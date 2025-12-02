Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộc
GĐXH - Người xưa truyền lại câu nói: “Nhà nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo”. Đây không chỉ là cây cảnh trang trí mang dáng vẻ thanh thoát và uy nghi, kim giao còn được xem như lá bùa phong thủy giúp thu hút tài lộc, xua đuổi điều xấu, mang đến bình an cho gia chủ.
Ý nghĩa phong thủy của cây kim giao
Cây kim giao còn được gọi là "cây giữ tiền". Với lá dày xanh bóng quanh năm, đây là cây cảnh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống, giúp thanh lọc không khí tốt, mà còn có ý nghĩa phong thủy tốt.
Cây tượng trưng cho sự bền vững của tài sản và may mắn. Theo chuyên gia phong thủy, trồng cây kim giao tại cửa chính hoặc trước nhà giúp thu hút tài lộc, ổn định tài chính, hóa giải vận xui, ngăn khí xấu xâm nhập, mang đến sự bình yên, hanh thông trong công việc…
Ngày nay, cây được nhân giống trồng dưới dạng bonsai để bàn làm việc với mong muốn công việc thuận buồm xuôi gió, tránh thị phi.
Bên cạnh đó, cây kim giao còn được nhiều gia đình ưa thích trồng tạo bóng mát và cảnh quan ở sân vườn, công trình tâm linh như chùa, lối đi ven đường… nhờ vào tán lá, cây đẹp.
Theo chia sẻ của chị Huệ - chủ một vườn cây ở Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, cây kim giao được biết đến với khả năng sinh trưởng tốt trong nhiều điều kiện khác nhau. Việc nhân giống cây kim giao cũng rất đơn giản, mọi người chỉ cần tách bụi, giâm cành. Cây có khả năng chịu bóng râm tốt, giúp nó phát triển mạnh mẽ mà không cần quá nhiều công chăm sóc.
Khi trồng, mọi người chỉ lưu ý về độ tơi xốp của đất. Đất cát là lựa chọn tốt nhất khi trồng cây kim giao, giúp cây thông thoáng, phát triển tốt.
Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm, cây phù hợp cho hầu hết gia đình, đặc biệt là những ai mong muốn tăng vượng khí và may mắn trong cuộc sống. Thời điểm mùa thu từ tháng 7 – 10 hoặc ra mùa Xuân là thời điểm thích hợp nhất để cây phát triển.
Cách trồng và chăm sóc cây kim giao
Đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng là yếu tố quyết định để cây phát triển tốt. Bởi vậy, trước khi trồng cần phải cải tạo đất trồng. Bạn đào một hố đất sâu có kích thước 40x40x40cm, sau đó dùng lớp đất vừa đào ra trộn vào đất 100gr phân lân hoặc phân hữu cơ. Hoàn thiện phần đất bằng việc lấp một ít đất vào hố sao cho đáy hố còn khoảng 25cm.
Sau khi đã chuẩn bị phần đất, bạn chuyển qua phần cây trồng. Tách cây giống ra khỏi bầu, bạn đặt bầu đất vào hố rồi lấp đất lại, không nên nén chặt đất. Cuối cùng tưới một ít nước quanh gốc cây vừa trồng.
Cây kim giao là loại cây khá dễ chăm sóc. Sau khi cây đã trồng được 2 tuần, cây bắt đầu cần hấp thụ ánh sáng nên hãy lấy hết nhánh cây phủ quanh trước đó.
Nếu trồng cây tại nhà thì tưới nước hàng ngày vào sáng sớm. Khi cây đã có chiều cao trên 1m, cắt bớt các nhánh cây ở dưới gốc và cắt những lá sâu bệnh cho cây.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
