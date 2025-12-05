Một số điều kiêng kỵ khi về nhà mới bạn nên tránh để không gặp xui xẻo
GĐXH - Những kiêng kỵ khi về nhà mới nào gia chủ cần tránh để không gặp xui xẻo và bảo vệ vận khí của ngôi nhà. Theo phong thủy, để có một khởi đầu thuận lợi trong ngôi nhà mới của bạn, hãy tham khảo bài biết dưới đây.
Không cãi nhau, nói lời xui rủi
Theo phong thủy, một trong những điều cấm kỵ khi về nhà mới là tránh cãi vã, nói lời xui rủi. Những cuộc tranh cãi, tức giận có thể tượng trưng cho sự bất hòa trong tương lai.
Thay vào đó, gia chủ nên luôn nói những lời tích cực để thu hút năng lượng tốt và tài lộc cho ngôi nhà, tuyệt đối không sử dụng lời lẽ xui xẻo hay thô tục.
Không chuyển nhà vào ban đêm
Nhiều người vì lý do công việc bận rộn thường chọn chuyển nhà vào ban đêm. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, việc chuyển nhà vào thời điểm này có thể ảnh hưởng không tốt đến vận khí của gia đình.
Hơn nữa, vào ban đêm, con người thường không tỉnh táo, dễ gây ra những sự cố như thất lạc hay làm vỡ đồ đạc, điều này được cho là điềm báo của những rủi ro. Theo phong thủy, thời gian chuyển nhà lý tưởng nhất là vào buổi sáng, hoặc nếu không kịp, bạn nên hoàn tất việc chuyển nhà trước 15 giờ chiều. Nếu không thể tự làm, bạn có thể nhờ đến dịch vụ chuyển nhà chuyên nghiệp để đảm bảo mọi việc suôn sẻ.
Không làm trễ giờ nhập trạch
Nhập trạch qua mất giờ lành, giờ đẹp có thể sẽ mang lại những điều không may cho gia chủ và các thành viên. Ngày giờ nhập trạch đã được xem rất kỹ để hi vọng sẽ mang lại những vận khí tốt cho gia chủ. Vì thế khi về nhà mới đừng vì lý do gì mà làm trễ giờ đẹp.
Chỉ thay đổi ngày giờ với một số trường hợp bất khả kháng không thể làm khác được. Tuy nhiên đừng để kéo dài thời gian quá. Với trường hợp chủ nhà mượn tuổi để làm nhà, cũng phải áp dụng bài văn khấn nhập trạch nhà sao cho phù hợp.
Kiêng cắm những loại hoa này trong lễ nhập trạch
Theo phong thủy, hoa phong lan, hoa ly, hoa râm bụt, hoa phù du, hoa lan móng rồng, hoa đại… là những loại hoa không nên cắm khi vào về nhà mới, làm lễ nhập trạch.
Phong thủy cho hay, hoa phong lan thì tượng trưng cho sự phóng túng, đa tình. Hoa ly lại thể hiện ngay sự ly biệt, ly tán, sinh ly từ biệt. Hoa phù du đẹp nhưng lại nhanh tàn…
Thay vào đó, bạn có thể lựa chọn cắm một số loại hoa đẹp khác như: Hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa lay ơn…
Không đi tay không khi dọn về nhà mới
Việc "đi tay không" khi chuyển đến nhà mới là điều kiêng kỵ. Theo phong thủy, hình ảnh "tay không" hay "tay trắng" tượng trưng cho sự thiếu thốn, nghèo khó và không có tài lộc.
Vì vậy, khi chuyển vào nhà mới, gia chủ nên chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết để mang vào. Những món đồ này có thể là những thứ còn thiếu như quạt, khung tranh, tivi, v.v.
Đặc biệt, những đồ vật quan trọng như bàn thờ, chiếu… và tiền nên được đưa vào nhà đầu tiên, để thu hút may mắn và tài lộc cho gia đình.
Cấm kỵ làm rơi vỡ đồ đạc khi dọn về nhà mới
Theo phong thủy, việc làm rơi vỡ đồ đạc được xem là điềm xấu, biểu tượng cho những điều không may mắn trong cuộc sống. Báo hiệu sự rạn nứt trong các mối quan hệ hay những khó khăn trong công việc.
Vì vậy, khi chuyển đến nhà mới, bạn cần đặc biệt chú ý, đảm bảo đồ đạc được vận chuyển cẩn thận để không làm hỏng, vỡ, giúp tránh những điềm xui và bảo vệ vận khí tốt cho gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
