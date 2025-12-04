Cổng nhà đặt bên trái hay bên phải để đón được nhiều vượng khí nhất?
GĐXH - Không ít chủ nhà băn khoăn về việc cổng nhà nên đặt bên trái hay bên phải, cửa chính nên mở ra hay mở vào, cửa cổng nên mở ra hay mở vào để thu hút tài lộc? Hãy đọc bài viết sau.
Cổng nhà đặt bên trái hay bên phải
Việc lựa chọn vị trí đặt cổng nhà, bên trái hay bên phải, là một yếu tố quan trọng trong xây dựng phong thủy cho ngôi nhà. Ngoài việc chọn kích thước và chất liệu phù hợp, việc đặt cổng ở vị trí đúng cũng ảnh hưởng đến năng lượng và tài lộc cho gia chủ.
Mỗi gia đình có thể có những yếu tố nội thất và môi trường riêng, do đó, nên tìm hiểu kỹ về phong thủy và tư vấn từ chuyên gia để đưa ra quyết định đúng đắn cho việc đặt cổng nhà.
Cổng nhà đặt bên trái hay bên phải theo phong thủy
Theo phong thủy, khi đứng trong nhà nhìn ra bên ngoài, việc đặt cổng nhà theo hướng "hữu Bạch Hổ, tả Thanh Long" sẽ mang lại lợi ích phong thủy tốt cho gia chủ.
Thanh Long và Bạch Hổ đều là những linh vật mang đến sự may mắn và tài lộc cho gia chủ. Vì vậy, việc đặt cổng nhà theo hướng này sẽ tạo điều kiện tốt nhất để gia chủ nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Đối với vị trí đặt cổng nhà bên trái hay bên phải, phong thủy cho biết: Nếu bên phải nhà (Bạch Hổ) thấp hơn bên trái nhà (Thanh Long), thì đặt cổng nhà sang bên phải của căn nhà sẽ mang lại nhiều tài lộc và phú quý cho gia chủ.
Nếu bên phải nhà (Bạch Hổ) cao hơn bên trái nhà (Thanh Long), thì đặt cổng nhà sang bên trái của căn nhà sẽ tạo điều kiện thu hút vận khí tốt vào nhà cho gia chủ.
Trong trường hợp địa hình bên trái nhà và bên phải nhà bằng nhau, thì đặt cổng nhà ở giữa sân sẽ giúp cân bằng năng lượng và mang lại nhiều vượng khí và tài lộc cho căn nhà.
Với những lưu ý trên, việc đặt cổng nhà theo phong thủy sẽ đồng hành cùng nội thất chuyên nghiệp trong căn nhà của bạn.
Cổng nhà đặt bên trái hay bên phải phụ thuộc vào thành viên trong gia đình
Trên thực tế, việc đặt cổng chính của ngôi nhà ở phía tả hay phía phải phụ thuộc vào từng thành viên trong gia đình và cũng liên quan đến phong thủy.
Theo quan niệm phong thủy, Thanh Long, linh vật đại diện cho mùa xuân và thuộc hành Mộc, quản lý cổng chính phía trái. Đặt cổng nhà ở phía trái sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình có con trai trưởng.
Còn Bạch Hổ, linh vật đại diện cho mùa thu và thuộc hành Kim, cũng mang ý nghĩa mạnh mẽ và oai phong, thường đại diện cho nữ giới trong gia đình. Tuy nhiên, việc chọn đặt cổng nhà ở phía trái hay phải còn phụ thuộc vào địa thế của căn nhà và thành viên trong gia đình. Điều này sẽ giúp cổng nhà nắm giữ tài lộc, may mắn và vượng khí cho gia chủ.
Ngoài ra, gia chủ cũng cần xem xét xem cửa chính nên mở ra hay mở vào để có sự lựa chọn tốt nhất. Nội thất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên không gian sống chuyên nghiệp và đẳng cấp cho căn nhà.
Một số điều cấm kỵ trong việc lắp đặt cổng nhà hợp phong thủy
Kích thước cổng nhà nên phù hợp với kích thước cửa chính để tránh hiện tượng vượng khí bị phân tán khi cổng quá lớn, và vận khí tốt khó vào nhà khi cổng quá nhỏ.
Không nên thiết kế lối đi của cổng quá hẹp hoặc che khuất cổng bằng cây cao, vì điều này cũng sẽ làm giảm lượng vận khí vào nhà và gây mất cân bằng.
Cổng nhà không nên xây quá kín, nên để cổng có khoảng trống hoặc có thanh rào thưa để vượng khí có thể lưu thông đều, tránh tình trạng nhà bị kẹt cứng hoặc tù túng. Cổng quá kín cũng có thể cản trở vận khí tốt đi vào nhà.
Vị trí đặt cổng nhà không nên đối diện trực tiếp với bếp. Theo quan niệm dân gian, bếp là trái tim của ngôi nhà và có liên quan mật thiết đến sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Do đó, nếu cổng nhà đối diện trực tiếp với bếp, tài lộc và vận khí tốt có thể bị mất đi ra ngoài.
Tránh đặt cổng nhà hướng thẳng ra ngã 3 đường và không nên dẫn lối trực tiếp tới cửa chính của ngôi nhà. Theo phong thủy, vận khí tốt di chuyển theo đường vòng, trong khi sát khí di chuyển theo đường thẳng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
