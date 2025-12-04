Hướng xây nhà hợp phong thủy cho tuổi Quý Hợi rước tài lộc đầy nhà
GĐXH - Bạn đang lo lắng về việc chọn hướng nhà phong thủy cho tuổi Quý Hợi phù hợp để thu hút tài lộc, phúc khí và may mắn. Bài viết sau sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách chọn hướng nhà thích hợp nhất.
Hướng nhà tuổi Quý Hợi
Theo phong thủy, việc xác định hướng nhà phù hợp cho tuổi Quý Hợi sẽ phụ thuộc rất lớn vào niên mệnh của chủ nhân gia đình. Đối với nam mệnh Quý Hợi, nên lựa chọn Cung Cấn và hành Thổ.
Trong khi đó, đối với nữ mạng Quý Hợi, nên chọn Cung Đoài và hành Kim. Vì vậy, tùy thuộc vào năm sinh nam hoặc nữ của gia chủ vào năm 1983, sẽ có những hướng nhà phù hợp với phong thủy. Và để tạo ra một không gian sống lý tưởng, hãy chú trọng đến nội thất.
Hướng nhà tuổi Quý Hợi tốt cho nam mệnh 1983
Với người nam sinh Quý Hợi năm 1983, khi xây dựng hoặc mua nhà, hãy chọn các hướng tốt sau đây để mang lại thành công trong công việc, thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống viên mãn:
Hướng Tây: Hướng này mang ý nghĩa mọi sự đều ổn định. Việc xây nhà với cửa chính hướng Tây sẽ giúp nam gia chủ Quý Hợi có cuộc sống bình an, êm ấm và không gặp trắc trở.
Hướng Tây Nam: Hướng này mang tính chất sinh khí và phúc lộc. Đối với nam mệnh Quý Hợi, xây nhà hướng Tây Nam sẽ giúp việc xây dựng sự nghiệp, thuận lợi và dễ dàng đạt được vị trí tốt. Nếu làm kinh doanh, sẽ nhanh chóng đạt được thành công như mong muốn.
Hướng Đông Bắc: Hướng này mang ý nghĩa nhận được sự trợ giúp. Xây nhà hướng Đông Bắc sẽ giúp gia chủ Quý Hợi nhận được tài lộc từ sự giúp đỡ của những người quý nhân phù trợ. Mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống sẽ được giải quyết nhờ sự hỗ trợ tận tâm từ người khác.
Hướng Tây Bắc: Hướng này mang tính chất thiên y, tức là được trời che chở. Đối với nam gia chủ Quý Hợi, xây nhà hướng Tây Bắc sẽ mang lại may mắn cả trong công việc và sự nghiệp. Đồng thời, cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, thông minh và sức khỏe gia đình luôn được bình an.
Hướng nhà tuổi Quý Hợi hợp phong thủy cho nữ mạng 1983
Khi lựa chọn hướng nhà phù hợp với bản mệnh của gia chủ là nữ mạng sinh năm 1983, nội thất và phong cách sống phải được xem xét một cách cẩn thận. Có một số hướng phong thủy tốt như sau:
Hướng Tây – hướng Phục vị: Với hướng này, nữ chủ sẽ thể hiện quyền lực trong gia đình. Điều này giúp cuộc sống gia đình thuận lợi, kinh doanh phát triển và tài chính dồi dào, cả con cháu cũng sinh sôi nảy nở.
Hướng Tây Bắc – hướng Sinh khí: Với hướng nhà này, gia đình của nữ mạng Quý Hợi sẽ có nhiều con cháu, sinh đẻ thuận lợi và cuộc sống thịnh vượng, giàu sang.
Hướng Tây Nam – hướng Thiên y: Đây cũng là hướng tốt cho nữ mạng tuổi Quý Hợi. Gia đình được trời đất phú hộ, có nhiều may mắn, sức khỏe tốt và ít bị ốm đau.
Hướng Đông Bắc – Diên niên: Hướng tốt này thể hiện sự giàu sang và phú quý, đặc biệt đối với chủ nhân là người kinh doanh. Hướng Đông Bắc thu hút tài lộc và giúp thu được lợi nhuận lớn.
Với những hướng nhà này, việc trang trí nội thất sẽ trở nên chuyên nghiệp và phù hợp với phong cách sống của gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
