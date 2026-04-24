7 loại quả phụ nữ sau sinh nên ăn để nhanh hồi phục, giúp lợi sữa, đẹp da
GĐXH - Chọn đúng trái cây giúp mẹ sau sinh tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và phục hồi toàn diện.
Sau sinh, cơ thể phụ nữ cần được bổ sung đầy đủ dưỡng chất để phục hồi sức khỏe, tăng tiết sữa và ổn định tinh thần. Bên cạnh chế độ ăn giàu đạm và tinh bột hợp lý, việc lựa chọn trái cây phù hợp đóng vai trò quan trọng, giúp bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết.
Chuối chín - bổ sung năng lượng, giảm mệt mỏi
Chuối là một trong những loại quả tốt để bồi bổ cho mẹ sau sinh. Chuối chứa nhiều kali, vitamin B6 và chất xơ, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tình trạng táo bón, một vấn đề thường gặp ở phụ nữ sau sinh. Kali trong chuối giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể, giảm mệt mỏi và phù nề.
Ngoài ra, vitamin B6 có trong chuối giúp làm dịu tâm trạng và giảm căng thẳng, điều này rất quan trọng đối với những phụ nữ đang trong giai đoạn hồi phục sau sinh. Chuối cũng là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào nhờ vào carbohydrate dễ tiêu hóa, giúp cơ thể phụ nữ phục hồi nhanh chóng và duy trì sức khỏe trong suốt cả ngày.
Bưởi - tăng đề kháng, ngừa thiếu máu
Bưởi giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các tác nhân gây bệnh. Vitamin C trong bưởi giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn, từ đó ngăn ngừa tình trạng thiếu máu – một vấn đề thường gặp ở phụ nữ sau sinh.
Bưởi còn có tác dụng chống oxy hóa, giúp làm đẹp da và giảm thiểu các vết rạn da sau sinh. Ngoài ra, bưởi cũng có tác dụng giảm phù nề và giúp cơ thể phụ nữ sau sinh giữ được sự cân bằng điện giải, đồng thời làm sạch cơ thể, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giảm đầy bụng.
Táo - tốt tiêu hóa, hỗ trợ lấy lại vóc dáng
Táo là loại quả giàu chất xơ và vitamin C, giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và hỗ trợ việc giảm cân sau sinh. Chất xơ trong táo giúp cải thiện chức năng ruột, ngăn ngừa táo bón và giúp duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
Táo cũng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương của các gốc tự do, đồng thời giúp cải thiện làn da và làm giảm các vết thâm nám do rạn da sau sinh. Ngoài ra, táo giúp kiểm soát cân nặng, điều này đặc biệt hữu ích cho phụ nữ muốn lấy lại vóc dáng sau sinh.
Đu đủ - lợi sữa, phục hồi cơ thể
Đu đủ chín là một trong những loại quả giàu vitamin A, vitamin C và folate, những dưỡng chất cần thiết cho sự phục hồi của cơ thể sau sinh. Vitamin A trong đu đủ giúp duy trì sức khỏe làn da, trong khi vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình phục hồi sức khỏe.
Đu đủ cũng chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa và giúp ngăn ngừa táo bón. Đặc biệt, đu đủ còn được sử dụng để giúp mẹ có thêm nhiều sữa sau sinh.
Vú sữa – lợi sữa, tăng sức đề kháng
Vú sữa là loại quả không chỉ ngon miệng mà còn rất giàu vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng cho phụ nữ sau sinh. Vitamin C trong vú sữa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn và virus, đồng thời giúp phục hồi làn da sau sinh.
Vú sữa cũng có tác dụng lợi sữa, giúp tăng lượng sữa mẹ cho những phụ nữ đang cho con bú. Bên cạnh đó, vú sữa cung cấp nhiều khoáng chất thiết yếu như canxi và sắt, giúp cải thiện sức khỏe xương và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu.
Hồng xiêm - bổ sung canxi, cải thiện giấc ngủ
Hồng xiêm rất giàu canxi, một khoáng chất thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe xương và ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt là đối với phụ nữ sau sinh. Hồng xiêm cũng cung cấp nhiều vitamin A và C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ phục hồi da sau sinh.
Hơn nữa, hồng xiêm còn có tác dụng giúp cải thiện giấc ngủ, cân bằng huyết áp và duy trì sức khỏe tim mạch cho phụ nữ.
Nho - chống oxy hóa, giảm stress
Nho chứa nhiều vitamin C và resveratrol – hợp chất giúp chống lão hóa, bảo vệ tim mạch và giảm viêm. Nho còn hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng cho mẹ sau sinh.
Nhìn chung, việc bổ sung các loại trái cây phù hợp không chỉ giúp phụ nữ sau sinh nhanh hồi phục mà còn hỗ trợ tiêu hóa, tăng đề kháng và cải thiện tinh thần. Tuy nhiên, mẹ nên ăn đa dạng, vừa phải, ưu tiên trái cây tươi, tránh lạm dụng nước ép đóng hộp hoặc trái cây quá ngọt để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.
