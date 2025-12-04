Trồng loại cây này trước cửa nhà vừa có trái ngọt vừa mang lại tài lộc, may mắn bền vững

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc GĐXH - Người xưa truyền lại câu nói: “Nhà nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo”. Đây không chỉ là cây cảnh trang trí mang dáng vẻ thanh thoát và uy nghi, kim giao còn được xem như lá bùa phong thủy giúp thu hút tài lộc, xua đuổi điều xấu, mang đến bình an cho gia chủ.

Ý nghĩa của cây hồng xiêm trong phong thủy

Hồng xiêm là cây ăn quả ngày nay được nhiều người chọn để trồng làm cảnh. Với tán lá rậm, xanh tốt quanh năm, trồng hồng xiêm tạo ra bóng mát, làm đẹp không gian sống.

Không chỉ là cây ăn quả, cây hồng xiêm cũng có ý nghĩa phong thủy tốt. Trong phong thủy, cây được xem là biểu tượng của sự ngọt lành, ổn định và bền vững. Quả hồng xiêm mang ý nghĩa quả ngọt sau nỗ lực gắn với triết lý "gieo điều thiện, nhận điều lành", đem năng lượng tích cực cho cả ngôi nhà. Nhiều người tin rằng trồng hồng xiêm đỏ trước cửa nhà mang tới may mắn, tài lộc.

Hồng xiêm ngày nay được nhiều người trồng làm cảnh.

Theo quan niệm ngũ hành, hồng xiêm thuộc hành Mộc, đặc biệt phù hợp với người mệnh Mộc, Hỏa và Thủy. Những gia chủ thuộc mệnh này khi trồng hồng xiêm tại mặt tiền nhà thường gặp thuận lợi trong công việc, gia đạo yên ổn và tài chính bền vững.

Hồng xiêm có tán lá lớn giúp che nắng hướng Tây – hướng nóng nhất trong ngày. Bóng mát từ cây giúp giảm nhiệt giữ trên tường, sân, giúp ngôi nhà bớt oi bức trong mùa hè.

Những lưu ý khi trồng hồng xiêm trước nhà

Theo chia sẻ của chị Nhâm – một chủ vườn cây cảnh ở Hà Đông cho biết, dù hồng xiêm là cây có nhiều lợi ích, nhưng trồng ở trước nhà mọi người cần chú ý những yếu tố sau để cây phát triển tốt và không ảnh hưởng đến kiến trúc không gian sống:

+ Chọn vị trí trồng phù hợp

Cây hồng xiêm mọi người trồng trước cửa nhà, nhưng cần trồng hai bên, tránh chắn lối đi hay che khuất cửa chính. Vị trí lý tưởng là hai bên sân hoặc góc hiên, nơi thông thoáng, có ánh sáng, không cản trở sinh khí vào nhà.

+ Không trồng quá sát nhà:

Với những nhà có không gian hẹp, mọi người có thể trồng hồng xiêm vào chậu. Bởi rễ cây hồng xiêm phát triển sẽ ảnh hưởng đến kết cấu nếu trồng quá sát nhà. Nếu trồng sát tường, lâu dài có thể gây nứt vỡ nền, ảnh hưởng kết cấu công trình. Khoảng cách trồng an toàn là cách chân tường 2–3m.

+ Chú ý cắt tỉa thường xuyên

Hồng xiêm có tán rộng khi phát triển. Bởi vậy, mọi người cần tỉa thường xuyên, tránh che khuất ánh sáng tự nhiên vào nhà. Việc cắt tỉa thường xuyên cũng giúp cho cây phát triển khỏe, giữ dáng đẹp và ra quả.

Để hồng xiêm ra nhiều quả, cần chăm sóc, cắt tỉa định kỳ

+ Giữ vệ sinh khi quả và lá rụng

Hồng xiêm thường rụng lá già và quả chín không đều nên cần phải vệ sinh thường xuyên để tránh ảnh hưởng môi trường sống.

+ Kiểm tra sâu bệnh định kỳ

Hồng xiêm dễ bị sâu cuốn lá, rệp sáp, nấm mốc hoặc thối quả nên cần phòng bệnh hữu cơ, sinh học. Mỗi tuần, mọi người nên quan sát để phát hiện, xử lý kịp thời cho cây phát triển tốt và ra quả nhiều hơn.