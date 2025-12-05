Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng thế nào đến vượng khí của gia chủ

Thứ sáu, 07:00 05/12/2025 |

GĐXH - Nếu cầu thang không nằm ở vị trí phù hợp thì năng lượng không được lưu thông dẫn đến tài vận của cả gia đình bị ảnh hưởng. Một trong những điều tối kỵ mà gia chủ cần phải chú ý đó là cầu thang phạm trung cung.

Trung cung là gì?

Trung cung là vị trí trung tâm của một căn nhà. Tùy vào diện tích và hình dáng nhà mà trung cung mỗi căn nằm ở nơi không giống nhau. 

Điểm trọng tâm của ngôi nhà là vị trí then chốt làm cho vận gia được thịnh hay bị suy. Cầu thang phạm Trung Cung là khi đặt nằm ở giữa nhà, đúng tâm đã được xác định.

Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng ra sao?

Phong thủy cho biết, cầu thang đặt giữa nhà được xem là phạm Trung cung do cầu thang có tính động nên sẽ hút vượng khí đi lên. Lúc này, thay vì được lan tỏa đi mọi khu vực trong nhà, vượng khí lại bị mất dần đi. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hưng thịnh của gia đình.

Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng thế nào đến vượng khí của gia chủ - Ảnh 1.

Phong thủy cho biết, cầu thang đặt giữa nhà được xem là phạm Trung cung do cầu thang có tính động nên sẽ hút vượng khí đi lên. Ảnh minh họa

Lỗi xây cầu thang phạm Trung cung có thể sẽ làm nảy sinh tình trạng "Trảm Tâm Sát". Sinh khí trong căn nhà bị hao hụt sẽ dẫn đến tính khí thất thường. 

Điều này có thể sẽ làm cho các thành viên gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn và xung đột. Mặt khác, tâm lý bất ổn cũng dẫn đến công việc khó khăn và kinh doanh thất bại.

Cách hóa giải cầu thang phạm Trung cung

Sử dụng vật trấn giữ

Theo phong thủy, khi cầu thang đặt ở trung tâm nhà thì năng lượng bị tiêu tán thông qua cửa sổ. Do đó, gia chủ có thể khắc phục bằng cách đặt những vật trấn giữ ngay phía trước cửa sổ như bình hoa hoặc rèm cửa.

Ngoài ra, dùng rèm cửa với họa tiết phù hợp cũng là một cách để ngăn sinh khí phân tán hết ra ngoài. Bên cạnh đó, sử dụng bình phong hoặc những món đồ phong thủy để trấn giữ cũng là một ý hay.

Không nên bố trí quá nhiều đồ dùng nội thất xung quanh

Cầu thang vốn đã nằm ở vị trí không tốt. Khi đặt nhiều đồ nội thất xung quanh nó có thể sẽ gây tụ khí xấu. Luồng khí về đến đây không thể tiêu tán mà cứ tích tụ càng ngày càng nhiều. Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của gia chủ.

Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng thế nào đến vượng khí của gia chủ - Ảnh 2.

Cầu thang vốn đã nằm ở vị trí không tốt. Khi đặt nhiều đồ nội thất xung quanh nó có thể sẽ gây tụ khí xấu. Ảnh minh họa

Thay vào đó, bạn nên giảm bớt đồ đạc. Bố trí xen kẽ, có độ giãn cách, thông thoáng cho cầu thang.

Đảm bảo khu vực cầu thang sáng sủa

Ánh sáng là yếu tố không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà cả đến phong thủy của căn nhà. Theo phong thủy, không nên bố trí quá nhiều hoặc quá ít ánh sáng khu vực cầu thang.

Nếu không có giếng trời, thì khu vực trần nhà gần cầu thang nên lắp đèn hỗ trợ chiếu sáng để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Ngược lại, nếu gần cầu thang có lắp cửa kính cường lực đưa quá nhiều ánh sáng vào nhà thì nên lắp rèm để hạn chế bớt.

