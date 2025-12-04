Có những cách nào để hóa giải vận xui khi bên phải nhà cao hơn bên trái nhà?

Vì sao nói bên phải nhà cao hơn bên trái nhà

Liên quan đến tứ tượng trong phong thủy

Trong phong thủy xây nhà, thuật ngữ tứ tượng và Thanh Long – Bạch Hổ được sử dụng rất phổ biến. Mà tứ tượng trong phong thủy là hình tượng bộ tứ bao gồm: Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Long và Bạch Hổ. Mỗi một linh vật này tượng trưng cho một phương và một mùa. Đồng thời, nó cũng được đặt ở bốn vị trí khác nhau và có những vai trò riêng biệt.

Huyền Vũ là linh vật con rắn quấn quanh rùa có màu đen. Nó đại diện cho phương Bắc và tương ứng với mùa đông.

Chu Tước là linh vật con chim sẻ có màu đỏ. Nó đại diện cho phương Nam và tương ứng với mùa hạ.

Nhiều trường hợp sau khi xây nhà mới hoặc sửa sang nhà cửa, lại vô tình rơi vào thế nhà bên phải cao hơn nhà bên trái.

Thanh Long là linh vật con rồng có màu xanh. Nó đại diện cho phương Đông và tương ứng với mùa xuân.

Bạch Hổ là linh vật con hổ có màu trắng. Nó đại diện cho phương Tây và tương ứng với mùa thu.

Phong thủy cho biết, đây là bốn thánh thú trong các chòm sao nên cũng tương ứng với ngũ hành. Trong đó, Huyền Vũ tượng trưng cho hành Thủy, Chu Tước tượng trưng cho hành Hỏa. Còn Thanh Long tượng trưng cho hành Mộc và Bạch Hổ tượng trưng cho hành Kim.

Biểu tượng song hành Thanh Long – Bạch Hổ

Cả bốn linh vật trong tứ tượng nêu trên đều có vai trò khác nhau trong phong thủy xây nhà. Với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, các yếu tố về thế nhà hoàn hảo có đủ 4 tứ thánh thú trên ngày nay tương đối ít. Do đó, con người chủ yếu quan tâm đến hai yếu tố: Long và Hổ.

Theo phong thủy, Thanh Long thường có vai trò tạo ra cuộc sống êm ấm, tốt đẹp và may mắn cho con người. Còn Bạch Hổ giúp duy trì những yếu tố đó. Thông thường, nếu nhìn theo hướng từ phía trong nhà ra, Thanh Long sẽ ở bên trái, Bạch Hổ ở phía bên phải.

Bên phải nhà cao hơn bên trái nhà có nghĩa là Bạch Hổ cao hơn Thanh Long.

Như vậy, khi nói đến hiện tượng bên phải nhà cao hơn bên trái nhà có nghĩa là Bạch Hổ cao hơn Thanh Long.

Nhà bên phải cao hơn nhà bên trái là tốt hay xấu?

Phong thủy cho rằng, Thanh Long phải mạnh hơn Bạch Hổ mới được coi là thế nhà tốt, đem lại nhiều tài lộc cho gia chủ. Ngược lại, nếu Bạch Hổ mạnh hơn Thanh Long thì có thể lại là điều không tốt cho vận mệnh của gia chủ.

Bởi nếu Bạch Hổ cao hơn, nó sẽ sớm lấn át những sự may mắn của Thanh Long. Trong khi đó, Thanh Long là yếu tố tạo ra sự yên bình và may mắn cho gia chủ. Vì vậy, nếu bị lấn át, gia chủ có thể mất hết tài lộc. Thậm chí còn ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ngoài ra, thế nhà này cũng tạo ra sự mất cân đối trong bố cục nhà theo phong thủy, có thể mang đến nhiều vận hạn cho gia chủ.

Cách hóa giải vận xui khi bên phải nhà cao hơn bên trái nhà

Để hóa giải vận xui nếu không thể thay đổi thế nhà, bạn có thể áp dụng một số cách dưới đây: Treo tranh Rồng bằng đồng hoặc đặt tượng Rồng ở phía Đông của ngôi nhà. Lưu ý là bạn nên chọn hình Rồng có 4 móng, không sử dụng Rồng 5 móng.

Thế nhà bên phải nhà cao hơn bên trái nhà cũng tạo ra sự mất cân đối trong bố cục nhà theo phong thủy, có thể mang đến nhiều vận hạn cho gia chủ.



Đặt cặp kỳ lân hoặc hồ lô gỗ đào ở phía Đông ngôi nhà để ngăn chặn vận xui. Đặt cặp xâu ngũ phúc hoa mai ở hai bên ngôi nhà để thu hút tài lộc và vận may. Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực cửa chính ra vào nhà. Lựa chọn màu thảm phù hợp với ngôi nhà và hút được tài lộc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.