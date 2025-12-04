Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Hướng xây nhà hợp phong thủy cho tuổi Quý Hợi rước tài lộc đầy nhà

Thứ năm, 09:51 04/12/2025 |

GĐXH - Bạn đang lo lắng về việc chọn hướng nhà phong thủy cho tuổi Quý Hợi phù hợp để thu hút tài lộc, phúc khí và may mắn. Bài viết sau sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách chọn hướng nhà thích hợp nhất.

Hướng nhà tuổi Quý Hợi

Theo phong thủy, việc xác định hướng nhà phù hợp cho tuổi Quý Hợi sẽ phụ thuộc rất lớn vào niên mệnh của chủ nhân gia đình. Đối với nam mệnh Quý Hợi, nên lựa chọn Cung Cấn và hành Thổ.

Trong khi đó, đối với nữ mạng Quý Hợi, nên chọn Cung Đoài và hành Kim. Vì vậy, tùy thuộc vào năm sinh nam hoặc nữ của gia chủ vào năm 1983, sẽ có những hướng nhà phù hợp với phong thủy. Và để tạo ra một không gian sống lý tưởng, hãy chú trọng đến nội thất.

Hướng nhà tuổi Quý Hợi tốt cho nam mệnh 1983

Với người nam sinh Quý Hợi năm 1983, khi xây dựng hoặc mua nhà, hãy chọn các hướng tốt sau đây để mang lại thành công trong công việc, thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống viên mãn:

Hướng Tây: Hướng này mang ý nghĩa mọi sự đều ổn định. Việc xây nhà với cửa chính hướng Tây sẽ giúp nam gia chủ Quý Hợi có cuộc sống bình an, êm ấm và không gặp trắc trở.

Hướng xây nhà cho tuổi Quý Hợi hợp phong thủy rước tài lộc đầy nhà - Ảnh 1.

Theo phong thủy, việc xác định hướng nhà phù hợp cho tuổi Quý Hợi sẽ phụ thuộc rất lớn vào niên mệnh của chủ nhân gia đình. Đối với nam mệnh Quý Hợi, nên lựa chọn Cung Cấn và hành Thổ.

Hướng Tây Nam: Hướng này mang tính chất sinh khí và phúc lộc. Đối với nam mệnh Quý Hợi, xây nhà hướng Tây Nam sẽ giúp việc xây dựng sự nghiệp, thuận lợi và dễ dàng đạt được vị trí tốt. Nếu làm kinh doanh, sẽ nhanh chóng đạt được thành công như mong muốn.

Hướng Đông Bắc: Hướng này mang ý nghĩa nhận được sự trợ giúp. Xây nhà hướng Đông Bắc sẽ giúp gia chủ Quý Hợi nhận được tài lộc từ sự giúp đỡ của những người quý nhân phù trợ. Mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống sẽ được giải quyết nhờ sự hỗ trợ tận tâm từ người khác.

Hướng Tây Bắc: Hướng này mang tính chất thiên y, tức là được trời che chở. Đối với nam gia chủ Quý Hợi, xây nhà hướng Tây Bắc sẽ mang lại may mắn cả trong công việc và sự nghiệp. Đồng thời, cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, thông minh và sức khỏe gia đình luôn được bình an.

Hướng nhà tuổi Quý Hợi hợp phong thủy cho nữ mạng 1983

Khi lựa chọn hướng nhà phù hợp với bản mệnh của gia chủ là nữ mạng sinh năm 1983, nội thất và phong cách sống phải được xem xét một cách cẩn thận. Có một số hướng phong thủy tốt như sau:

Hướng xây nhà cho tuổi Quý Hợi hợp phong thủy rước tài lộc đầy nhà - Ảnh 2.

Để tạo ra một không gian sống lý tưởng, hãy chú trọng đến nội thất.

Hướng Tây – hướng Phục vị: Với hướng này, nữ chủ sẽ thể hiện quyền lực trong gia đình. Điều này giúp cuộc sống gia đình thuận lợi, kinh doanh phát triển và tài chính dồi dào, cả con cháu cũng sinh sôi nảy nở.

Hướng Tây Bắc – hướng Sinh khí: Với hướng nhà này, gia đình của nữ mạng Quý Hợi sẽ có nhiều con cháu, sinh đẻ thuận lợi và cuộc sống thịnh vượng, giàu sang.

Hướng Tây Nam – hướng Thiên y: Đây cũng là hướng tốt cho nữ mạng tuổi Quý Hợi. Gia đình được trời đất phú hộ, có nhiều may mắn, sức khỏe tốt và ít bị ốm đau.

Hướng Đông Bắc – Diên niên: Hướng tốt này thể hiện sự giàu sang và phú quý, đặc biệt đối với chủ nhân là người kinh doanh. Hướng Đông Bắc thu hút tài lộc và giúp thu được lợi nhuận lớn.

