6 thiết kế bếp giúp nấu nướng nhàn tênh, biết sớm thì đỡ vất vả 40 năm trời!

Một căn bếp tiện nghi không chỉ nằm ở vật liệu đẹp hay thiết bị đắt tiền mà còn ở cách sắp xếp thông minh. Dưới đây là 6 thiết kế đang được nhiều gia đình áp dụng, giúp việc nấu nướng gọn gàng, tiết kiệm thời gian và nâng cấp không gian bếp lên một tầm cao mới.

1. Giá gia vị nâng hạ

Trong bếp, lọ gia vị nếu để bừa trên mặt bàn rất nhanh bám dầu mỡ, vừa bẩn vừa lộn xộn. Giải pháp là lắp giá gia vị có cơ chế nâng hạ trong tủ treo. Loại giá này thường chia thành 2 đến 3 tầng, để riêng lọ dầu, nước chấm và các loại gia vị khô. Khi cần, chỉ việc kéo nhẹ xuống, dùng xong đẩy lên, mặt bếp lập tức gọn gàng. Đặc biệt, vì giá được đặt xa bếp nấu nên lọ gia vị không bị ám khói dầu, nhìn luôn sạch sẽ.

2. Chậu rửa tích hợp khay ráo nước

Thay vì phân vân giữa chậu rửa đơn hay đôi, nhiều gia đình chọn loại chậu rửa tích hợp khay ráo nước. Bên cạnh bồn chính có thêm một ngăn phụ kèm khay inox để ráo rau củ, trái cây. Phía dưới thường bố trí ngăn thu gom vỏ rau củ để dễ xử lý rác. Với thiết kế này, việc rửa, ráo nước rồi chuyển ngay sang khu vực chế biến diễn ra liền mạch, không cần chuẩn bị thêm rổ rá lỉnh kỉnh.

3. Bàn đảo nâng hạ

Chiều cao bàn bếp cố định đôi khi không phù hợp với tất cả thành viên. Bàn đảo có cơ chế nâng hạ giải quyết triệt để vấn đề này. Chiều cao có thể điều chỉnh linh hoạt, thấp xuống khi cần nhào bột, cao hơn khi cần thái đồ. Một số mẫu dùng động cơ kết hợp hệ thống chống kẹt tay, an toàn cho cả trẻ nhỏ. Dù người cao hay thấp đều tìm được độ cao thoải mái nhất, giúp việc nấu ăn dễ chịu hơn nhiều.

4. Tủ góc xoay thông minh

Các góc tủ bếp chữ L hoặc chữ U thường bị bỏ phí vì khó với tới. Giải pháp là tủ góc xoay hai cánh. Khi mở, hệ giá xoay đồng thời đưa toàn bộ đồ bên trong ra phía trước theo hình chữ U, tận dụng đến 90% diện tích góc chết. Kiểu tủ này rất phù hợp để cất nồi, chảo, máy xay hay các vật dụng ít dùng. Thao tác chỉ cần xoay nhẹ, không phải cúi người lục lọi.

5. Bàn chuẩn bị đồ ăn di động

Một chiếc bàn nhỏ gắn bánh xe có thể biến thành trợ thủ đắc lực trong bếp. Mặt bàn thường làm từ vật liệu kháng khuẩn, bên dưới có ngăn kéo, giá để đồ hoặc thùng rác. Khi rửa rau có thể kéo bàn ra đặt cạnh chậu, lúc thái đồ đưa sang chỗ có ánh sáng tốt, khi nấu ăn lại đặt ngay cạnh bếp. Dùng xong đẩy gọn vào góc, thậm chí có thể tận dụng làm bàn ăn phụ.

6. Hệ thống đèn chiếu sáng điều chỉnh

Ánh sáng trong bếp rất quan trọng. Nhiều gia đình nay chọn lắp đèn rọi gắn dưới tủ treo, có thể điều chỉnh hướng và độ sáng bằng công tắc cảm ứng hoặc ứng dụng thông minh. Ở khu vực sơ chế nên dùng ánh sáng trắng để nhìn rõ, ở bàn ăn có thể đổi sang ánh sáng vàng để tạo cảm giác ấm cúng. Đèn tập trung đúng chỗ giúp loại bỏ bóng đổ khi cắt thái, tăng độ an toàn và khiến không gian bếp thêm hiện đại.

