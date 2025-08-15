Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Kinh nghiệm thải độc gan: Loại lá rẻ tiền bán đầy chợ, làm mát gan, kiểm soát đường huyết cực tốt, chỉ 5k đủ cho cả nhà dùng

Thứ sáu, 07:26 15/08/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Rau diếp cá có nhiều thành phần giúp thải độc gan và bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường.

Dùng rau diếp cá để thải độc gan có tốt không?

Rau diếp cá sở hữu vị thanh mát và có mùi hơi khó ăn đối với một số người nhưng không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời mà loại rau này mang lại cho sức khỏe.

Các nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy rau diếp cá có nhiều thành phần giúp giải độc và bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại từ môi trường.

Một trong những cơ chế chính giúp rau diếp cá thải độc là nhờ vào các hợp chất flavonoid và alkaloid có trong lá. Rau diếp cá chứa các hợp chất có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể và giảm viêm nhiễm. Quercetin có thể làm tăng hoạt động của các enzym giải độc trong gan, giúp loại bỏ các chất độc hại như kim loại nặng, thuốc trừ sâu và các chất gây ung thư ra khỏi cơ thể.

Kinh nghiệm thải độc gan: Loại lá rẻ tiền bán đầy chợ, làm mát gan, kiểm soát đường huyết cực tốt, chỉ 5k đủ cho cả nhà dùng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Rau diếp cá cũng chứa nhiều vitamin C và vitamin E, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình thanh lọc cơ thể. Vitamin C là một chất chống oxy hóa quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do và giúp cơ thể chống lại các yếu tố gây bệnh từ môi trường. Việc bổ sung rau diếp cá vào chế độ ăn có thể giúp cơ thể duy trì sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Rau diếp cá cũng có tác dụng lợi tiểu, giúp cơ thể loại bỏ các chất độc qua đường tiểu tiện. Theo đó, rau diếp cá có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp thải các chất thải như ure và axit uric ra khỏi cơ thể, từ đó giảm gánh nặng cho thận và các cơ quan bài tiết khác. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc giảm nguy cơ các bệnh về thận và bàng quang.

Không chỉ thải độc gan, rau diếp cá còn có nhiều công dụng khác

Giúp thanh lọc cơ thể

Thực tế, rau diếp cá có tình hàn cho hiệu quả rất tích cực trong việc làm mát và thanh nhiệt cơ thể, cực kỳ phù hợp với những đối tượng thường xuyên bị nóng trong người.

Không những thế các vitamin và khoáng chất như lipit, glucid, protit, kali, cellulose, tinh dầu methylnonylketon, vitamin C,... lại mang đến tác dụng giảm mỡ máu, giải độc và thanh lọc cho gan vô cùng hiệu quả, từ đó hạn chế tình trạng bị mụn,…

Kinh nghiệm thải độc gan: Loại lá rẻ tiền bán đầy chợ, làm mát gan, kiểm soát đường huyết cực tốt, chỉ 5k đủ cho cả nhà dùng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Kiểm soát đường huyết, có lợi cho người bị bệnh tiểu đường

Rau diếp cá có chứa hợp chất ethanol. Trong thành phần của nước rau diếp cá còn chứa các chất chống tiểu đường và có vai trò trong hoạt động kiểm soát, ổn định hàm lượng đường huyết trong cơ thể. Do đó, rau diếp cá có ích cho người bị tiểu đường.

Chống lão hóa

Theo nghiên cứu của các chuyên gia tại Health Sina, rau diếp cá chứa nhiều chất xơ, vitamin và các dưỡng chất có tác dụng nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong. Ăn rau diếp cá thường xuyên còn giúp cho tóc đen và chống lão hóa. Bởi thành phần của loại rau này có các chất dinh dưỡng như protein, carbohydrate và axit lauryl, có tác dụng hỗ trợ chống lão hóa hiệu quả cho người trung niên và người cao tuổi.

Chữa tiểu buốt

Theo kinh nghiệm dân gian, khi gặp chứng tiểu buốt có thể sử dụng rau diếp cá trong các bữa ăn hàng ngày. Điều này sẽ giúp giảm tình trạng tiểu buốt đồng thời lợi tiểu hơn. Chính vì tác dụng này, nên các bài thuốc đông y cũng tận dụng lợi ích của rau diếp cá để bào chế thuốc lợi tiểu.

Giúp hạ sốt cho trẻ em

Khi thời tiết thay đổi, trẻ em có thể thường bị cảm, nóng và sốt. Trong tình huống này, nếu trẻ sốt nhẹ và bạn ngại sử dụng thuốc tây để hạ sốt cho bé thì bạn có thể sử dụng rau diếp cá như một vị thuốc thay thế giúp hạ sốt cho trẻ hiệu quả.

