Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

"Bạch Hổ sát" là gì?

Trong phong thủy luôn nhấn mạnh sự hài hòa của "Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ". Xét về hình thế, hướng bên trái cửa chính mỗi ngôi nhà (tính từ trong nhà nhìn ra) sẽ ứng với vị trí Thanh Long, trong khi hướng bên phải (tính từ trong nhà trông ra) sẽ thuộc về vị trí Bạch Hổ. Một căn nhà bị xem là phạm "Bạch Hổ sát" khi:

Căn nhà - nơi cư trú của gia chủ có ngôi nhà (hay dãy nhà) phía bên tay phải quá cao lớn, gợi ra cảm giác ngôi nhà (hay dãy nhà) đó như đang "uy hiếp", muốn ập xuống nhà mình;

Nhà hàng xóm ở bên phải động thổ, thi công xây dựng hay phá dỡ kiến trúc cũ (liên quan đến các việc như tu sửa, cải tạo, đào xới… có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất mình sinh sống.

Một ngôi nhà bị cho là phạm “Bạch Hổ Sát” khi hướng Bạch Hổ bị mất cân đối.

Ngoài cách gọi "Bạch Hổ sát", thế phạm này còn được biết đến với tên như "Bạch hổ ngẩng đầu, hoặc hổ truy đuổi long vi, hổ ở vị trí cao…

Các tác hại của "Bạch Hổ sát"

Nền tảng của phong thủy học luôn dựa trên Âm Dương, Ngũ hành và sự hài hòa về cách cục giữa các yếu tố. Với Dương trạch hay nhà ở, Thanh Long (mạn trái của ngôi nhà) có thể cao một trượng, song khi Bạch Hổ (mạn phải ngôi nhà) chỉ cao trên một thước đã có thể bị xem là bất lợi.

Cạnh đó, khi căn cứ vào phương vị "Nam tả, nữ hữu" truyền thống thì Thanh Long vị sẽ đại diện cho người nam và Bạch Hổ vị sẽ biểu trưng cho người nữ. Khi phạm kỵ "Bạch Hổ sát" (mạn phải nhà quá cao, nghiêng về động) sẽ được xem là trái lẽ (bởi yêu cầu với phương vị này cần tĩnh, nhu mì và tòng thuận), đi ngược lại với yêu cầu cách cục lý tưởng.

Theo phong thủy, một ngôi nhà khi phạm "Bạch Hổ sát", gia vận có thể dễ gặp nhiều sự bất lợi (nhất là đối với tượng phụ nữ, trẻ em): Không gặp may mắn, ảnh hưởng sức khỏe, nguyên nhân có khi không thật rõ ràng; Công việc dễ có nhiều sự xáo trộn, không được như ý; Sự kinh doanh xuất hiện các biến cố, doanh số sụt giảm.

Cách khắc chế

Để nhằm giảm thiểu thế "Bạch Hổ sát", bạn có thể tham khảo và áp dụng một số cách thức như dưới đây. Đặt hai xâu đồng tiền Ngũ đế hay Bạch Ngọc vào bên tường chịu xung sát;

Trường hợp hướng phạm "Bạch Hổ sát" đồng thời phạm cả lưu niên Hung tinh chiếu, gia chủ có thể an vị cặp Kỳ lân phong thủy hay Hồ lô đồng (nơi cửa chính) nhằm tối ưu hiệu năng hóa giải;

Ngoài ra, gia chủ cần đặc biệt chú ý việc thường xuyên dọn dẹp, bố trí gọn gàng nhằm tạo không gian thoáng đãng cho nhà ở. Điều này sẽ tối ưu hóa Dương khí, đẩy lui hung sát, đưa lại cát lợi nhiều mặt cho gia chủ.

Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

