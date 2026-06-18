Mách bạn 5 mẹo dùng bình nóng lạnh giảm nửa tiền điện mỗi tháng
GĐXH - Bình nóng lạnh là thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình, đặc biệt vào mùa đông hay những ngày trời trở lạnh. Tuy tiện lợi nhưng nếu sử dụng không đúng cách, bình nóng lạnh có thể là "sát thủ tiền điện" mà nhiều người không ngờ tới.
Tắt bình nóng lạnh khi không sử dụng
Đây là nguyên tắc quan trọng nhất để tiết kiệm điện. Nhiều người có thói quen bật bình cả ngày để có nước nóng sẵn sàng, nhưng điều này cực kỳ lãng phí điện.
Chỉ bật bình trước khi tắm từ 15-30 phút. Sau khi có đủ nước nóng, tắt bình ngay. Không nên vừa tắm vừa bật bình để đảm bảo an toàn.
Chọn bình có dung tích phù hợp
Khi chọn mua bình nóng lạnh thì việc lựa chọn dung tích của bình như thế nào cho phù hợp với nhu cầu là điều rất quan trọng, vì điều đó ảnh hưởng đến công suất sử dụng và khả năng tiêu hao điện năng.
Bình càng to, công suất càng lớn, điện năng tiêu thụ càng cao, ví dụ như gia đình có 4 người và 2 phòng tắm thì nên lắp loại bình 20 lít là vừa đủ. Lựa chọn dung tích phù hợp giúp tránh lãng phí nước và điện.
Điều chỉnh nhiệt độ nước hợp lý
Cài đặt nhiệt độ nước nóng ở mức phù hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm điện năng hiệu quả. Việc cài đặt nhiệt độ quá cao sẽ khiến bình nóng lạnh hoạt động nhiều hơn, tiêu thụ nhiều điện hơn. Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, bạn nên cài đặt nhiệt độ nước nóng ở mức 55°C – 60°C.
Ngoài ra, nước nóng quá cao có thể gây bỏng da, đặc biệt là trẻ em và người già. Việc điều chỉnh nhiệt độ nước nóng hợp lý sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Vì thế, nên cài đặt nhiệt độ nước nóng tối đa ở mức 80°C để tránh nguy cơ bỏng.
Ngoài vấn đề an toàn và tiết kiệm điện, cài đặt nhiệt độ nước nóng quá cao có thể khiến các linh kiện trong bình nóng lạnh hoạt động quá tải, dẫn đến hư hỏng và giảm tuổi thọ của bình.
Nên vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ
Sau một thời gian sử dụng, bình nóng lạnh có thể gặp phải các vấn đề làm giảm tuổi thọ bình, gây ra tốn điện:
Đóng cặn: Nước sinh hoạt thường chứa nhiều cặn khoáng, lâu ngày sẽ bám dính vào thanh đốt và thành bình, làm giảm hiệu quả làm nóng nước, tăng nguy cơ chập cháy và lãng phí điện năng.
Rỉ sét: Bình nóng lạnh được làm từ kim loại, nếu không được bảo dưỡng định kỳ có thể bị rỉ sét, ảnh hưởng đến tuổi thọ và tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện.
Vi khuẩn, nấm mốc: Nước nóng được giữ trong bình lâu ngày có thể sinh ra vi khuẩn, nấm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng nước và sức khỏe người sử dụng.
Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, bạn nên vệ sinh, bảo dưỡng bình nóng lạnh định kỳ 6 tháng/lần hoặc 1 năm/lần tùy thuộc vào nguồn nước.
Việc vệ sinh, bảo dưỡng có thể được thực hiện bởi thợ điện nước chuyên nghiệp hoặc bạn có thể tự thực hiện nếu có am hiểu về kỹ thuật.
Khi bình nóng lạnh được vệ sinh sạch sẽ, cặn bẩn được loại bỏ, hiệu quả làm nóng nước sẽ tăng lên, giúp tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ bình.
Lắp đặt ở vị trí hợp lý
Không chỉ cách sử dụng mà vị trí lắp đặt bình nóng lạnh cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tiết kiệm điện. Lắp bình gần vị trí sử dụng để giảm thất thoát nhiệt qua đường ống. Dùng ống nước bảo ôn để giữ nhiệt nước nóng lâu hơn, hạn chế bật bình nhiều lần.
Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ khi dùng bình nóng lạnh, gia đình bạn có thể tiết kiệm đáng kể tiền điện mỗi tháng, đồng thời kéo dài tuổi thọ thiết bị. Trên đây, bài viết đã nêu lên một số cách giúp tiết kiệm điện khi sử dụng bình nóng lạnh.
Mẹo làm sạch kính trong 1 phút dành riêng cho người siêu bận rộnỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Với cuộc sống bận rộn ngày nay, vệ sinh cửa kính thường bị bỏ qua dẫn đến hiện tượng bị ố vàng, bẩn, có các cặn dính trên bề mặt của vách kính rất khó xử lý. Bài viết này cho bạn một vài mẹo làm sạch kính đơn giản từ các vật dụng sẵn có.
Chuyên gia chỉ ra khung giờ đẹp cúng Tết Đoan Ngọ 2026 đón cát khí, cầu bình anỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 có 4 khung giờ cát lành thích hợp để thực hiện nghi lễ dâng hương, trong đó có một giờ được đánh giá là đẹp nhất trong ngày.
7 kiêng kỵ trong ngày Tết Đoan ngọ nên nhớỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh những phong tục quen thuộc như ăn cơm rượu nếp, thưởng thức trái cây đầu mùa hay làm lễ cúng gia tiên, dân gian còn lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ trong ngày Tết Đoan Ngọ.
Máy giặt bị nhảy thời gian: Nguyên nhân và cách sửa nhanh tại nhàỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Máy giặt bị nhảy thời gian, đứng im một mốc hoặc đang giặt bỗng tăng thêm giờ là tình trạng báo động về kỹ thuật mà rất nhiều gia đình gặp phải. Bài viết này sẽ hướng dẫn giúp bạn bắt đúng bệnh và tự khắc phục thành công tại nhà.
Cách tự xả cặn bình nóng lạnh cực dễ, giúp máy chạy êm, tiết kiệm điện tối đaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc nắm rõ cách xả cặn bình nóng lạnh sẽ giúp bạn chủ động bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn khi sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước, dễ thực hiện ngay tại nhà.
Rèm cửa hay sơn cách nhiệt: Đâu là "vũ khí" chống nóng tốt nhất cho nhà kính?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà kính phong cách hiện đại, tạo không gian mở. Tuy nhiên, cửa sổ kính thông thường hấp thụ và giữ nhiệt là nguyên nhân tăng nhiệt độ phòng gây khó chịu cho người dùng.
Máy giặt bị hôi: Ổ vi khuẩn ngầm khiến quần áo càng giặt càng bẩnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tình trạng máy giặt xuất hiện mùi hôi khó chịu không chỉ gây ảnh hưởng đến chất lượng giặt mà còn là dấu hiệu cảnh báo thiết bị đang bị tích tụ chất bẩn và nấm mốc. Cùng tìm hiểu nguyên nhân, tác hại và cách xử lý trong bài viết này.
Tết Đoan Ngọ 2026 vào ngày nào tháng 6 dương? Ý nghĩa, mâm cúng và những phong tục đặc sắc của người ViệtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Đoan Ngọ diễn ra vào ngày mùng 5/5 âm lịch hàng năm là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt. Dưới đây, mọi người có thể tham khảo cách chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ 2026 và những phong tục đặc sắc của người Việt.
Tủ lạnh rò rỉ gas nguy hiểm khôn lường, cách dùng bột xà phòng để kiểm tra rò ga và xử lý an toàn tại nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Rò rỉ gas tủ lạnh không chỉ khiến thiết bị nhanh hỏng, tiêu tốn điện năng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ngộ độc. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những tác hại khôn lường và hướng dẫn bạn cách nhận biết, xử lý sự cố này.
Tuyệt chiêu dùng tủ lạnh cũ vẫn chạy êm ru, tiết kiệm điện như máy mớiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Tủ lạnh là một trong những thiết bị gia dụng phổ biến trong hầu hết các gia đình. Thế nhưng chi phí để mua một chiếc tủ lạnh mới khá tốn kém nên nhiều gia đình đã lựa chọn mua tủ lạnh cũ.
Xem ngày giờ tuần mới từ 15/6 - 21/6: 4 ngày vượng khí, thuận lợi khai trương và xuất hànhỞ
GĐXH - Dưới đây là những khung thời gian cát lành trong tuần mới từ 15/6 đến 21/6/2026 theo tư vấn của chuyên gia phong thủy.