Hóa giải Trung cung bằng vách ngăn

Tuy không thể sửa lại cầu thang nhưng gia chủ hoàn toàn có thể lắp đặt vách ngăn để hạn chế những tác động do vị trí xấu mang lại. Chỉ bằng cách đơn giản là lắp đặt vách ngăn, nguồn năng lượng xấu đi theo hướng cầu thang không thể ảnh hưởng đến những khu vực khác trong căn nhà.

Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng thế nào đến vượng khí của gia chủ - Ảnh 3.

Tuy không thể sửa lại cầu thang nhưng gia chủ hoàn toàn có thể lắp đặt vách ngăn để hạn chế những tác động do vị trí xấu mang lại. Ảnh minh họa

Lúc này, vách ngăn không chỉ có tác dụng giải thế xấu cho phong thủy căn nhà mà còn tô điểm giúp không gian trở nên có điểm nhấn hơn.

Có rất nhiều chất liệu được sử dụng để làm vách ngăn như thạch cao, lam gỗ, nhựa thẩm mỹ… mỗi chất liệu đều có thế mạnh riêng. Ngoài ra, cũng có rất nhiều thiết kế vách ngăn như hiện đại, cổ điển, tân cổ điển và các phong cách khác. Để có được vách ngăn cầu thang hoàn hảo nhất, gia chủ có thể liên hệ đơn vị thi công nội thất để được tư vấn chi tiết.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính minh họa.

Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng thế nào đến vượng khí của gia chủ - Ảnh 4.Có những cách nào để hóa giải vận xui khi bên phải nhà cao hơn bên trái nhà?

GĐXH - Nhiều trường hợp sau khi xây nhà mới hoặc sửa sang nhà cửa, lại vô tình rơi vào thế nhà bên phải cao hơn nhà bên trái. Trường hợp này là tốt hay xấu? Nếu xấu, hóa giải ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Có những cách nào để hóa giải vận xui khi bên phải nhà cao hơn bên trái nhà?

Có những cách nào để hóa giải vận xui khi bên phải nhà cao hơn bên trái nhà?

Hướng xây nhà hợp phong thủy cho tuổi Quý Hợi rước tài lộc đầy nhà

Hướng xây nhà hợp phong thủy cho tuổi Quý Hợi rước tài lộc đầy nhà

Các đại kỵ với phong thủy Âm trạch gia chủ nên biết

Các đại kỵ với phong thủy Âm trạch gia chủ nên biết

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

Hướng nhà xấu ảnh hưởng đến tuổi Giáp Dần ra sao?

Hướng nhà xấu ảnh hưởng đến tuổi Giáp Dần ra sao?

Cùng chuyên mục

Trồng loại cây này trước cửa nhà vừa có trái ngọt vừa mang lại tài lộc, may mắn bền vững

Trồng loại cây này trước cửa nhà vừa có trái ngọt vừa mang lại tài lộc, may mắn bền vững

- 12 giờ trước

GĐXH – Ngày nay, nhiều nhà trồng hồng xiêm trước cửa nhà vừa để làm đẹp không gian sống vừa mong muốn đón nhận may mắn, tài lộc và sự ấm no bền vững.

Cổng nhà đặt bên trái hay bên phải để đón được nhiều vượng khí nhất?

Cổng nhà đặt bên trái hay bên phải để đón được nhiều vượng khí nhất?

- 12 giờ trước

GĐXH - Không ít chủ nhà băn khoăn về việc cổng nhà nên đặt bên trái hay bên phải, cửa chính nên mở ra hay mở vào, cửa cổng nên mở ra hay mở vào để thu hút tài lộc? Hãy đọc bài viết sau.

Có những cách nào để hóa giải vận xui khi bên phải nhà cao hơn bên trái nhà?

Có những cách nào để hóa giải vận xui khi bên phải nhà cao hơn bên trái nhà?