Giúp tăng miễn dịch

Một số nghiên cứu gần đây đã chứng minh được rằng rau diếp cá có thành phần dinh dưỡng giúp tăng cường miễn dịch bởi vì những chất này có thể giúp kích thích sản sinh ra tế bào bạch huyết. Đây là tế bào thiết yếu của cơ thể giúp tăng cường sức đề kháng cũng như khả năng miễn dịch của cơ thể giúp cơ thể luôn được khỏe mạnh. Chính vì thế, rau diếp cá được sử dụng cho mọi lứa tuổi để cải thiện sức đề kháng.

Cách ăn rau diếp cá tốt nhất cho sức khỏe

Kinh nghiệm thải độc gan: Loại lá rẻ tiền bán đầy chợ, làm mát gan, kiểm soát đường huyết cực tốt, chỉ 5k đủ cho cả nhà dùng - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Ngâm nước muối loãng

Rau diếp cá mọc sát đất nên dễ bám bụi và vi khuẩn. Rửa nhiều lần với nước sạch, ngâm muối loãng khoảng 10 phút trước khi dùng.

Ăn sống hoặc ép nước

Dùng rau diếp cá như một loại rau sống ăn kèm các món chiên, nướng hoặc đồ nhiều dầu mỡ để cân bằng và giải nhiệt. Hoặc có thể xay nhuyễn với nước lọc, có thể thêm chút muối hoặc mật ong để dễ uống. Uống 2–3 lần/tuần giúp thanh lọc cơ thể, mát gan, đẹp da.

Kết hợp với rau, quả khác

Pha chế cùng chanh, dứa, táo để tạo thành sinh tố giải nhiệt ngon miệng hơn, đồng thời bổ sung thêm vitamin và khoáng chất.

Cảnh giác với tác dụng phụ của rau diếp cá

Rau diếp cá tính hàn, có tác dụng thanh lọc, lợi tiểu. Nếu bổ sung dư thừa rau diếp cá có thể dẫn đến nhưng tác dụng phụ không mong muốn sau:

Kinh nghiệm thải độc gan: Loại lá rẻ tiền bán đầy chợ, làm mát gan, kiểm soát đường huyết cực tốt, chỉ 5k đủ cho cả nhà dùng - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Gây lạnh bụng, tiêu chảy

Mặc dù rau diếp cá có khả năng trị táo bón, bệnh trĩ nhưng nếu bổ sung dư thừa có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy.

Áp lực cho thận

Việc uống quá nhiều nước diếp cá có thẻ dẫn đến đi vệ sinh nhiều, gây áp lực nặng nề lên hoạt động của thận. Bạn chỉ nên dùng 10-12g lá diếp cá khô để hãm trà, hoặc 20-40g lá diếp cá tươi ăn sống, ép nước.

Gây chóng mặt, hoa mắt

Việc bổ sung dư thừa rau diếp cá có thể gây chóng mặt, hoa mắt. Nguyên nhân do cơ thể tiếp nhận dư thừa khoáng chất từ rau, dẫn đến thất thoát nước và chất điện giải nhanh chóng, gây hạ huyết áp.

Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốtThứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốt

GĐXH - Hoạt tính có trong vỏ bưởi có thể giúp thải độc gan, giảm độ nhớt của máu, giảm sự hình thành huyết khối và có tác dụng phòng ngừa tốt các bệnh tim mạch...

MH (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốt

Thứ trong quả bưởi thường bị vứt đi, hóa ra đun lên uống có công dụng giúp thải độc gan và giảm mỡ nội tạng cực tốt

Mùa hè, uống nước cam vào thời điểm này để thải độc gan, cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch

Mùa hè, uống nước cam vào thời điểm này để thải độc gan, cải thiện tiêu hóa và tăng cường miễn dịch

Mùa hè nắng nóng, khi nào nên thải độc gan, đây là 3 nhóm người cần cảnh giác

Mùa hè nắng nóng, khi nào nên thải độc gan, đây là 3 nhóm người cần cảnh giác

5 loại thuốc nam rẻ tiền bán đầy chợ Việt, mùa hè dùng theo cách này để làm mát gan, thải độc gan hiệu quả

5 loại thuốc nam rẻ tiền bán đầy chợ Việt, mùa hè dùng theo cách này để làm mát gan, thải độc gan hiệu quả

Loại quả mùa hè giúp thải độc gan và bảo vệ tế bào gan hiệu quả, người Việt nên ăn để phòng bệnh

Loại quả mùa hè giúp thải độc gan và bảo vệ tế bào gan hiệu quả, người Việt nên ăn để phòng bệnh

Cùng chuyên mục

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 14 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Chuyên gia: Coi chừng độc khi uống nước trong chai nhựa trên ô tô ngày nóng

