Trồng loại cây này trước cửa nhà vừa có trái ngọt vừa mang lại tài lộc, may mắn bền vững
GĐXH – Ngày nay, nhiều nhà trồng hồng xiêm trước cửa nhà vừa để làm đẹp không gian sống vừa mong muốn đón nhận may mắn, tài lộc và sự ấm no bền vững.
Ý nghĩa của cây hồng xiêm trong phong thủy
Hồng xiêm là cây ăn quả ngày nay được nhiều người chọn để trồng làm cảnh. Với tán lá rậm, xanh tốt quanh năm, trồng hồng xiêm tạo ra bóng mát, làm đẹp không gian sống.
Không chỉ là cây ăn quả, cây hồng xiêm cũng có ý nghĩa phong thủy tốt. Trong phong thủy, cây được xem là biểu tượng của sự ngọt lành, ổn định và bền vững. Quả hồng xiêm mang ý nghĩa quả ngọt sau nỗ lực gắn với triết lý "gieo điều thiện, nhận điều lành", đem năng lượng tích cực cho cả ngôi nhà. Nhiều người tin rằng trồng hồng xiêm đỏ trước cửa nhà mang tới may mắn, tài lộc.
Theo quan niệm ngũ hành, hồng xiêm thuộc hành Mộc, đặc biệt phù hợp với người mệnh Mộc, Hỏa và Thủy. Những gia chủ thuộc mệnh này khi trồng hồng xiêm tại mặt tiền nhà thường gặp thuận lợi trong công việc, gia đạo yên ổn và tài chính bền vững.
Hồng xiêm có tán lá lớn giúp che nắng hướng Tây – hướng nóng nhất trong ngày. Bóng mát từ cây giúp giảm nhiệt giữ trên tường, sân, giúp ngôi nhà bớt oi bức trong mùa hè.
Những lưu ý khi trồng hồng xiêm trước nhà
Theo chia sẻ của chị Nhâm – một chủ vườn cây cảnh ở Hà Đông cho biết, dù hồng xiêm là cây có nhiều lợi ích, nhưng trồng ở trước nhà mọi người cần chú ý những yếu tố sau để cây phát triển tốt và không ảnh hưởng đến kiến trúc không gian sống:
+ Chọn vị trí trồng phù hợp
Cây hồng xiêm mọi người trồng trước cửa nhà, nhưng cần trồng hai bên, tránh chắn lối đi hay che khuất cửa chính. Vị trí lý tưởng là hai bên sân hoặc góc hiên, nơi thông thoáng, có ánh sáng, không cản trở sinh khí vào nhà.
+ Không trồng quá sát nhà:
Với những nhà có không gian hẹp, mọi người có thể trồng hồng xiêm vào chậu. Bởi rễ cây hồng xiêm phát triển sẽ ảnh hưởng đến kết cấu nếu trồng quá sát nhà. Nếu trồng sát tường, lâu dài có thể gây nứt vỡ nền, ảnh hưởng kết cấu công trình. Khoảng cách trồng an toàn là cách chân tường 2–3m.
+ Chú ý cắt tỉa thường xuyên
Hồng xiêm có tán rộng khi phát triển. Bởi vậy, mọi người cần tỉa thường xuyên, tránh che khuất ánh sáng tự nhiên vào nhà. Việc cắt tỉa thường xuyên cũng giúp cho cây phát triển khỏe, giữ dáng đẹp và ra quả.
+ Giữ vệ sinh khi quả và lá rụng
Hồng xiêm thường rụng lá già và quả chín không đều nên cần phải vệ sinh thường xuyên để tránh ảnh hưởng môi trường sống.
+ Kiểm tra sâu bệnh định kỳ
Hồng xiêm dễ bị sâu cuốn lá, rệp sáp, nấm mốc hoặc thối quả nên cần phòng bệnh hữu cơ, sinh học. Mỗi tuần, mọi người nên quan sát để phát hiện, xử lý kịp thời cho cây phát triển tốt và ra quả nhiều hơn.
Cổng nhà đặt bên trái hay bên phải để đón được nhiều vượng khí nhất?Ở - 2 giờ trước
GĐXH - Không ít chủ nhà băn khoăn về việc cổng nhà nên đặt bên trái hay bên phải, cửa chính nên mở ra hay mở vào, cửa cổng nên mở ra hay mở vào để thu hút tài lộc? Hãy đọc bài viết sau.
Có những cách nào để hóa giải vận xui khi bên phải nhà cao hơn bên trái nhà?Ở - 6 giờ trước
GĐXH - Nhiều trường hợp sau khi xây nhà mới hoặc sửa sang nhà cửa, lại vô tình rơi vào thế nhà bên phải cao hơn nhà bên trái. Trường hợp này là tốt hay xấu? Nếu xấu, hóa giải ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.
Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lanỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.
Hướng xây nhà hợp phong thủy cho tuổi Quý Hợi rước tài lộc đầy nhàỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Bạn đang lo lắng về việc chọn hướng nhà phong thủy cho tuổi Quý Hợi phù hợp để thu hút tài lộc, phúc khí và may mắn. Bài viết sau sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách chọn hướng nhà thích hợp nhất.
Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quảỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 sẽ vào ngày mai – ngày 4/12 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 sau và nên nhớ các điều kiêng kỵ dưới đây để khẩn cầu mọi điều linh ứng.
Cách làm sạch sofa da và ghế da tại nhà cực dễỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn không biết cách để giữ những chiếc ghế da lúc nào cũng như mới? Hãy tìm hiểu cách làm sạch ghế sofa da cũng như các cách làm sạch ghế da hiệu quả và nhanh chóng qua bài viết dưới đây.
Cách vệ sinh tủ gỗ công nghiệp đơn giản, đẹp như mới muaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tủ gỗ công nghiệp là một trong những món đồ nội thất không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu không biết cách bảo quản và vệ sinh đúng cách sẽ khiến chúng bị bám bẩn, phai màu, mất đi vẻ đẹp ban đầu.
Các đại kỵ với phong thủy Âm trạch gia chủ nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Âm trạch là một trong hai mảng chính của phong thủy học, ảnh hưởng của Âm trạch tuy không dễ nhận ra như Dương trạch, song được cho là liên hệ mật thiết tới sự hưng vượng, phát đạt của gia chủ cùng thế hệ hậu sinh.
Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy luôn nhấn mạnh sự hài hòa của "Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ". Xét về hình thế, hướng bên trái cửa chính mỗi ngôi nhà (tính từ trong nhà nhìn ra) sẽ ứng với vị trí Thanh Long, trong khi hướng bên phải (tính từ trong nhà trông ra) sẽ thuộc về vị trí Bạch Hổ. Thế nào là một căn nhà bị xem là phạm "Bạch Hổ sát"?
Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Người xưa truyền lại câu nói: “Nhà nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo”. Đây không chỉ là cây cảnh trang trí mang dáng vẻ thanh thoát và uy nghi, kim giao còn được xem như lá bùa phong thủy giúp thu hút tài lộc, xua đuổi điều xấu, mang đến bình an cho gia chủ.
Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộcỞ
GĐXH - Người xưa truyền lại câu nói: “Nhà nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo”. Đây không chỉ là cây cảnh trang trí mang dáng vẻ thanh thoát và uy nghi, kim giao còn được xem như lá bùa phong thủy giúp thu hút tài lộc, xua đuổi điều xấu, mang đến bình an cho gia chủ.