Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc

Thứ ba, 19:01 02/12/2025 |
GĐXH - Người xưa truyền lại câu nói: “Nhà nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo”. Đây không chỉ là cây cảnh trang trí mang dáng vẻ thanh thoát và uy nghi, kim giao còn được xem như lá bùa phong thủy giúp thu hút tài lộc, xua đuổi điều xấu, mang đến bình an cho gia chủ.

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc - Ảnh 1.Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạt

GĐXH – Trong phong thủy, có một loại cây cảnh trồng trước nhà được giới nhà giàu rất thích. Không chỉ làm đẹp không gian mà chúng có ý nghĩa đón tài lộc, trấn trạch, giúp con cháu trong nhà không giàu sang cũng hiển đạt.

Ý nghĩa phong thủy của cây kim giao

Cây kim giao còn được gọi là "cây giữ tiền". Với lá dày xanh bóng quanh năm, đây là cây cảnh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống, giúp thanh lọc không khí tốt, mà còn có ý nghĩa phong thủy tốt.

Cây tượng trưng cho sự bền vững của tài sản và may mắn. Theo chuyên gia phong thủy, trồng cây kim giao tại cửa chính hoặc trước nhà giúp thu hút tài lộc, ổn định tài chính, hóa giải vận xui, ngăn khí xấu xâm nhập, mang đến sự bình yên, hanh thông trong công việc…

Ngày nay, cây được nhân giống trồng dưới dạng bonsai để bàn làm việc với mong muốn công việc thuận buồm xuôi gió, tránh thị phi.

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc - Ảnh 2.

Cây kim giao ngày càng được nhiều người ưa thích trồng vì ý nghĩa phong thủy tốt và dễ chăm sóc.

Bên cạnh đó, cây kim giao còn được nhiều gia đình ưa thích trồng tạo bóng mát và cảnh quan ở sân vườn, công trình tâm linh như chùa, lối đi ven đường… nhờ vào tán lá, cây đẹp.

Theo chia sẻ của chị Huệ - chủ một vườn cây ở Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, cây kim giao được biết đến với khả năng sinh trưởng tốt trong nhiều điều kiện khác nhau. Việc nhân giống cây kim giao cũng rất đơn giản, mọi người chỉ cần tách bụi, giâm cành. Cây có khả năng chịu bóng râm tốt, giúp nó phát triển mạnh mẽ mà không cần quá nhiều công chăm sóc.

Khi trồng, mọi người chỉ lưu ý về độ tơi xốp của đất. Đất cát là lựa chọn tốt nhất khi trồng cây kim giao, giúp cây thông thoáng, phát triển tốt.

Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm, cây phù hợp cho hầu hết gia đình, đặc biệt là những ai mong muốn tăng vượng khí và may mắn trong cuộc sống. Thời điểm mùa thu từ tháng 7 – 10 hoặc ra mùa Xuân là thời điểm thích hợp nhất để cây phát triển.

Cách trồng và chăm sóc cây kim giao

Đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng là yếu tố quyết định để cây phát triển tốt. Bởi vậy, trước khi trồng cần phải cải tạo đất trồng. Bạn đào một hố đất sâu có kích thước 40x40x40cm, sau đó dùng lớp đất vừa đào ra trộn vào đất 100gr phân lân hoặc phân hữu cơ. Hoàn thiện phần đất bằng việc lấp một ít đất vào hố sao cho đáy hố còn khoảng 25cm.

Sau khi đã chuẩn bị phần đất, bạn chuyển qua phần cây trồng. Tách cây giống ra khỏi bầu, bạn đặt bầu đất vào hố rồi lấp đất lại, không nên nén chặt đất. Cuối cùng tưới một ít nước quanh gốc cây vừa trồng.

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc - Ảnh 3.

Cây kim giao là loại cây cảnh phong thủy dễ trồng, dễ chăm sóc.

Cây kim giao là loại cây khá dễ chăm sóc. Sau khi cây đã trồng được 2 tuần, cây bắt đầu cần hấp thụ ánh sáng nên hãy lấy hết nhánh cây phủ quanh trước đó.

Nếu trồng cây tại nhà thì tưới nước hàng ngày vào sáng sớm. Khi cây đã có chiều cao trên 1m, cắt bớt các nhánh cây ở dưới gốc và cắt những lá sâu bệnh cho cây.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc - Ảnh 4.Loại cây phong thủy có dáng thanh mảnh giúp trấn trạch, thu hút tài lộc được nhà giàu vẫn thích trồng trước nhà

GĐXH – Việc trồng cây trước nhà theo quan niệm phong thủy Á Đông có ảnh hưởng lớn đến vận khí của gia chủ. Trong đó, trúc cảnh vẫn được nhà giàu thích trồng vì dáng thanh mảnh, cao ráo vừa đẹp vừa hút tài lộc, xua đi đen đủi.

Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc - Ảnh 5.Thu đông trồng ngay cây phong thủy này, Tết đến đỏ rực, thêm may mắn tràn nhà

GĐXH - Hoa trạng nguyên ngày càng được nhiều người thích trồng vì ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Sắc đỏ rực rỡ của cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, đỗ đạt, thu hút năng lượng tốt cho gia chủ. Tháng 11 được xem là thời điểm vàng để trồng trạng nguyên, chỉ cần chăm đúng cách là Tết đến cây đỏ rực, đem lại nhiều may mắn.

Hà My
Nhà phạm thế 'thích diện sát' ảnh hưởng như thế nào đến gia chủ

Nhà phạm thế 'thích diện sát' ảnh hưởng như thế nào đến gia chủ

- 3 giờ trước

GĐXH - Thích diện sát là một khái niệm trong phong thủy nhà ở, ám chỉ tình trạng ngôi nhà đối diện với các yếu tố tự nhiên hoặc nhân tạo mang tính chất áp bức hoặc đe dọa.

Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ước

Vườn hồng 'bạc tỷ' của vợ chồng MC Quyền Linh khiến nhiều người cả đời mơ ước

- 5 giờ trước

GĐXH - Khu vườn hồng "bạc tỷ" của vợ chồng MC Quyền Linh không chỉ là một không gian đẹp mê hồn, mà còn là mơ ước của biết bao người yêu hoa.

Người nào mất ngủ, hãy để ngay loại cây này trong phòng ngủ

Người nào mất ngủ, hãy để ngay loại cây này trong phòng ngủ

- 6 giờ trước

GĐXH - Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian sống, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong phòng ngủ.

Mẹo tiết kiệm điện khi cắm nồi cơm điện qua đêm

Mẹo tiết kiệm điện khi cắm nồi cơm điện qua đêm

- 9 giờ trước

GĐXH - Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chế độ ủ của nồi cơm điện, công suất tiêu thụ điện năng của nồi cơm điện ở chế độ này và cách tiết kiệm điện khi sử dụng nồi cơm điện qua đêm.

Điều cấm kị đặt bàn ăn bằng gỗ ở vị trí này, tuyệt đối nên tránh

Điều cấm kị đặt bàn ăn bằng gỗ ở vị trí này, tuyệt đối nên tránh

- 13 giờ trước

GĐXH - Bàn ăn gỗ là một vật không thể thiếu trong không gian phòng bếp của một ngôi nhà hiện đại. Tuy nhiên, để sắp xếp chúng sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết.

Các tác hại từ 'Hỏa hình sát' đối với ngôi nhà trong phong thủy

Các tác hại từ 'Hỏa hình sát' đối với ngôi nhà trong phong thủy

- 1 ngày trước

GĐXH - Giữa hình thế ngôi nhà hay các tác nhân từ môi trường có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời. Một trong các thế phạm về phong thủy hình thế phổ biến, rất dễ dàng bắt gặp đó là “Hỏa hình sát”.

Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ đẳng cấp ở ngoại ô Hà Nội

Nam nghệ sĩ sở hữu nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, biệt phủ đẳng cấp ở ngoại ô Hà Nội

- 1 ngày trước

GĐXH - Thành công trong sự nghiệp giúp Vượng Râu có được cuộc sống ổn định, sung túc.

Kiêng kỵ phòng tân hôn bạn cần biết

Kiêng kỵ phòng tân hôn bạn cần biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Lễ cưới là một trong các lễ tục quan trọng nhất. Để hôn lễ được thập phần viên mãn, bên cạnh mối lương duyên được vun đắp, sự chuẩn bị từ hai họ thì các kiêng kỵ phòng tân hôn cũng là điều không thể xem nhẹ.

Những điều kiêng kỵ trong đám tang bạn nên biết

Những điều kiêng kỵ trong đám tang bạn nên biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Tang sự là một trong các sự kiện hệ trọng nhất với mỗi gia đình. Thường thì “tang gia bối rối” nhưng theo quan niệm dân gian vẫn có những điều thuộc về nghi thức hay các kiêng kỵ mà chúng ta không thể xem nhẹ.

Đại kỵ khi sắp xếp bàn thờ gia tiên nên tránh

Đại kỵ khi sắp xếp bàn thờ gia tiên nên tránh

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, vị trí quan trọng không thể không nhắc đến đó chính là bàn thờ gia tiên. Nếu phong thủy bàn thờ gia tiên đặt sai vị trí, có thể ảnh hưởng đến công việc làm ăn, cũng như công danh của con cháu sau này.

