Mách bạn 5 mẹo dùng bình nóng lạnh giảm nửa tiền điện mỗi tháng

Tắt bình nóng lạnh khi không sử dụng

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất để tiết kiệm điện. Nhiều người có thói quen bật bình cả ngày để có nước nóng sẵn sàng, nhưng điều này cực kỳ lãng phí điện.

Chỉ bật bình trước khi tắm từ 15-30 phút. Sau khi có đủ nước nóng, tắt bình ngay. Không nên vừa tắm vừa bật bình để đảm bảo an toàn.

Chọn bình có dung tích phù hợp

Khi chọn mua bình nóng lạnh thì việc lựa chọn dung tích của bình như thế nào cho phù hợp với nhu cầu là điều rất quan trọng, vì điều đó ảnh hưởng đến công suất sử dụng và khả năng tiêu hao điện năng.

Bình nóng lạnh là thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình, đặc biệt vào mùa đông hay những ngày trời trở lạnh.

Bình càng to, công suất càng lớn, điện năng tiêu thụ càng cao, ví dụ như gia đình có 4 người và 2 phòng tắm thì nên lắp loại bình 20 lít là vừa đủ. Lựa chọn dung tích phù hợp giúp tránh lãng phí nước và điện.

Điều chỉnh nhiệt độ nước hợp lý

Cài đặt nhiệt độ nước nóng ở mức phù hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm điện năng hiệu quả. Việc cài đặt nhiệt độ quá cao sẽ khiến bình nóng lạnh hoạt động nhiều hơn, tiêu thụ nhiều điện hơn. Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, bạn nên cài đặt nhiệt độ nước nóng ở mức 55°C – 60°C.

Ngoài ra, nước nóng quá cao có thể gây bỏng da, đặc biệt là trẻ em và người già. Việc điều chỉnh nhiệt độ nước nóng hợp lý sẽ giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Vì thế, nên cài đặt nhiệt độ nước nóng tối đa ở mức 80°C để tránh nguy cơ bỏng.

Ngoài vấn đề an toàn và tiết kiệm điện, cài đặt nhiệt độ nước nóng quá cao có thể khiến các linh kiện trong bình nóng lạnh hoạt động quá tải, dẫn đến hư hỏng và giảm tuổi thọ của bình.

Nên vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, bình nóng lạnh có thể gặp phải các vấn đề làm giảm tuổi thọ bình, gây ra tốn điện:

Chỉ bật bình trước khi tắm từ 15-30 phút. Sau khi có đủ nước nóng, tắt bình ngay. Không nên vừa tắm vừa bật bình để đảm bảo an toàn.

Đóng cặn: Nước sinh hoạt thường chứa nhiều cặn khoáng, lâu ngày sẽ bám dính vào thanh đốt và thành bình, làm giảm hiệu quả làm nóng nước, tăng nguy cơ chập cháy và lãng phí điện năng.

Rỉ sét: Bình nóng lạnh được làm từ kim loại, nếu không được bảo dưỡng định kỳ có thể bị rỉ sét, ảnh hưởng đến tuổi thọ và tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ điện.

Vi khuẩn, nấm mốc: Nước nóng được giữ trong bình lâu ngày có thể sinh ra vi khuẩn, nấm mốc, ảnh hưởng đến chất lượng nước và sức khỏe người sử dụng.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, bạn nên vệ sinh, bảo dưỡng bình nóng lạnh định kỳ 6 tháng/lần hoặc 1 năm/lần tùy thuộc vào nguồn nước.

Việc vệ sinh, bảo dưỡng có thể được thực hiện bởi thợ điện nước chuyên nghiệp hoặc bạn có thể tự thực hiện nếu có am hiểu về kỹ thuật.

Ngoài vấn đề an toàn và tiết kiệm điện, cài đặt nhiệt độ nước nóng quá cao có thể khiến các linh kiện trong bình nóng lạnh hoạt động quá tải, dẫn đến hư hỏng và giảm tuổi thọ của bình.

Khi bình nóng lạnh được vệ sinh sạch sẽ, cặn bẩn được loại bỏ, hiệu quả làm nóng nước sẽ tăng lên, giúp tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ bình.

Lắp đặt ở vị trí hợp lý

Không chỉ cách sử dụng mà vị trí lắp đặt bình nóng lạnh cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng tiết kiệm điện. Lắp bình gần vị trí sử dụng để giảm thất thoát nhiệt qua đường ống. Dùng ống nước bảo ôn để giữ nhiệt nước nóng lâu hơn, hạn chế bật bình nhiều lần.

Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ khi dùng bình nóng lạnh, gia đình bạn có thể tiết kiệm đáng kể tiền điện mỗi tháng, đồng thời kéo dài tuổi thọ thiết bị. Trên đây, bài viết đã nêu lên một số cách giúp tiết kiệm điện khi sử dụng bình nóng lạnh.

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