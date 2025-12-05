Những loại cây cảnh cần tránh trồng trong nhà nếu không muốn thất thoát tiền của theo lời dặn của người xưa

Trồng loại cây này trước cửa nhà vừa có trái ngọt vừa mang lại tài lộc, may mắn bền vững GĐXH – Ngày nay, nhiều nhà trồng hồng xiêm trước cửa nhà vừa để làm đẹp không gian sống vừa mong muốn đón nhận may mắn, tài lộc và sự ấm no bền vững.

Tránh trồng cây hoa có gai trong nhà

Hoa và cây có gai khi trồng trong nhà không chỉ gây mất an toàn mà còn không hợp phong thủy. Về mặt an toàn, các gia đình có trẻ nhỏ càng cần cẩn trọng. Các cây hoa có gai nhọn trồng trong nhà, không cẩn thận có thể gây trầy xước, chảy máu.

Một số loài phổ biến như xương rồng, xương rồng bát tiên, xương rồng kim hổ, hoa hồng… đều có gai sắc, dễ gây thương tích khi vô tình chạm phải.

Những loại cây cảnh có gai như xương rồng bát tiên không nên trồng trong nhà, nếu có nên đặt ở ban công.

Về mặt phong thủy theo quan niệm của người xưa, những cây, hoa có gai nhọn thường mang sát khí, dễ khiến gia đình xảy ra cãi vã, khó hòa thuận. Bởi vậy mà dù chúng có mang vẻ đẹp quyến rũ, mọi người cũng không đặt ở trong phòng khách, phòng ngủ… Nếu bạn thích các loại cây cảnh có gai thì lời khuyên là có thể trồng ở sân vườn, ban công.

Cây cũng phát triển tốt mà an toàn, không ảnh hưởng tới năng lượng của nhà và gia chủ.

Tránh những loại cây có độc tố trồng ở trong nhà

Một số loài hoa, cây cảnh dù đẹp lại có chứa độc tính cao. Các loại cây này vô tình ăn phải hoặc nhựa dính vào mắt, da có thể gây kích ứng. Bởi vậy mà người xưa vẫn khuyên đặt chúng ở xa nhà, hoặc trồng ở ngoài trời.

Chẳng hạn, những cây có chứa độc tố như cây trúc anh đào, cây nhài vàng, hoa thủy tiên, hoa ô đầu… Nếu ăn phải có thể gây nôn mửa, rối loạn nhịp tim, tiêu chảy…

Một trong những cây nên chú ý không trồng trong nhà nữa là hoa ngũ sắc. Toàn bộ cây ngũ sắc đều có độc và có thể gây ra phản ứng dị ứng‌ nếu tiếp xúc với da.

Những gia đình có em nhỏ hoặc thú cưng, bạn nên tránh trồng cây cảnh có độc tố trong nhà, hoặc đặt ở vị trí cao, khó tiếp cận. Lỡ tiếp xúc hoặc ăn phải cần đi khám ngay và xử lý sơ cứu kịp thời.

Tránh cây hoa dễ sâu bệnh, côn trùng gây hại trong nhà

Những loại cây dễ bị nấm, rệp, sâu bệnh thường không phù hợp trồng trong không gian kín. Bởi ở trong nhà ít thông thoáng, sâu bệnh dễ phát sinh và lan rộng. Khi cây nhiễm bệnh, bạn phải dùng thuốc bảo vệ thực vật dễ gây ô nhiễm không khí, sức khỏe của mọi người trong nhà. Ngược lại, nếu không xử lý thì cây lại dễ bị chết.

Hoa hồng đẹp nhưng khi trồng cần trồng bên ngoài để ra hoa hoa đẹp. Ảnh HM

Chẳng hạn, hoa hồng là cây cảnh ưa nắng, thường được trồng ở sân vườn hoặc ban công. Cây lại cần phải dùng nhiều thuốc trừ sâu vì dễ mắc phải các loại phấn trắng, rệp, nhện đỏ... Nếu trồng ở trong nhà, cây thường phát triển không tốt, ít ra hoa. Hơn nữa, mọi người phải dùng nhiều loại thuốc để diệt trừ sâu bệnh sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Để cây khỏe, hợp phong thủy và phù hợp sinh hoạt gia đình, khi lựa chọn cây cảnh trong nhà, mọi người cần xét theo chức năng từng phòng, điều kiện ánh sáng. Chẳng hạn: Với phòng khách, mọi người nên chọn những loại cây xanh có ý nghĩa thịnh vượng, tài lộc như cây hạnh phúc, kim ngân, kim ngân lượng...; Với phòng tắm nên chọn cây cảnh có khả năng chịu ẩm tốt như cây lưỡi hổ, cây lan ý, cây trầu bà...

