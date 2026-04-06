Vì sao nhiều người sau tuổi 45 ăn ít nhưng vẫn tăng cân? Thủ phạm thường nằm ở bữa tối

Thứ hai, 19:00 06/04/2026 | Ăn
GĐXH - Có một nghịch lý khá phổ biến ở tuổi trung niên: ăn ít hơn trước, thậm chí còn “kiêng khem”, nhưng cân nặng vẫn tăng dần, đặc biệt là vùng bụng. Nhiều người cho rằng đó là do tuổi tác, do “cơ địa”, nhưng thực tế, nguyên nhân thường nằm ở một chi tiết rất quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày – bữa tối.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh: sau tuổi 45, nếu muốn kiểm soát cân nặng, hãy nhìn lại cách bạn ăn tối trước tiên.

Bữa tối – “điểm mù” trong thói quen ăn uống của người trung niên

Ban ngày, nhiều người ăn khá tiết chế: sáng ăn nhẹ, trưa ăn vừa phải. Nhưng đến tối, khi công việc đã xong, gia đình quây quần, bữa ăn thường trở nên thoải mái hơn. Không ít người ăn nhiều hơn mức cần thiết mà không nhận ra.

Điều đáng nói là, đây lại là thời điểm cơ thể đốt năng lượng kém nhất trong ngày. Sau bữa tối, phần lớn chúng ta nghỉ ngơi, ít vận động, thậm chí đi ngủ chỉ sau vài giờ. Lượng năng lượng dư thừa vì thế dễ dàng chuyển thành mỡ, tích tụ lâu ngày dẫn đến tăng cân.

Ăn muộn – thói quen nhỏ, hệ quả lớn

Nhiều người trung niên có thói quen ăn tối khá muộn, do công việc hoặc sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, ăn muộn không chỉ khiến hệ tiêu hóa phải làm việc khi cơ thể cần nghỉ ngơi, mà còn ảnh hưởng đến nhịp sinh học.

Khi ăn sát giờ ngủ, cơ thể chưa kịp tiêu hóa hết thức ăn, dẫn đến cơ thể bị tích mỡ nhiều hơn, dễ đầy bụng, khó ngủ. Đồng thời có thể gây rối loạn hormone kiểm soát đói – no.

Hệ quả là sáng hôm sau có thể mệt mỏi, ăn uống không đúng nhịp, tạo thành vòng luẩn quẩn.

Bữa tối “nhẹ miệng nhưng nhiều năng lượng”

Một sai lầm khác là nhiều người nghĩ rằng mình ăn tối “không nhiều”, nhưng thực tế lại ăn những món giàu năng lượng: đồ chiên rán, món kho đậm, tinh bột nhiều… Những món này dễ ăn, dễ “quá tay” mà không tạo cảm giác no rõ rệt.

Ngoài ra, việc ăn trong trạng thái thư giãn (xem tivi, trò chuyện) cũng khiến chúng ta ít chú ý đến lượng ăn, dẫn đến nạp nhiều hơn nhu cầu.

Sau tuổi 45, cơ thể không còn “xử lý” bữa tối như trước

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi của cơ thể theo tuổi. Sau 45, tốc độ chuyển hóa giảm, khối cơ ít đi, trong khi khả năng tích mỡ lại tăng.

Điều đó có nghĩa là: cùng một bữa tối như trước đây, cơ thể giờ đây dễ tích mỡ hơn. Nếu không điều chỉnh, cân nặng sẽ tăng lên một cách âm thầm, dù tổng lượng ăn trong ngày không quá cao.

Điều chỉnh bữa tối – cách đơn giản để kiểm soát cân nặng

Không cần ăn kiêng khắt khe, chỉ cần thay đổi một chút trong bữa tối cũng có thể tạo ra khác biệt rõ rệt.

Ăn sớm hơn, giảm lượng tinh bột vào buổi tối, tăng rau xanh và đạm nhẹ như cá hoặc đậu phụ sẽ giúp cơ thể dễ tiêu hóa hơn. Quan trọng không kém là ăn vừa đủ, không ăn quá no, và duy trì một chút vận động nhẹ sau bữa ăn.

Sau tuổi 45, tăng cân không phải là điều tất yếu. Nhưng nếu không chú ý đến bữa tối – thời điểm cơ thể “nhạy cảm” nhất với năng lượng dư thừa – thì việc kiểm soát cân nặng sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

