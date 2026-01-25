Móng tay nổi sọc dọc báo động nguy hiểm? Đừng chủ quan nếu thấy 4 đặc điểm này

Theo Bác sĩ Lý Vĩnh Tiến, Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Phụ sản Thuận Nghĩa (Bắc Kinh), tuyệt đại đa số các đường sọc dọc trên móng tay đều là hiện tượng sinh lý bình thường. Đặc biệt khi chúng ta già đi, móng tay xuất hiện sọc dọc cũng tương tự như da mặt xuất hiện nếp nhăn, thường không phản ánh vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Tuy nhiên, có một số hình thái đặc biệt của sọc dọc cần được chú ý vì chúng có thể là "bản tin" dự báo bệnh tật.

4 đặc điểm sọc dọc "nguy hiểm" trên móng tay cần cảnh giác

Bạn nên đi khám chuyên khoa ngay nếu sọc dọc đi kèm với các dấu hiệu sau:

1. Sọc đơn lẻ, to và nổi gồ rõ rệt trên móng tay

Nguyên nhân có thể do vùng ma trận móng bị tổn thương cục bộ (do chấn thương hoặc cắt tỉa móng quá sâu), khiến móng mọc ra không đều. Thông thường, sọc này sẽ biến mất khi tổn thương được chữa lành, nhưng nếu nó tồn tại vĩnh viễn, bạn nên kiểm tra để loại trừ các khối u lành tính hoặc ác tính dưới móng.

2. Sọc dọc màu đen hoặc nâu (hội chứng vạch đen trên móng)

Đây là dấu hiệu đáng lo ngại nhất. Nguyên nhân phổ biến nhất là nốt ruồi ở ma trận móng (lành tính). Tuy nhiên, cần bác sĩ da liễu đánh giá để loại trừ ung thư biểu mô hắc tố (Melanoma) – một loại ung thư da cực kỳ nguy hiểm.

Dấu hiệu nghi ngờ ung thư: Vạch đen mới xuất hiện gần đây, màu sắc không đều, chiều rộng quá 3mm, ranh giới bị mờ hoặc vệt đen lan ra cả vùng da quanh móng (dấu hiệu Hutchinson). Đặc biệt chú ý nếu chỉ xuất hiện ở một ngón (thường là ngón cái, ngón trỏ hoặc ngón chân cái).

3. Sọc dọc kèm theo màu sắc bất thường

Sọc trắng: Thường liên quan đến chấn thương nhẹ hoặc một số bệnh da liễu như lichen phẳng.

Sọc đỏ: Thực chất là những vệt xuất huyết nhỏ dưới móng. Có thể do vi chấn thương, nhưng cũng có thể là biểu hiện của viêm nội tâm mạc (nhiễm trùng van tim) hoặc viêm mạch máu nếu đi kèm với các triệu chứng toàn thân khác.

4. Sọc dọc đi kèm biến dạng móng hoặc triệu chứng toàn thân

Nếu sọc dọc xuất hiện cùng với tình trạng móng giòn, dễ gãy, lõm xuống (móng hình thìa), tách móng, hoặc kèm theo rụng tóc, phát ban, mệt mỏi kéo dài, nó có thể gợi ý:

Bệnh da liễu: Vảy nến, chàm hoặc lichen phẳng ảnh hưởng đến sức khỏe của móng.

Thiếu hụt dinh dưỡng: Thiếu hụt nghiêm trọng protein, sắt, kẽm hoặc vitamin (B12, C). Tuy nhiên, trường hợp này thường đi kèm với các biểu hiện rõ rệt như thiếu máu, kiệt sức.

Bệnh lý hệ thống: Suy giáp hoặc rối loạn tuần hoàn ngoại vi.

Móng tay chính là "cửa sổ" phản chiếu sức khỏe của bạn

Nếu sọc dọc xuất hiện đều trên tất cả các ngón, không đau, không đổi màu: Đó chỉ là dấu vết của thời gian (lão hóa).



Nếu sọc dọc chỉ tập trung ở một ngón duy nhất, hoặc thay đổi màu sắc đột ngột (đặc biệt là màu đen, nâu, đỏ): Hãy nhanh chóng tìm đến bác sĩ chuyên khoa.



Hãy nhớ rằng, một tín hiệu đơn lẻ trên móng tay khó có thể dùng để chẩn đoán bệnh chính xác, nhưng nó là cơ sở quan trọng để bạn quan tâm hơn đến tổng thể sức khỏe của chính mình.



Trường hợp nào không cần lo lắng?

Lão hóa tự nhiên: Khi tuổi tác tăng cao (đặc biệt sau 40-50 tuổi), bộ phận nuôi dưỡng móng (ma trận móng) bị lão hóa, khiến bề mặt móng không còn bằng phẳng. Các sọc này thường mịn, song song, đồng đều trên tất cả các móng và có màu sắc trùng với màu móng.

Do di truyền: Một số người sinh ra đã có móng tay hơi gồ ghề hoặc có sọc nhẹ. Nếu tình trạng này tồn tại ổn định suốt đời và không có sự thay đổi đột ngột, bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

