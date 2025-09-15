Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

6 món chay 'quen mà lạ'

Thứ hai, 07:38 15/09/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Mì Ý xốt kem, salad chanh dây, nấm xốt bơ tỏi, súp bí đỏ... sẽ trở nên mới mẻ, lạ miệng hơn khi được bổ sung vị béo ngậy từ sữa đặc thuần chay.

Nấm xốt bơ tỏi

Nguyên liệu :

- Nấm đùi gà baby: 500 gr
- Bắp Mỹ: 1 trái
- Sữa tươi không đường: 125 ml
- Sữa đặc thuần chay: 40 gr
- Nước cốt dừa: 125 gr
- Hạt nêm: 7 gr
- Muối: 0,25 gr
- Tỏi băm: 12 gr
- Ớt băm: 2 gr

6 món chay 'quen mà lạ' - Ảnh 1.

Cách thực hiện :

- Làm nóng chảo với bơ lạt, cho nấm đùi gà baby đã rửa sạch vào áp chảo đến khi vàng đều các mặt.

- Trong một chảo khác, phi thơm tỏi và ớt băm cũng bằng bơ lạt. Sau đó, cho bắp Mỹ đã tách hạt, sữa tươi không đường, nước cốt dừa, sữa đặc thuần chay, hạt nêm và muối, khuấy đều và đun đến khi hỗn hợp sôi nhẹ.

- Cho phần nấm đã áp chảo vào hỗn hợp xốt, đảo đều để nấm thấm vị. Tiếp tục đun nhỏ lửa đến khi xốt sánh lại là hoàn thành.

Mì Ý xốt kem

Nguyên liệu :

- 1 lòng đỏ trứng gà
- Phô mai parmesan: 30 gr
- Whipping cream: 50 gr
- Sữa đặc thuần chay: 30 gr
- Một ít muối, tiêu, bơ lạt

6 món chay 'quen mà lạ' - Ảnh 2.

Cách làm :

- Cho lòng đỏ trứng, phô mai và whipping cream vào tô, đánh đều đến khi hỗn hợp xốt hòa quyện.

- Nêm nếm xốt với muối, tiêu và sữa đặc thuần chay.

- Luộc mì Ý vừa đủ mềm.

- Làm tan chảy bơ lạt trên chảo, sau đó cho một ít nước lọc và phần mì vừa luộc.

- Cho hỗn hợp xốt vào mì và đảo đều đến khi hòa quyện.

Salad chanh dây

Nguyên liệu :

- Các loại rau và trái cây tùy thích, chẳng hạn xà lách, rau rocket, cam, bưởi, nho...
- Mayonnaise: 250 gr
- Sữa đặc thuần chay: 50 gr
- Mù tạt vàng: 12 gr
- Mật ong: 25 gr
- Nước cốt chanh dây: 20 gr

6 món chay 'quen mà lạ' - Ảnh 3.

Cách làm :

Cho tất cả nguyên liệu vào cối xay mịn là hoàn thành phần xốt. Rưới lên hỗn hợp rau quả.

Salad xốt mè

Nguyên liệu :

- Các loại rau và trái cây tùy thích, chẳng hạn xà lách, thanh long đỏ, cà chua bi...
- Mayonnaise: 50 gr
- Sữa đặc thuần chay: 50 gr
- Giấm táo: 50 gr
- Bơ đậu phộng: 100 gr
- Muối: 3 gr
- Nước tương: 25 gr
- Mè trắng: 60 gr

6 món chay 'quen mà lạ' - Ảnh 4.

Cách làm :

Cho tất cả nguyên liệu vào cối xay mịn là hoàn thành phần xốt. Rưới lên hỗn hợp rau quả.

Súp bí đỏ

Nguyên liệu :

- Bí đỏ: 500 gr
- Cà rốt: 150 gr
- Hành tây trắng: 150 gr
- Lá nguyệt quế: 2 gr
- Sữa tươi không đường: 150 ml
- Sữa đặc thuần chay: 40 gr
- Muối: 1 gr
- Nước lọc: 1 lít

6 món chay 'quen mà lạ' - Ảnh 5.

Cách làm :

- Phi thơm hành tây trắng với bơ lạt, sau đó cho bí đỏ và cà rốt vào đảo đều. Thêm nước lọc và lá nguyệt quế, đậy nắp, hầm trong khoảng một tiếng cho nguyên liệu mềm và thấm vị.

