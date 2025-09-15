6 món chay 'quen mà lạ'

Nấm xốt bơ tỏi

Nguyên liệu :

- Nấm đùi gà baby: 500 gr

- Bắp Mỹ: 1 trái

- Sữa tươi không đường: 125 ml

- Sữa đặc thuần chay: 40 gr

- Nước cốt dừa: 125 gr

- Hạt nêm: 7 gr

- Muối: 0,25 gr

- Tỏi băm: 12 gr

- Ớt băm: 2 gr

Cách thực hiện :

- Làm nóng chảo với bơ lạt, cho nấm đùi gà baby đã rửa sạch vào áp chảo đến khi vàng đều các mặt.

- Trong một chảo khác, phi thơm tỏi và ớt băm cũng bằng bơ lạt. Sau đó, cho bắp Mỹ đã tách hạt, sữa tươi không đường, nước cốt dừa, sữa đặc thuần chay, hạt nêm và muối, khuấy đều và đun đến khi hỗn hợp sôi nhẹ.

- Cho phần nấm đã áp chảo vào hỗn hợp xốt, đảo đều để nấm thấm vị. Tiếp tục đun nhỏ lửa đến khi xốt sánh lại là hoàn thành.

Mì Ý xốt kem

Nguyên liệu :

- 1 lòng đỏ trứng gà

- Phô mai parmesan: 30 gr

- Whipping cream: 50 gr

- Sữa đặc thuần chay: 30 gr

- Một ít muối, tiêu, bơ lạt

Cách làm :

- Cho lòng đỏ trứng, phô mai và whipping cream vào tô, đánh đều đến khi hỗn hợp xốt hòa quyện.

- Nêm nếm xốt với muối, tiêu và sữa đặc thuần chay.

- Luộc mì Ý vừa đủ mềm.

- Làm tan chảy bơ lạt trên chảo, sau đó cho một ít nước lọc và phần mì vừa luộc.

- Cho hỗn hợp xốt vào mì và đảo đều đến khi hòa quyện.

Salad chanh dây

Nguyên liệu :

- Các loại rau và trái cây tùy thích, chẳng hạn xà lách, rau rocket, cam, bưởi, nho...

- Mayonnaise: 250 gr

- Sữa đặc thuần chay: 50 gr

- Mù tạt vàng: 12 gr

- Mật ong: 25 gr

- Nước cốt chanh dây: 20 gr

Cách làm :

Cho tất cả nguyên liệu vào cối xay mịn là hoàn thành phần xốt. Rưới lên hỗn hợp rau quả.

Salad xốt mè

Nguyên liệu :

- Các loại rau và trái cây tùy thích, chẳng hạn xà lách, thanh long đỏ, cà chua bi...

- Mayonnaise: 50 gr

- Sữa đặc thuần chay: 50 gr

- Giấm táo: 50 gr

- Bơ đậu phộng: 100 gr

- Muối: 3 gr

- Nước tương: 25 gr

- Mè trắng: 60 gr

Cách làm :

Cho tất cả nguyên liệu vào cối xay mịn là hoàn thành phần xốt. Rưới lên hỗn hợp rau quả.

Súp bí đỏ

Nguyên liệu :

- Bí đỏ: 500 gr

- Cà rốt: 150 gr

- Hành tây trắng: 150 gr

- Lá nguyệt quế: 2 gr

- Sữa tươi không đường: 150 ml

- Sữa đặc thuần chay: 40 gr

- Muối: 1 gr

- Nước lọc: 1 lít

Cách làm :

- Phi thơm hành tây trắng với bơ lạt, sau đó cho bí đỏ và cà rốt vào đảo đều. Thêm nước lọc và lá nguyệt quế, đậy nắp, hầm trong khoảng một tiếng cho nguyên liệu mềm và thấm vị.

- Khi nguyên liệu chín, đem xay nhuyễn hỗn hợp tới khi mịn mượt.

- Cho hỗn hợp vào nồi, thêm sữa tươi không đường, sữa đặc thuần chay và muối, nêm nếm vừa ăn. Đun nhẹ đến khi súp sánh lại là hoàn thành.

Panna cotta

Nguyên liệu :

- Whipping cream: 200 gr

- Sữa đặc thuần chay: 125 gr

- Sữa tươi không đường: 300 ml

- Gelatin: 12 gr

- Trái cây ăn kèm tùy thích

Cách làm :

- Ngâm gelatin vào nước lạnh khoảng 10 phút đến khi mềm.

- Cho vào nồi whipping cream, sữa tươi không đường và sữa đặc thuần chay, đun lửa nhỏ và khuấy đều tay để hỗn hợp hòa quyện.

- Khi hỗn hợp bắt đầu sôi lăn tăn, cho gelatin đã ngâm mềm vào, khuấy đều tới khi gelatin tan hoàn toàn thì tắt bếp.

- Để hỗn hợp nguội bớt, sau đó đổ vào khuôn.

- Cho thành phẩm vào ngăn mát tủ lạnh 1-2 tiếng để hỗn hợp đông lại, sau đó trang trí trái cây lên bề mặt.