- 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều trường hợp sau khi xây nhà mới hoặc sửa sang nhà cửa, lại vô tình rơi vào thế nhà bên phải cao hơn nhà bên trái. Trường hợp này là tốt hay xấu? Nếu xấu, hóa giải ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

Cách vệ sinh nồi cơm điện trong vòng nốt nhạc khiến vi khuẩn không lây lan

- 21 giờ trước

GĐXH - Nồi cơm điện là vật dụng quen thuộc trong mỗi căn bếp. Vệ sinh nồi cơm điện đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ cho nồi và an toàn khi sử dụng.

Hướng xây nhà hợp phong thủy cho tuổi Quý Hợi rước tài lộc đầy nhà

Hướng xây nhà hợp phong thủy cho tuổi Quý Hợi rước tài lộc đầy nhà

- 21 giờ trước

GĐXH - Bạn đang lo lắng về việc chọn hướng nhà phong thủy cho tuổi Quý Hợi phù hợp để thu hút tài lộc, phúc khí và may mắn. Bài viết sau sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách chọn hướng nhà thích hợp nhất.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả

- 1 ngày trước

GĐXH – Ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 sẽ vào ngày mai – ngày 4/12 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 sau và nên nhớ các điều kiêng kỵ dưới đây để khẩn cầu mọi điều linh ứng.

Cách làm sạch sofa da và ghế da tại nhà cực dễ

Cách làm sạch sofa da và ghế da tại nhà cực dễ

- 1 ngày trước

GĐXH - Bạn không biết cách để giữ những chiếc ghế da lúc nào cũng như mới? Hãy tìm hiểu cách làm sạch ghế sofa da cũng như các cách làm sạch ghế da hiệu quả và nhanh chóng qua bài viết dưới đây.

Cách vệ sinh tủ gỗ công nghiệp đơn giản, đẹp như mới mua

Cách vệ sinh tủ gỗ công nghiệp đơn giản, đẹp như mới mua

- 1 ngày trước

GĐXH - Tủ gỗ công nghiệp là một trong những món đồ nội thất không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu không biết cách bảo quản và vệ sinh đúng cách sẽ khiến chúng bị bám bẩn, phai màu, mất đi vẻ đẹp ban đầu.

Các đại kỵ với phong thủy Âm trạch gia chủ nên biết

Các đại kỵ với phong thủy Âm trạch gia chủ nên biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Âm trạch là một trong hai mảng chính của phong thủy học, ảnh hưởng của Âm trạch tuy không dễ nhận ra như Dương trạch, song được cho là liên hệ mật thiết tới sự hưng vượng, phát đạt của gia chủ cùng thế hệ hậu sinh.

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

- 2 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy luôn nhấn mạnh sự hài hòa của "Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ". Xét về hình thế, hướng bên trái cửa chính mỗi ngôi nhà (tính từ trong nhà nhìn ra) sẽ ứng với vị trí Thanh Long, trong khi hướng bên phải (tính từ trong nhà trông ra) sẽ thuộc về vị trí Bạch Hổ. Thế nào là một căn nhà bị xem là phạm "Bạch Hổ sát"?

Xem nhiều

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc

GĐXH - Người xưa truyền lại câu nói: “Nhà nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo”. Đây không chỉ là cây cảnh trang trí mang dáng vẻ thanh thoát và uy nghi, kim giao còn được xem như lá bùa phong thủy giúp thu hút tài lộc, xua đuổi điều xấu, mang đến bình an cho gia chủ.

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

Các tác hại khi nhà phạm ‘Bạch Hổ sát’

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả

Khung giờ đẹp thắp hương ngày Rằm tháng 10 âm lịch 2025 - ngày mai 4/12 để cầu linh ứng hiệu quả

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

Các loại cây trồng đuổi chuột hiệu quả

Người nào mất ngủ, hãy để ngay loại cây này trong phòng ngủ

Người nào mất ngủ, hãy để ngay loại cây này trong phòng ngủ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top