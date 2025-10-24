Mới nhất
Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào?

Thứ sáu, 09:59 24/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, sau sinh, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề...

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai tình trạng sức khỏe sau sinh của mình.

Khác với hình ảnh lỗng lẫy trên sân khấu, H'Hen Niê đăng tải 2 bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề - biểu hiện điển hình của căn bệnh nổi mề đay sau sinh.

Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào? - Ảnh 1.

Ảnh: FBNV

Theo chuyên gia da liễu, cứ khoảng 10 mẹ bỉm thì 1 người bị nổi mề đay sau sinh. Đây là hiện tượng phản ứng dị ứng của cơ thể khi các mao mạch dưới da giãn nở, gây sẩn đỏ, ngứa và phù nhẹ. 

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ biến động hormone, giảm sức đề kháng, stress, chế độ ăn uống và nghỉ ngơi thất thường, thậm chí sinh mổ hay tác động từ môi trường cũng làm bệnh bùng phát.

H’Hen Niê chia sẻ, tuy với cách chăm sóc cẩn trọng, sử dụng các phương pháp dân gian như nước đậu xanh, dầu tràm, tình trạng đã có dấu hiệu cải thiện. 

Nổi mề đay sau sinh Hoa hậu H'Hen Niê mắc phải là gì?

Nổi mề đay sau sinh là hiện tượng xuất hiện những nốt sần phù nổi trên cơ thể, có cảm giác ngứa ngáy, cơ thể phù nề hoặc sộp da, gây khó chịu ở mẹ sau sinh. Tình trạng này thường xuất hiện ở mẹ từ 1 - 3 tháng sau sinh.

Không ngoại trừ đẻ mổ hay đẻ thường, tất cả các mẹ sau sinh thường bị suy giảm hệ miễn dịch, sức khỏe yếu đi do đó dễ bị nổi mề đay. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ đẻ mổ cao hơn ở đẻ thường.

Nguyên nhân gây nổi mề đay sau sinh

Có rất nhiều yếu tố tác động làm nổi mề đay, đặc biệt hơn là ở phụ nữ sau sinh. Lúc này, nội tiết tố thay đổi, hệ miễn dịch kém cộng với đó là chế độ ăn uống ở phụ nữ sau sinh có phần kiêng cữ. Chỉ các yếu tố đó cũng đủ làm cho cơ thể suy yếu, ảnh hưởng đến chức năng giải độc gan gây nhiễm độc cho cơ thể. 

Ngoài ra, còn một số yếu tố tác động quan trọng khác như:

Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Stress sau sinh

Stress sau sinh xuất hiện bởi sự thay đổi từ bên trong lẫn bên ngoài ở phụ nữ, những lo lắng về chăm sóc con nhỏ,... Tác động đến hệ thần kinh từ đó gián tiếp làm suy yếu hệ miễn dịch.

Chế độ chăm sóc mẹ sau sinh

Ăn uống kiêng cữ, không được tắm gội thường xuyên, nằm trong không gian kín lâu ngày, ăn mặc kín đáo dễ toát nhiều mồ hôi gây bịt kín lỗ chân lông,... Tất cả những yếu tố này đều là những dị nguyên tác động mạnh đến việc nổi mề đay sau sinh.

Thói quen sinh hoạt bị đảo lộn

Giờ giấc sinh hoạt gần như bị đảo lộn do theo "giờ giấc sinh hoạt" của con. Con hay quấy khóc về đêm, nửa đêm dậy thay tã cho con,... gây mất ngủ. Đây là yếu tố dễ gây khởi phát mề đay sau sinh.

Do tác dụng phụ của thuốc

Các loại thuốc gây mê, gây tê được sử dụng trong lúc sinh đẻ có thể là nguyên nhân gây nổi mề đay. Bởi những tác dụng phụ của chúng sau khi sử dụng là khó tránh khỏi.

Dị ứng lông chó, mèo, phấn hoa,...

Trường hợp này thường xuất hiện ở những mẹ có cơ địa nhạy cảm. Cũng có một số trường hợp trước đó mẹ không hề bị, nhưng lại xuất hiện dị ứng ngứa ngáy sau khi "lâm bồn".

Hoa hậu H'Hen Niê bất ngờ chia sẻ mặt sưng nề, mẩn đỏ sau sinh con, căn bệnh cô mắc nguy hiểm thế nào? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Làm gì khi bị mề đay mẩn ngứa sau sinh?

Đối với những bệnh nhân thông thường thì có thể điều trị bằng thuốc Tây nhưng với mẹ sau sinh thì khi điều trị bất cứ bệnh gì cũng phải cân nhắc vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sữa mẹ.

Để an toàn, mẹ sau sinh có thể tham khảo một số cách như:

- Uống trà thảo mộc hoặc đơn giản hơn là uống nhiều nước lọc để đào thảo độc tố ra ngoài.

- Luôn ăn uống khoa học, đủ chất.

- Mặc những bộ đồ thoáng mát, chất liệu thân thiện với làn da nhạy cảm sau sinh.

- Xây dựng một chế độ sinh hoạt khoa học.

- Tránh xa các tác nhân dị ứng như lông chó, mèo, phấn hoa các loại,...

- Vệ sinh cơ thể sạch sẽ.

Nếu tình trạng bệnh không cải thiện, sản phụ cần được sự tư vấn của bác sĩ nếu phải dùng thuốc.

M.H (th)
Tòa soạn Quảng cáo
Top