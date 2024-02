7 loại quả mùa đông nên ăn để phòng bệnh cảm lạnh, cảm cúm

Thêm một loại củ nấu ăn ngon, giúp giảm đau xương khớp và viêm loét dạ dày hiệu quả, hiện đang rẻ và bán đầy ở chợ Việt GĐXH - Củ riềng chứa các hoạt chất mang đặc tính kháng viêm nên rất có ích trong việc điều trị viêm khớp, thấp khớp, phong thấp, đau cơ bắp và giúp vết thương mau lành. Ngoài ra, riềng còn hỗ trợ điều trị chứng khó tiêu, giảm khó chịu do viêm loét dạ dày...

Các loại quả có múi

Khi bị cảm cúm, cần tăng cường sức đề kháng cho hệ miễn dịch, cho nên cần bổ sung Vitamin C cho cơ thể. Theo các nghiên cứu khoa học, Vitamin C giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp Protein miễn dịch, cải thiện hoạt động của các enzym chức năng trong cơ thể, tăng số lượng tế bào Lympho và tăng cường sức sống của tế bào bạch cầu trung tính, từ đó tăng sức đề kháng. Vitamin C có nhiều trong các loại quả có múi như chanh, cam, quýt... Bạn có thể kết hợp pha với mật ong để giảm ho, tiêu đờm hiệu quả.

Quả lê

Lê có tác dụng trị ho, tiêu đờm, nhuận phổi, giáng hỏa, sinh tân dịch, dưỡng huyết, chữa khản tiếng. Trong quả lê chứa protein, lipid, cenlulose, canxi, phốt pho, sắt, caroten, vitamin B1, B2, C, đường gluco, axít acetic. Việc ăn lê thường xuyên có tác dụng tốt trong điều trị bệnh cao huyết áp, tim mạch (dẫn tới váng đầu hoa mắt, ù tai), lao phổi, viêm phế quản cấp tính.

Quả táo

Nếu người bệnh cảm cúm chọn táo trong thực đơn thì sẽ giúp tăng thêm sức bền thành mạch máu cũng như sức đề kháng, vì trong táo có đến 1.500mg vitamin C. Ngoài ra táo còn cung cấp nhiều axit folic và vitamin B có tác dụng rất tốt với các bệnh về tim mạch cũng như giảm lượng cholesterol xấu và cả quercetin một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ phổi tránh các ô nhiễm từ môi trường.

Đu đủ chín

Đu đủ cũng chứa hàm lượng vitamin tuyệt vời và đặc tính chống oxy hóa như vitamin A, E, C và các khoáng chất như kali, đồng và magie. Đu đủ sẽ hỗ trợ tái tạo tế bào, giúp ngăn ngừa tác hại do các gốc tự do gây ra, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và tăng cường hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể chống lại virus, vi khuẩn gây cảm cúm, cảm lạnh, nhiễm trùng hô hấp.

Quất hồng bì

Lá quất hồng bì có vị cay, đắng, tính bình, có tác dụng hạ sốt, long đờm, giảm ho và trị cảm cúm rất tốt. Quả quất hồng bì có vị chua, tính bình, hơi ấm, có tác dụng long đờm, giảm ho, kích thích tiêu hóa và chống nôn mửa. Do đó, cảm cúm ăn hoa quả gì bạn có thể dùng cả lá và quả quất hồng bì để nhanh khỏi cúm.

Nam việt quất

Loại quả này chứa chất chống oxy hóa và lượng vitamin C dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch tối ưu. Nam việt quất còn là một probiotic tự nhiên giúp tăng cường sự sinh sôi của các vi khuẩn tốt có trong đường ruột và tránh được các bệnh do thực phẩm độc hại đồng thời tăng tính bền bỉ của hệ thống miễn dịch, giúp hệ hô hấp chống chọi lại các vi khuẩn gây cảm cúm, cảm lạnh.

Quả kiwi

Có nghiên cứu cho thấy, 1 quả kiwi có hàm lượng vitamin C gấp đôi 1 quả cam nên quả này không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, vitamin C có trong quả kiwi còn giúp cơ thể chống lại bệnh cảm cúm và cảm lạnh, các tác động của tuổi tác và stress.