- Khi nguyên liệu chín, đem xay nhuyễn hỗn hợp tới khi mịn mượt.

- Cho hỗn hợp vào nồi, thêm sữa tươi không đường, sữa đặc thuần chay và muối, nêm nếm vừa ăn. Đun nhẹ đến khi súp sánh lại là hoàn thành.

Panna cotta

Nguyên liệu :

- Whipping cream: 200 gr
- Sữa đặc thuần chay: 125 gr
- Sữa tươi không đường: 300 ml
- Gelatin: 12 gr
- Trái cây ăn kèm tùy thích

6 món chay 'quen mà lạ' - Ảnh 6.

Cách làm :

- Ngâm gelatin vào nước lạnh khoảng 10 phút đến khi mềm.

- Cho vào nồi whipping cream, sữa tươi không đường và sữa đặc thuần chay, đun lửa nhỏ và khuấy đều tay để hỗn hợp hòa quyện.

- Khi hỗn hợp bắt đầu sôi lăn tăn, cho gelatin đã ngâm mềm vào, khuấy đều tới khi gelatin tan hoàn toàn thì tắt bếp.

- Để hỗn hợp nguội bớt, sau đó đổ vào khuôn.

- Cho thành phẩm vào ngăn mát tủ lạnh 1-2 tiếng để hỗn hợp đông lại, sau đó trang trí trái cây lên bề mặt.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 52 phút trước

GĐXH - Loại quả rẻ bèo này rất giàu kali. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Loại rau này tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.

Cách làm tóp mỡ cháy tỏi chỉ nghe đã thấy thèm

Cách làm tóp mỡ cháy tỏi chỉ nghe đã thấy thèm

Ăn - 1 ngày trước

Tóp mỡ cháy tỏi là món ăn dễ làm, không mất nhiều thời gian, nguyên liệu và thao tác không cầu kỳ nhưng lại rất ngon, ăn vặt lẫn ăn cơm đều hợp.

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù có vẻ ngoài khiêm tốn, khoai sọ thực sự là một "siêu thực phẩm" giá rẻ mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày nhờ hàm lượng tinh bột kháng nhiều trong loại củ này.

Với 3 nguyên liệu cực rẻ bạn dễ dàng nấu được món kho siêu ngon khiến cả nhà reo lên thích thú

Với 3 nguyên liệu cực rẻ bạn dễ dàng nấu được món kho siêu ngon khiến cả nhà reo lên thích thú

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn vừa ngon miệng, dễ nấu lại rất hao cơm. Bạn nhất định nên nấu dư một ít cơm khi làm món ăn này nhé!

Chủ tiệm hải sản nói thẳng: 'Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa'

Chủ tiệm hải sản nói thẳng: 'Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa'

Ăn - 2 ngày trước

Để chọn được những con tôm tươi ngon, chất lượng cho bữa cơm gia đình, mọi người cần ghi nhớ 4 lưu ý dưới đây của người bán hải sản.

Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Quả đào không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát

Ăn - 2 ngày trước

Đơn giản mà chất lượng, món cơm làm nhanh trong khoảng 20 phút này hoàn hảo cả về tính thẩm mỹ lẫn hương vị để gia đình bạn thưởng thức trong ngày cuối tuần muối có nhiều thời gian nghỉ ngơi!

Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Hiện quả lựu đang vào mùa ngon nhất, hương vị ngọt thanh, hạt căng mọng và giàu dinh dưỡng. Để chọn lựa được quả lựu thơm ngon, mọng nước và an toàn, mọi người nên biết một số mẹo dưới đây.

Nên ăn 3 món màu trắng này để bổ phổi, lợi tiêu hóa và có mùa thu đông khỏe mạnh

Nên ăn 3 món màu trắng này để bổ phổi, lợi tiêu hóa và có mùa thu đông khỏe mạnh

Ăn - 3 ngày trước

3 món ăn này đơn giản, dễ làm lại cực kỳ bổ dưỡng, giúp cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh trong mùa thu và mùa đông này!

Xem nhiều

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Ẩm thực 360

GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.

Loại quả được coi là 'vua của các loại rau', hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

Loại quả được coi là 'vua của các loại rau', hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn
Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Ăn
Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Ẩm thực 360
Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top