức khỏe tổng thể.
Nghiên cứu chỉ ra rằng kẽm có ảnh hưởng tích cực đến việc làm chậm quá trình lão hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống. Do đó, việc bổ sung kẽm một cách hợp lý có thể giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe tốt hơn, thậm chí kéo dài tuổi thọ.
Khi tuổi tác tăng lên, người lớn tuổi thường phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe như suy giảm miễn dịch, suy giảm nhận thức, bệnh tim mạch,... Kẽm chính là tuyến phòng thủ hiệu quả giúp chống lại các vấn đề này. Bổ sung kẽm qua chế độ ăn uống là một cách tự nhiên và hữu hiệu.
Vậy, những loại thực phẩm nào giàu kẽm và đặc biệt có lợi cho người trung niên, cao tuổi?
5 loại "thực phẩm siêu giàu kẽm" sau đây không chỉ giúp bổ sung kẽm hiệu quả mà còn giúp người lớn tuổi giữ gìn sức khỏe, ăn vào càng thêm khỏe mạnh.
5 loại thực phẩm giúp bổ sung kẽm hiệu quả tốt cho người sau tuổi 55
1. Hải sản, đặc biệt là hàu
Hải sản, đặc biệt là hàu, là nguồn cung cấp kẽm vô cùng tuyệt vời. Hàu được xem là một trong những thực phẩm có hàm lượng kẽm cao nhất thế giới, cao hơn nhiều so với hầu hết các loại thực phẩm khác.
Tác dụng: Kẽm dồi dào trong hàu giúp tăng cường chức năng hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình sửa chữa và tái tạo tế bào. Việc duy trì miễn dịch là cực kỳ quan trọng đối với người cao tuổi, Kẽm giúp tăng cường khả năng chống lại các bệnh thông thường như cảm lạnh, cúm.
Lợi ích trí não: Kẽm trong hàu còn liên quan mật thiết đến chức năng não bộ, giúp thúc đẩy dẫn truyền thần kinh và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Ăn hàu giúp người lớn tuổi cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn, hỗ trợ làm chậm lão hóa.
Ngoài hàu, các loại hải sản khác như cua, tôm, cá cũng là nguồn kẽm tốt, cung cấp protein chất lượng cao và nhiều vi khoáng chất khác, hỗ trợ dinh dưỡng toàn diện cho người lớn tuổi.
2. Thịt đỏ, đặc biệt là phần thịt nạc
Thịt đỏ, nhất là các phần thịt nạc, cũng là nguồn kẽm quan trọng. Hàm lượng kẽm trong thịt đỏ (đặc biệt là thịt bò, thịt cừu) tương đối cao so với các thực phẩm khác.
Tác dụng: Kẽm trong thịt đỏ có tác dụng tích cực đối với hệ miễn dịch và hệ trao đổi chất. Nó giúp thúc đẩy hoạt động của enzyme, tham gia vào tổng hợp và sửa chữa protein, duy trì chức năng bình thường của các cơ quan và mô.
Cải thiện thể lực: Kẽm trong thịt đỏ còn giúp kích thích vị giác, tăng cảm giác thèm ăn và tăng cường thể lực cho người lớn tuổi, giảm cảm giác yếu ớt do thiếu kẽm.
Tuy nhiên, cần tiêu thụ thịt đỏ một cách hợp lý. Người cao tuổi mắc các bệnh như mỡ máu cao, tim mạch nên chọn phần thịt nạc để tránh nạp quá nhiều chất béo.
3. Các loại hạt
Các loại hạt và hạt giống như hạt bí ngô (bí đỏ), mè (vừng), hạnh nhân, óc chó... rất giàu chất béo lành mạnh, protein và một lượng lớn kẽm.
Đặc biệt hạt bí ngô là một trong những thực phẩm có hàm lượng kẽm rất cao.
Lợi ích tổng thể: Các loại hạt không chỉ giúp bổ sung kẽm mà còn cung cấp vitamin E và chất chống oxy hóa dồi dào, giúp chống lão hóa và duy trì làn da khỏe mạnh. Đối với người lớn tuổi, hạt giúp giảm mệt mỏi thể chất, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cường chức năng não bộ, rất thích hợp làm món ăn vặt hàng ngày.
4. Các loại đậu và sản phẩm từ đậu
Các loại đậu như đậu nành, đậu đen, đậu lăng, cùng với các sản phẩm từ đậu như đậu phụ, váng đậu, sữa đậu nành, là nguồn kẽm, protein và chất xơ phong phú không thể bỏ qua.
Estrogen thực vật: Đặc biệt, các loại đậu còn chứa lượng lớn estrogen thực vật, rất có lợi cho phụ nữ, nhất là trong thời kỳ mãn kinh. Estrogen thực vật giúp giảm triệu chứng mãn kinh, phòng ngừa loãng xương.
Lợi ích cho nam giới: Đối với nam giới cao tuổi, đậu giúp tăng cường thể lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh tuyến tiền liệt.
Dễ tiêu hóa: Sản phẩm từ đậu dễ tiêu hóa và hấp thu, với chất lượng protein cao, là lựa chọn lý tưởng để bổ sung kẽm và cải thiện dinh dưỡng.
5. Ngũ cốc nguyên hạt
Ngũ cốc nguyên hạt, đặc biệt là yến mạch, bánh mì nguyên cám, gạo lứt, cũng là nguồn kẽm quan trọng trong chế độ ăn của người cao tuổi.
