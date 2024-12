6 loại thực phẩm giúp ích cho bệnh viêm khớp mùa lạnh

Bệnh viêm khớp khiến những cơn đau nhức, khô cứng khớp nhạy cảm hơn với thời tiết, đặc biệt là thời tiết trở lạnh khi giao mùa hay trong những ngày mưa lạnh, độ ẩm cao. Một số loại thực phẩm nhất định có thể làm giảm đau khớp và tình trạng viêm của người bị viêm khớp.

Ruth Frechman, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký tại California (Hoa Kỳ) cho rằng tuy không có loại thực phẩm kỳ diệu nào giúp chữa khỏi viêm khớp nhưng chế độ ăn uống lành mạnh cùng với các loại thực phẩm, thảo mộc và gia vị cụ thể có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Dưới đây là gợi ý các loại thực phẩm có vai trò làm giảm các triệu chứng viêm khớp và cách chúng hoạt động.

1. Bông cải xanh, cải Brussels, súp lơ trắng và bắp cải

Rau họ cải rất giàu chất dinh dưỡng có lợi cho bệnh viêm khớp.

Những loại rau này chứa một hợp chất gọi là sulforaphane. Trong các nghiên cứu trên động vật, sulforaphane làm chậm hoặc ngăn chặn quá trình sản xuất tế bào B và các cytokine gây viêm như yếu tố hoại tử khối u (TNF) cả hai đều thúc đẩy viêm khớp.

Các nghiên cứu thực nghiệm khác đã phát hiện ra rằng sulforaphane có thể giúp ngăn ngừa các bệnh ở người, bao gồm bệnh Parkinson và Alzheimer, đột quỵ và một số bệnh ung thư. Tuy nhiên, lượng sulforaphane trong các nghiên cứu thường lớn hơn nhiều lần so với trong thực phẩm tiêu thụ hàng ngày. Để tận dụng tối đa lợi ích chống viêm, hãy thường xuyên ăn rau sống trong salad hoặc xào qua.

2. Cá béo giàu omega-3 tốt cho bệnh viêm khớp

Cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá hồi vân và cá thu rất giàu acid béo omega-3, giúp chống viêm, có lợi cho bệnh viêm. Hãy thử thêm cá vào chế độ ăn một vài lần một tuần. Người không thích cá, hãy cân nhắc dùng viên bổ sung omega-3. Với người ăn chay hoặc thuần chay, hãy tìm viên bổ sung dầu từ tảo.

3. Tỏi chống viêm khớp hiệu quả

Tỏi có các hoạt chất chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả.

Tỏi là một thành viên của họ Allium - bao gồm cả hành tây, tỏi tây và hẹ. Tất cả đều chứa một hợp chất gọi là diallyl disulfide có thể giúp ích trong một số bệnh, trong đó có viêm khớp.

Bác sĩ chuyên khoa thấp khớp Scott Zashin, Giáo sư lâm sàng tại Trường Y khoa Tây Nam thuộc Đại học Texas ở Dallas cho biết: Hợp chất này có thể có một số tác dụng trong việc hạn chế các enzyme gây tổn thương sụn.

4. Quả anh đào chua

Hàng trăm nghiên cứu đã báo cáo về lợi ích của quả anh đào và các sản phẩm làm từ chúng. Quả anh đào có đóng góp hiệu quả trong việc làm giảm bệnh gout, chủ yếu là do giảm acid uric, mặc dù kết quả nghiên cứu về acid uric vẫn còn nhiều tranh cãi.

5. Nghệ ngăn ngừa viêm khớp dạng thấp

Nghệ là thực phẩm chống viêm với curcumin - một hợp chất trong củ nghệ. Curcumin là chất chống viêm nhắm mục tiêu cụ thể vào các cytokine gây viêm và tế bào T và tế bào B rối loạn chức năng liên quan đến viêm khớp dạng thấp.

Trong các nghiên cứu trên động vật và trong phòng thí nghiệm, chất này đã được chứng minh là có tác dụng giảm căng thẳng và trầm cảm, hạ huyết áp, cholesterol cao, điều hòa lượng đường trong máu và góp phần chống lại bệnh gan và ung thư.

6. Thực phẩm giàu vitamin C

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin C là chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa viêm xương khớp hoặc ngăn ngừa bệnh trở nên trầm trọng hơn. Vitamin C cũng ức chế các cytokine gây viêm như interleukin-6 (IL-6) và yếu tố hoại tử khối u (TNF), là mục tiêu của nhiều loại thuốc điều trị viêm khớp.

Cần lưu ý, lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày - 75 mg đối với phụ nữ và 90 mg đối với nam giới là lượng tối thiểu cần thiết để ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng như bệnh scorbut.

Vitamin C có nhiều trong trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông, rau mùi tây, bông cải xanh, kiwi và dưa lưới,... Vitamin C rất cần thiết cho quá trình chữa lành vết thương và hình thành mạch máu, cơ và sụn trong xương. Vì cơ thể không thể tự sản xuất được nên mọi người cần bổ sung vitamin C từ thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Hà, chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn nhiều canxi, vitamin D và cân đối với nhiều rau, trái cây, đủ thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt, sữa, rau lá xanh đậm, cá hồi, bông cải xanh sẽ giúp cho sức khỏe cũng như cơ xương khớp được khỏe mạnh và dẻo dai.