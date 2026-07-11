Người đàn ông 35 tuổi huyết áp tăng cao thừa nhận 3 thói quen nhiều người Việt đang mắc

Phát hiện tăng huyết áp độ II ở tuổi 35

Anh Minh (35 tuổi, Hà Nội) cao 1,72 m, nặng 72 kg, chỉ số BMI chỉ ở mức thừa cân nhẹ. Tuy nhiên, vòng eo lên tới 100 cm, thuộc nhóm béo bụng với lượng mỡ nội tạng cao.

Người đàn ông này có thói quen hút thuốc lá từ năm 16 tuổi, trung bình 5-10 điếu mỗi ngày. Công việc kinh doanh bận rộn khiến anh thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ giấc, trung bình khoảng 6 tiếng mỗi ngày và rất ít vận động.

Gần đây, anh Minh liên tục xuất hiện các cơn đau đầu, nóng bừng mặt. Khi tự kiểm tra tại nhà, huyết áp thường dao động quanh mức 145/90 mmHg nên anh quyết định đến bệnh viện thăm khám.

Tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, kết quả đo huyết áp ghi nhận chỉ số 161/102 mmHg ở tay phải và 151/97 mmHg ở tay trái. Trong khi đó, huyết áp bình thường ở người trưởng thành được khuyến cáo dưới 120/80 mmHg.

BSCKII.BSNT Lê Anh Tuấn, khoa Tim mạch, cho biết người bệnh thuộc nhóm tăng huyết áp độ II, mức độ cao hơn đáng kể so với ngưỡng an toàn.

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Hút thuốc lá, thiếu ngủ và béo bụng làm tăng nguy cơ tăng huyết áp

Do mắc bệnh ở độ tuổi khá trẻ, anh Minh được chỉ định thực hiện thêm nhiều xét nghiệm nhằm đánh giá nguy cơ tim mạch, mức độ ảnh hưởng của bệnh lên các cơ quan đích và tìm nguyên nhân tiềm ẩn.

Kết quả siêu âm tim chưa ghi nhận tình trạng phì đại thất trái hay tổn thương cơ tim, cho thấy bệnh được phát hiện ở giai đoạn tương đối sớm.

Theo bác sĩ Tuấn, tăng huyết áp ở người trẻ thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến lối sống và chuyển hóa.

Trong đó, hút thuốc lá làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu và thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch. Thiếu ngủ kéo dài gây rối loạn hoạt động của hệ thần kinh giao cảm và các hormone điều hòa huyết áp. Bên cạnh đó, béo bụng là dấu hiệu của tình trạng tích tụ mỡ nội tạng, làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và tăng huyết áp.

"Những yếu tố này có thể âm thầm khiến huyết áp tăng dần trong nhiều năm mà người bệnh không nhận ra, cho đến khi xuất hiện các triệu chứng bất thường", bác sĩ Tuấn cho biết.

Tăng huyết áp ở người trẻ ngày càng phổ biến

Nếu không được kiểm soát, tăng huyết áp kéo dài có thể gây tổn thương nhiều cơ quan quan trọng như tim, não, thận và hệ thống mạch máu.

Theo thời gian, người bệnh có nguy cơ đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm như phì đại cơ tim, suy tim, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy thận mạn.

Sau khi được tư vấn thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá, tăng cường vận động, giảm cân, cải thiện giấc ngủ và điều trị bằng thuốc hạ huyết áp phù hợp, sức khỏe của anh Minh cải thiện rõ rệt. Chỉ sau một tuần, huyết áp giảm xuống còn 118/70 mmHg, các cơn đau đầu biến mất. Hai tuần sau, chỉ số huyết áp tiếp tục duy trì ở mức ổn định 120/76 mmHg.

Tuy nhiên, bác sĩ Tuấn nhấn mạnh tăng huyết áp là bệnh mạn tính nên người bệnh vẫn cần duy trì điều trị và tái khám định kỳ. Việc tự ý ngừng thuốc khi thấy huyết áp ổn định có thể khiến bệnh tái phát âm thầm và làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch.

Ảnh minh họa.

Người trẻ cũng cần cảnh giác với tăng huyết áp

Nhiều người vẫn cho rằng tăng huyết áp là bệnh của tuổi trung niên hoặc người cao tuổi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay ngày càng ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi 30-40.

Các chuyên gia cho rằng lối sống hiện đại với tình trạng hút thuốc lá, thừa cân béo bụng, ít vận động, ăn nhiều muối, ngủ không đủ giấc và căng thẳng kéo dài là những nguyên nhân góp phần làm tăng tỷ lệ tăng huyết áp ở người trẻ.

Theo khuyến cáo của Phân hội Tăng huyết áp thuộc Hội Tim mạch Việt Nam, những người được chẩn đoán tăng huyết áp trước 40 tuổi nên được tầm soát các nguyên nhân tăng huyết áp thứ phát như hội chứng ngưng thở khi ngủ, cường aldosterone tiên phát, bệnh lý thận, u tủy thượng thận, hẹp eo động mạch chủ hoặc lạm dụng rượu bia.

Đáng lo ngại, bệnh thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng rõ rệt. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu tái diễn, nóng bừng mặt, chóng mặt hoặc hồi hộp, huyết áp có thể đã tăng cao từ trước.

Các bác sĩ khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ tim mạch nên đo huyết áp định kỳ, kể cả khi còn trẻ và cảm thấy khỏe mạnh. Những người hút thuốc lá, béo bụng, ngủ ít, ngáy ngủ kéo dài hoặc thường xuyên căng thẳng cần chủ động thăm khám sớm để phát hiện bệnh trước khi xảy ra các biến chứng nguy hiểm.