Liên tiếp 3 người đàn ông phát hiện phình mạch máu não: Dấu hiệu nguy hiểm nhưng nhiều người Việt bỏ qua
GĐXH - Đặc điểm chung của 3 bệnh nhân nam bị vỡ túi phình mạch máu não đều trong độ tuổi 40 – 50 tuổi, đau đầu đột ngột, đau dữ dội "như búa bổ".
Đột ngột đau đầu dữ dội - triệu chứng điển hình của vỡ túi phình mạch máu não
Chỉ trong vòng vài ngày, khoa Sọ Não Cột Sống 2 BVĐK Xuyên Á đã phẫu thuật cấp cứu cho ba nam bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch máu não. Cả ba bệnh nhân này đều ở độ tuổi trung niên, từ 40 – 50 tuổi. Đó là trường hợp của anh H.K.P (44 tuổi, Tây Ninh), anh V. H. A (48 tuổi, Tây Ninh) và anh N. T. T (56 tuổi, Hồ Chí Minh).
Bệnh nhân A. và T. nhập viện với triệu chứng đột ngột đau đầu dữ dội, cơn đau như búa bổ, người bệnh tỉnh và không ghi nhận yếu liệt tay chân hay bất cứ vấn đề về thần kinh sọ. Riêng trường hợp bệnh nhân P. thì nặng hơn, anh rơi vào hôn mê trong lúc ngủ và được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng tri giác kém. Được biết, cả ba bệnh nhân đều đang trong độ tuổi lao động, cơ thể khỏe mạnh, chưa có bất kỳ tiền sử bệnh trước đó.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã chụp CT não có dựng hình mạch máu để kiểm tra thì phát hiện tình trạng xuất huyết khoang dưới nhện do vỡ phình mạch máu ở đoạn động mạch não thông trước, kích thước túi phình lớn nhất là khoảng 7mm và có nhiều múi.
Đây đều là những trường hợp cấp cứu ngoại khoa. Nếu không can thiệp sớm thì nguy cơ xuất huyết tăng gây chèn ép não, làm tắc hệ thống dịch não tủy gây tăng áp lực nội sọ, người bệnh sẽ rơi vào hôn mê sâu hoặc những tổn thương thần kinh di chứng về sau khó hồi phục.
Để xử lý bệnh cảnh này, các bác sĩ khoa Sọ Não Cột Sống 2 đã quyết định phẫu thuật kẹp cổ túi phình nhằm loại trừ túi phình ra khỏi hệ thống mạch máu và ngăn tình trạng xuất huyết não tái phát về sau.
3 bệnh nhân phình mạch máu não may mắn hồi phục
ThS. BS. Lê Tấn Linh – Khoa Sọ Não Cột Sống 2, người trực tiếp thực hiện ca mổ, chia sẻ: "Cả 3 bệnh nhân đều được phẫu thuật vi phẫu kẹp cổ túi phình mạch máu não bằng phương pháp mở sọ vùng trán thái dương.
Dưới sự hỗ trợ của kính hiển vi, các bác sĩ tiến hành bộc lộ cổ túi phình để đặt clip ngang cổ phình mạch và loại bỏ túi phình ra khỏi hệ thống mạch máu não mà không ảnh hưởng dòng máu nuôi não. Sự hỗ trợ của kính vi phẫu giúp phẫu thuật viên thao tác nhẹ nhàng, tinh tế, hạn chế tác động mạnh dẫn đến nguy cơ xuất huyết trong lúc mổ."
Ca mổ diễn ra trong hơn 2 giờ căng thẳng, bằng kinh nghiệm chuyên môn và sự phối hợp nhịp nhàng của ê- kíp, túi phình đã được xử lý thành công.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân A. và T. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ghi nhận dấu thần kinh khu trú, người bệnh được chuyển về khoa Sọ Não Cột Sống 2 để tiếp tục chăm sóc hậu phẫu.
Riêng bệnh nhân P. (44 tuổi) lúc nhập viện có bệnh cảnh nặng hơn, tăng áp lực nội sọ nhiều nên sau mổ người bệnh được chăm sóc hồi sức tại khoa Hồi Sức Tích Cực vài ngày trước khi chuyển về theo dõi điều trị tại khoa Sọ Não Cột Sống 2.
Hiện tại, bệnh nhân P. đã hồi phục sức khỏe, hoàn toàn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ghi nhận dấu thần kinh khu trú, người bệnh trở lại ăn uống và sinh hoạt bình thường.
Ai có nguy cơ phình mạch máu não?
Phình mạch máu não thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng điển hình, dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất là cơn đau đầu dữ dội, đột ngột, khác thường. Lúc này, người bệnh nên đến bệnh viện ngay lập tức.
Những người có nguy cơ bị túi phình mạch máu não thường là người có thân nhân như cha mẹ, anh, chị em đã có tiền sử vỡ túi phình hoặc bị dị dạng mạch máu não.
Ngoài ra, người trong độ tuổi trung niên có tiền sử tăng huyết áp, thường xuyên hút thuốc lá cũng có nguy cơ mắc bệnh lý này.
Bác sĩ Lê Tấn Linh khuyến cáo những đối tượng này nên thăm khám sức khỏe định kỳ và tầm soát mạch máu não để sớm phát hiện và điều trị kịp thời các túi phình nguy hiểm.