Với những hướng nhà này, việc trang trí nội thất sẽ trở nên chuyên nghiệp và phù hợp với phong cách sống của gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Nhà phạm thế "thích diện sát" ảnh hưởng như thế nào đến gia chủNhà phạm thế 'thích diện sát' ảnh hưởng như thế nào đến gia chủ

GĐXH - Thích diện sát là một khái niệm trong phong thủy nhà ở, ám chỉ tình trạng ngôi nhà đối diện với các yếu tố tự nhiên hoặc nhân tạo mang tính chất áp bức hoặc đe dọa.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

Nhà phạm thế 'thích diện sát' ảnh hưởng như thế nào đến gia chủ

Nhà phạm thế 'thích diện sát' ảnh hưởng như thế nào đến gia chủ

Người nào mất ngủ, hãy để ngay loại cây này trong phòng ngủ

Người nào mất ngủ, hãy để ngay loại cây này trong phòng ngủ

Điều cấm kị đặt bàn ăn bằng gỗ ở vị trí này, tuyệt đối nên tránh

Điều cấm kị đặt bàn ăn bằng gỗ ở vị trí này, tuyệt đối nên tránh

Các tác hại từ 'Hỏa hình sát' đối với ngôi nhà trong phong thủy

Các tác hại từ 'Hỏa hình sát' đối với ngôi nhà trong phong thủy

Cùng chuyên mục

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

- 4 giờ trước

GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả

- 18 giờ trước

GĐXH – Ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 sẽ vào ngày mai – ngày 4/12 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 sau và nên nhớ các điều kiêng kỵ dưới đây để khẩn cầu mọi điều linh ứng.

Cách làm sạch sofa da và ghế da tại nhà cực dễ

Cách làm sạch sofa da và ghế da tại nhà cực dễ

- 19 giờ trước

GĐXH - Bạn không biết cách để giữ những chiếc ghế da lúc nào cũng như mới? Hãy tìm hiểu cách làm sạch ghế sofa da cũng như các cách làm sạch ghế da hiệu quả và nhanh chóng qua bài viết dưới đây.

Cách vệ sinh tủ gỗ công nghiệp đơn giản, đẹp như mới mua

Cách vệ sinh tủ gỗ công nghiệp đơn giản, đẹp như mới mua

- 23 giờ trước

GĐXH - Tủ gỗ công nghiệp là một trong những món đồ nội thất không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu không biết cách bảo quản và vệ sinh đúng cách sẽ khiến chúng bị bám bẩn, phai màu, mất đi vẻ đẹp ban đầu.

Các đại kỵ với phong thủy Âm trạch gia chủ nên biết

Các đại kỵ với phong thủy Âm trạch gia chủ nên biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Âm trạch là một trong hai mảng chính của phong thủy học, ảnh hưởng của Âm trạch tuy không dễ nhận ra như Dương trạch, song được cho là liên hệ mật thiết tới sự hưng vượng, phát đạt của gia chủ cùng thế hệ hậu sinh.

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy luôn nhấn mạnh sự hài hòa của "Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ". Xét về hình thế, hướng bên trái cửa chính mỗi ngôi nhà (tính từ trong nhà nhìn ra) sẽ ứng với vị trí Thanh Long, trong khi hướng bên phải (tính từ trong nhà trông ra) sẽ thuộc về vị trí Bạch Hổ. Thế nào là một căn nhà bị xem là phạm "Bạch Hổ sát"?

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Người xưa truyền lại câu nói: “Nhà nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo”. Đây không chỉ là cây cảnh trang trí mang dáng vẻ thanh thoát và uy nghi, kim giao còn được xem như lá bùa phong thủy giúp thu hút tài lộc, xua đuổi điều xấu, mang đến bình an cho gia chủ.

Nhà phạm thế 'thích diện sát' ảnh hưởng như thế nào đến gia chủ

Nhà phạm thế 'thích diện sát' ảnh hưởng như thế nào đến gia chủ

- 1 ngày trước

GĐXH - Thích diện sát là một khái niệm trong phong thủy nhà ở, ám chỉ tình trạng ngôi nhà đối diện với các yếu tố tự nhiên hoặc nhân tạo mang tính chất áp bức hoặc đe dọa.

Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ước

Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ước

- 1 ngày trước

GĐXH - Khu vườn hồng "bạc tỷ" của vợ chồng MC Quyền Linh không chỉ là một không gian đẹp mê hồn, mà còn là mơ ước của biết bao người yêu hoa.

Người nào mất ngủ, hãy để ngay loại cây này trong phòng ngủ

Người nào mất ngủ, hãy để ngay loại cây này trong phòng ngủ

- 2 ngày trước

GĐXH - Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian sống, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong phòng ngủ.

Xem nhiều

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc

GĐXH - Người xưa truyền lại câu nói: “Nhà nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo”. Đây không chỉ là cây cảnh trang trí mang dáng vẻ thanh thoát và uy nghi, kim giao còn được xem như lá bùa phong thủy giúp thu hút tài lộc, xua đuổi điều xấu, mang đến bình an cho gia chủ.

Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ đẳng cấp ở ngoại ô Hà Nội

Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ đẳng cấp ở ngoại ô Hà Nội

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top