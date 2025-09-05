6 thiết kế bếp giúp nấu nướng nhàn tênh, biết sớm thì đỡ vất vả 40 năm trời!
Các chị em nội trợ chắc chắn sẽ ưng ý những thiết kế bếp thông minh này.
Một căn bếp tiện nghi không chỉ nằm ở vật liệu đẹp hay thiết bị đắt tiền mà còn ở cách sắp xếp thông minh. Dưới đây là 6 thiết kế đang được nhiều gia đình áp dụng, giúp việc nấu nướng gọn gàng, tiết kiệm thời gian và nâng cấp không gian bếp lên một tầm cao mới.
1. Giá gia vị nâng hạ
Trong bếp, lọ gia vị nếu để bừa trên mặt bàn rất nhanh bám dầu mỡ, vừa bẩn vừa lộn xộn. Giải pháp là lắp giá gia vị có cơ chế nâng hạ trong tủ treo. Loại giá này thường chia thành 2 đến 3 tầng, để riêng lọ dầu, nước chấm và các loại gia vị khô. Khi cần, chỉ việc kéo nhẹ xuống, dùng xong đẩy lên, mặt bếp lập tức gọn gàng. Đặc biệt, vì giá được đặt xa bếp nấu nên lọ gia vị không bị ám khói dầu, nhìn luôn sạch sẽ.
2. Chậu rửa tích hợp khay ráo nước
Thay vì phân vân giữa chậu rửa đơn hay đôi, nhiều gia đình chọn loại chậu rửa tích hợp khay ráo nước. Bên cạnh bồn chính có thêm một ngăn phụ kèm khay inox để ráo rau củ, trái cây. Phía dưới thường bố trí ngăn thu gom vỏ rau củ để dễ xử lý rác. Với thiết kế này, việc rửa, ráo nước rồi chuyển ngay sang khu vực chế biến diễn ra liền mạch, không cần chuẩn bị thêm rổ rá lỉnh kỉnh.
3. Bàn đảo nâng hạ
Chiều cao bàn bếp cố định đôi khi không phù hợp với tất cả thành viên. Bàn đảo có cơ chế nâng hạ giải quyết triệt để vấn đề này. Chiều cao có thể điều chỉnh linh hoạt, thấp xuống khi cần nhào bột, cao hơn khi cần thái đồ. Một số mẫu dùng động cơ kết hợp hệ thống chống kẹt tay, an toàn cho cả trẻ nhỏ. Dù người cao hay thấp đều tìm được độ cao thoải mái nhất, giúp việc nấu ăn dễ chịu hơn nhiều.
4. Tủ góc xoay thông minh
Các góc tủ bếp chữ L hoặc chữ U thường bị bỏ phí vì khó với tới. Giải pháp là tủ góc xoay hai cánh. Khi mở, hệ giá xoay đồng thời đưa toàn bộ đồ bên trong ra phía trước theo hình chữ U, tận dụng đến 90% diện tích góc chết. Kiểu tủ này rất phù hợp để cất nồi, chảo, máy xay hay các vật dụng ít dùng. Thao tác chỉ cần xoay nhẹ, không phải cúi người lục lọi.
5. Bàn chuẩn bị đồ ăn di động
Một chiếc bàn nhỏ gắn bánh xe có thể biến thành trợ thủ đắc lực trong bếp. Mặt bàn thường làm từ vật liệu kháng khuẩn, bên dưới có ngăn kéo, giá để đồ hoặc thùng rác. Khi rửa rau có thể kéo bàn ra đặt cạnh chậu, lúc thái đồ đưa sang chỗ có ánh sáng tốt, khi nấu ăn lại đặt ngay cạnh bếp. Dùng xong đẩy gọn vào góc, thậm chí có thể tận dụng làm bàn ăn phụ.
6. Hệ thống đèn chiếu sáng điều chỉnh
Ánh sáng trong bếp rất quan trọng. Nhiều gia đình nay chọn lắp đèn rọi gắn dưới tủ treo, có thể điều chỉnh hướng và độ sáng bằng công tắc cảm ứng hoặc ứng dụng thông minh. Ở khu vực sơ chế nên dùng ánh sáng trắng để nhìn rõ, ở bàn ăn có thể đổi sang ánh sáng vàng để tạo cảm giác ấm cúng. Đèn tập trung đúng chỗ giúp loại bỏ bóng đổ khi cắt thái, tăng độ an toàn và khiến không gian bếp thêm hiện đại.
Theo Toutiao
Nhầm lẫn phổ biến: Nhiều người cúng cô hồn xưng danh và 'mời về' như cúng Tổ tiên nhà mìnhỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Nghi lễ cúng cô hồn khác hẳn với nghi lễ cúng Tổ tiên nhà mình. Do đó, khi cúng cô hồn cần tìm hiểu thêm những việc sau đây để tránh nhầm lẫn.
Vì sao không nên cho quần áo bẩn vào máy giặt ngay? Đơn giản nhưng không phải ai cũng biếtỞ - 3 giờ trước
Thói quen cho quần áo bẩn vào máy giặt ngay được rất nhiều gia đình thực hiện, thực tế tiềm ẩn nhiều rủi ro gây hại.
Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộcỞ - 7 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày mai thứ Bảy (6/9) là chính Rằm tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ 2025. Để gia tăng phúc khí, tài lộc cho gia đình, mọi người nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương và làm ngay điều khác biệt này.
Giải tỏa nỗi sợ cúng 'cô hồn' - dân gian cúng vì thương không phải vì sợỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, khi các cô hồn lang thang đói khát, không người cúng bái từ âm giới trở về dương gian được chia sẻ miếng cháo, đồ cúng thì đó là việc làm tốt.
Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?Ở - 22 giờ trước
GĐXH - Có nhiều người chỉ sắp xếp được cúng cô hồn vào chính Rằm tháng 7. Họ thắc mắc liệu các cô hồn lang thang có nhận được đồ cúng, và hạn chót cúng cô hồn vào giờ nào để 'họ' được hưởng?
Lễ vật nào tuyệt đối không được đem cúng ‘cô hồn’, cách bày lễ vật mâm cúng ‘cô hồn’ ai cũng nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lễ cúng chúng sinh (hay còn gọi là cúng cô hồn) thường được thực hiện vào dịp Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm cho các cô hồn, vong linh không nơi nương tựa. Đây là một nghi thức tâm linh phổ biến ở Việt Nam trong tháng 7 âm lịch.
Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ.
Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhấtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Mâm cúng Rằm tháng 7 nên chuẩn bị những gì để cúng cho đúng, mang lại phước báu là điều nhiều người còn băn khoăn. Dưới đây, bạn có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia.
6 món đồ từng là 'kỷ niệm tuổi thơ' - nay biến mất dần khỏi nhà giới trẻ khiến thế hệ trung niên tiếc nuốiỞ - 1 ngày trước
Từ TV, chiếu trúc đến quạt trần, nhiều món đồ từng gắn liền tuổi thơ của thế hệ 7x–8x nay đang biến mất khỏi nhà giới trẻ. Sự thay thế này không chỉ phản ánh nhịp sống mới mà còn khiến nhiều người trung niên bồi hồi tiếc nuối.
Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Rằm tháng 7 âm lịch là dịp quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn, chúng sinh, gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh điều không may và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.
Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộcỞ
GĐXH – Bình hoa tươi là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ ngày Rằm tháng 7. Theo chuyên gia phong thủy, việc lựa chọn hoa cúng đặt lên ban thờ vào dịp này cần được lưu ý để mang lại may mắn và sinh khí.