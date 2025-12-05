Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng thế nào đến vượng khí của gia chủ
GĐXH - Nếu cầu thang không nằm ở vị trí phù hợp thì năng lượng không được lưu thông dẫn đến tài vận của cả gia đình bị ảnh hưởng. Một trong những điều tối kỵ mà gia chủ cần phải chú ý đó là cầu thang phạm trung cung.
Trung cung là gì?
Trung cung là vị trí trung tâm của một căn nhà. Tùy vào diện tích và hình dáng nhà mà trung cung mỗi căn nằm ở nơi không giống nhau.
Điểm trọng tâm của ngôi nhà là vị trí then chốt làm cho vận gia được thịnh hay bị suy. Cầu thang phạm Trung Cung là khi đặt nằm ở giữa nhà, đúng tâm đã được xác định.
Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng ra sao?
Phong thủy cho biết, cầu thang đặt giữa nhà được xem là phạm Trung cung do cầu thang có tính động nên sẽ hút vượng khí đi lên. Lúc này, thay vì được lan tỏa đi mọi khu vực trong nhà, vượng khí lại bị mất dần đi. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hưng thịnh của gia đình.
Lỗi xây cầu thang phạm Trung cung có thể sẽ làm nảy sinh tình trạng "Trảm Tâm Sát". Sinh khí trong căn nhà bị hao hụt sẽ dẫn đến tính khí thất thường.
Điều này có thể sẽ làm cho các thành viên gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn và xung đột. Mặt khác, tâm lý bất ổn cũng dẫn đến công việc khó khăn và kinh doanh thất bại.
Cách hóa giải cầu thang phạm Trung cung
Sử dụng vật trấn giữ
Theo phong thủy, khi cầu thang đặt ở trung tâm nhà thì năng lượng bị tiêu tán thông qua cửa sổ. Do đó, gia chủ có thể khắc phục bằng cách đặt những vật trấn giữ ngay phía trước cửa sổ như bình hoa hoặc rèm cửa.
Ngoài ra, dùng rèm cửa với họa tiết phù hợp cũng là một cách để ngăn sinh khí phân tán hết ra ngoài. Bên cạnh đó, sử dụng bình phong hoặc những món đồ phong thủy để trấn giữ cũng là một ý hay.
Không nên bố trí quá nhiều đồ dùng nội thất xung quanh
Cầu thang vốn đã nằm ở vị trí không tốt. Khi đặt nhiều đồ nội thất xung quanh nó có thể sẽ gây tụ khí xấu. Luồng khí về đến đây không thể tiêu tán mà cứ tích tụ càng ngày càng nhiều. Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của gia chủ.
Thay vào đó, bạn nên giảm bớt đồ đạc. Bố trí xen kẽ, có độ giãn cách, thông thoáng cho cầu thang.
Đảm bảo khu vực cầu thang sáng sủa
Ánh sáng là yếu tố không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà cả đến phong thủy của căn nhà. Theo phong thủy, không nên bố trí quá nhiều hoặc quá ít ánh sáng khu vực cầu thang.
Nếu không có giếng trời, thì khu vực trần nhà gần cầu thang nên lắp đèn hỗ trợ chiếu sáng để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Ngược lại, nếu gần cầu thang có lắp cửa kính cường lực đưa quá nhiều ánh sáng vào nhà thì nên lắp rèm để hạn chế bớt.
Hóa giải Trung cung bằng vách ngăn
Tuy không thể sửa lại cầu thang nhưng gia chủ hoàn toàn có thể lắp đặt vách ngăn để hạn chế những tác động do vị trí xấu mang lại. Chỉ bằng cách đơn giản là lắp đặt vách ngăn, nguồn năng lượng xấu đi theo hướng cầu thang không thể ảnh hưởng đến những khu vực khác trong căn nhà.
Lúc này, vách ngăn không chỉ có tác dụng giải thế xấu cho phong thủy căn nhà mà còn tô điểm giúp không gian trở nên có điểm nhấn hơn.
Có rất nhiều chất liệu được sử dụng để làm vách ngăn như thạch cao, lam gỗ, nhựa thẩm mỹ… mỗi chất liệu đều có thế mạnh riêng. Ngoài ra, cũng có rất nhiều thiết kế vách ngăn như hiện đại, cổ điển, tân cổ điển và các phong cách khác. Để có được vách ngăn cầu thang hoàn hảo nhất, gia chủ có thể liên hệ đơn vị thi công nội thất để được tư vấn chi tiết.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính minh họa.