Chuyên gia: Coi chừng độc khi uống nước trong chai nhựa trên ô tô ngày nóng

Sống khỏe - 15 giờ trước

Uống chỗ nước còn lại trong chai nhựa trên ô tô ngày hè nắng gắt, bạn nghĩ nó chỉ hơi nóng một chút, nhưng chuyên gia cho biết có thể chất độc đang đi vào cơ thể.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

3 loại rau "ngậm thuốc trừ sâu" nhiều nhất chợ, người bán cũng không dám ăn

3 loại rau "ngậm thuốc trừ sâu" nhiều nhất chợ, người bán cũng không dám ăn

Sống khỏe - 19 giờ trước

Nếu nhìn vào mâm cơm của mỗi gia đình, rau quả gần như là món “phải có” mỗi ngày. Nhưng ít ai ngờ rằng, ẩn sau màu xanh mướt và vẻ ngoài tươi ngon, một số loại rau lại tiềm ẩn nguy cơ lớn từ dư lượng thuốc trừ sâu.

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.

Đi chợ thấy loại cá này nhớ mua ngay: Loại cá rẻ nhất chợ Việt nhưng người Mỹ cực thích vì tốt cho xương khớp và sức khỏe tim mạch

Đi chợ thấy loại cá này nhớ mua ngay: Loại cá rẻ nhất chợ Việt nhưng người Mỹ cực thích vì tốt cho xương khớp và sức khỏe tim mạch

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Cá rô phi là một trong 10 loài thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ. Thường xuyên ăn loại cá này có thể giúp xương khớp chắc khỏe và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Hình dáng cơ thể có quyết định tuổi thọ? Người sống trên 85 tuổi thường có ba đặc điểm chung nhưng ít người để ý

Hình dáng cơ thể có quyết định tuổi thọ? Người sống trên 85 tuổi thường có ba đặc điểm chung nhưng ít người để ý

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nhiều người nhận thấy rằng những người sống đến hơn 85 tuổi thường có một số đặc điểm thể chất chung, đặc biệt là về hình dáng cơ thể.

Hiến tinh trùng ở Việt Nam: Quy định mới nhất, ai được phép và thủ tục ra sao?

Hiến tinh trùng ở Việt Nam: Quy định mới nhất, ai được phép và thủ tục ra sao?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Từ sức khỏe tới quy trình hiến - đây là những quy định quan trọng bạn cần biết nếu muốn tham gia hiến tinh trùng tại Việt Nam.

Loại hạt nhỏ thơm, bán nhiều ở chợ Việt: Kiểm soát đường huyết tốt, người Nhật hay ăn để kéo dài tuổi thọ

Loại hạt nhỏ thơm, bán nhiều ở chợ Việt: Kiểm soát đường huyết tốt, người Nhật hay ăn để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người Nhật thích tận dụng hạt vừng đen vào bữa cơm hàng ngày không chỉ hương vị thơm ngon mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dấu hiệu ung thư đại tràng bị nhiều người bỏ qua: Đầy hơi, đi ngoài phân nhỏ dẹt... đừng chủ quan

Dấu hiệu ung thư đại tràng bị nhiều người bỏ qua: Đầy hơi, đi ngoài phân nhỏ dẹt... đừng chủ quan

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Châu phát hiện ung thư đại tràng từ triệu chứng bệnh không rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng đầy hơi, đi ngoài phân hơi nhỏ, dẹt.

Xem nhiều

Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ăn

Ra chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Thải độc và kiểm soát đường huyết cực tốt, được Mỹ xem như 'báu vật', ở chợ Việt chỉ 10k đủ cả nhà ăn

Bệnh thường gặp

GĐXH - Loại rau được bán phổ biến ở chợ Việt, được các chuyên gia Mỹ nghiên cứu và đánh giá cao về công dụng hỗ trợ điều trị bệnh, đó là rau khoai lang.

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ

Bệnh thường gặp
Đi chợ thấy loại cá này nhớ mua ngay: Loại cá rẻ nhất chợ Việt nhưng người Mỹ cực thích vì tốt cho xương khớp và sức khỏe tim mạch

Đi chợ thấy loại cá này nhớ mua ngay: Loại cá rẻ nhất chợ Việt nhưng người Mỹ cực thích vì tốt cho xương khớp và sức khỏe tim mạch

Bệnh thường gặp
Ung thư vú: 'Kẻ thù' số 1 của phụ nữ và cách 'chặn đứng' ngay từ đầu

Ung thư vú: 'Kẻ thù' số 1 của phụ nữ và cách 'chặn đứng' ngay từ đầu

Bệnh thường gặp
Đi chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Lọt top 5 loại rau tốt nhất, ăn sống hay nấu chín đều hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Đi chợ thấy rau này nhớ mua ngay: Lọt top 5 loại rau tốt nhất, ăn sống hay nấu chín đều hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top