Giá trị dinh dưỡng: Mặc dù hàm lượng kẽm không cao bằng hải sản hay thịt đỏ, nhưng ngũ cốc nguyên hạt rất giàu chất xơ, vitamin B và khoáng chất, bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho người lớn tuổi.
Cải thiện tiêu hóa: Kẽm trong ngũ cốc nguyên hạt giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe hệ tiêu hóa. Thường xuyên ăn ngũ cốc nguyên hạt giúp duy trì sự cân bằng trong cơ thể, giảm các vấn đề thường gặp như khó tiêu, táo bón.
Tóm lại, nhu cầu về kẽm của người lớn tuổi tăng dần theo thời gian. Việc bổ sung hợp lý các thực phẩm giàu Kẽm giúp cải thiện chức năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe não bộ, làm chậm lão hóa, và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, suy giảm nhận thức.
5 thực phẩm giàu kẽm tốt cho sức khoẻ
5 loại thực phẩm: Hải sản, thịt đỏ, hạt và hạt giống, đậu và ngũ cốc nguyên hạt là lựa chọn lý tưởng để bổ sung kẽm.
Tuy nhiên, dù kẽm có nhiều lợi ích, việc tiêu thụ quá mức cũng có thể gây tác dụng phụ như buồn nôn, nôn mửa hoặc suy giảm miễn dịch. Do đó, lượng kẽm nên được giữ trong phạm vi thích hợp. Người cao tuổi nên kết hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân để bổ sung kẽm một cách khoa học và hợp lý.
Theo ABLW
Đã tìm ra "chất bôi trơn" cho đầu gối: Người trung niên và cao tuổi nên ăn nhiều hơn sẽ giúp chân khỏe, lên xuống cầu thang dễ dàngSống khỏe - 1 giờ trước
Thêm "chất bôi trơn" vào khớp, việc đi lại sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng, người có tuổi càng nên bổ sung
Thực phẩm bạn nên ăn mỗi ngày để phòng huyết áp cao và mỡ máuSống khỏe - 12 giờ trước
Bạn không cần phải ăn những món đắt tiền để chăm sóc cho hệ tim mạch. Nghiên cứu mới cho thấy một trong những thực phẩm tốt nhất để phòng ngừa huyết áp cao và mỡ máu xấu rất dễ tìm và bổ dưỡng, đó là nấm.
Top 5 loại rau cải phòng chống ung thư, tim mạchSống khỏe - 14 giờ trước
Rau cải chứa nguồn vitamin và khoáng chất quý giá cho cơ thể. Bổ sung thường xuyên các loại rau này trong chế độ ăn, bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc ung thư.
Liên tiếp 3 người đàn ông phát hiện phình mạch máu não: Dấu hiệu nguy hiểm nhưng nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Đặc điểm chung của 3 bệnh nhân nam bị vỡ túi phình mạch máu não đều trong độ tuổi 40 – 50 tuổi, đau đầu đột ngột, đau dữ dội "như búa bổ".
3 thực phẩm chứa chất béo có lợi giúp cải thiện rối loạn mỡ máuSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Không phải chất béo nào cũng gây hại. Một số thực phẩm giàu chất béo tốt có thể hỗ trợ giảm mỡ máu và bảo vệ tim mạch. Bài viết gợi ý những lựa chọn lành mạnh dễ bổ sung hằng ngày.
3 thực phẩm giàu chất xơ giúp làm chậm hấp thu đường vào máu: Dễ tìm, tốt cho người muốn kiểm soát đường huyếtSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Chất xơ là “chìa khóa” giúp làm chậm hấp thu đường vào máu, từ đó hỗ trợ ổn định đường huyết và tăng cường sức khỏe chuyển hóa. Bài viết dưới đây gợi ý những nhóm thực phẩm giàu chất xơ quen thuộc, dễ bổ sung hàng ngày, phù hợp cho người muốn ăn uống lành mạnh và kiểm soát đường huyết hiệu quả.
Nhiều loại quả ăn hằng ngày không khiến bạn tăng cânSống khỏe - 18 giờ trước
Dưa chuột, củ đậu, bưởi là lựa chọn phổ biến của người giảm cân. Ngoài ra, còn có nhiều loại trái cây khác như bơ, táo, lê… dù có vị ngọt hoặc chứa chất béo nhưng bạn có thể ăn hằng ngày mà không lo tăng cân.
Không phải chỉ đường ngọt, đây mới là thực phẩm có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đườngSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Một nghiên cứu gần đây cho thấy, thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Khô mũi, chảy máu mũi trong ngày hanh khô: Cách chăm sóc và ngăn ngừa hiệu quảSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Khô mũi, chảy máu mũi trong những ngày lạnh, hanh khô nếu không chăm sóc đúng cách, không chỉ gây khó chịu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng mũi.
Người phụ nữ 48 tuổi cấp cứu trong đêm sau khi uống thuốc 'ngừa đột quỵ': Bác sĩ chỉ rõ sai lầm nguy hiểmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tin tưởng vào lời giới thiệu là thuốc ngừa đột quỵ, bà K. đã mua về uống khiến bệnh thêm phức tạp hơn.
Sữa hạt không chỉ tốt cho người lớn: Trẻ nhỏ uống cũng nhận lợi đủ đườngSống khỏe
GĐXH - Không chỉ là thức uống “lành mạnh” dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.