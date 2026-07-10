Đau bụng kéo dài, người phụ nữ 37 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện khối u thận gần bằng quả thận đã vỡ
GĐXH - Đau âm ỉ vùng bụng và hông lưng phải kéo dài hơn một tuần, chị Loan (37 tuổi) đi khám và bất ngờ được phát hiện khối u thận kích thước gần bằng quả thận bình thường đã vỡ.
Khối u thận lớn bất thường vỡ gây tụ máu quanh thận
Hơn một tuần trước khi nhập viện, chị Loan đau âm ỉ vùng bụng và hông lưng phải. Ban đầu, cơn đau không quá dữ dội nhưng ngày càng tăng, kèm theo sốt, mệt mỏi và cảm giác ớn lạnh. Lo ngại tình trạng sức khỏe diễn tiến bất thường, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.
BS.CKI Dương Phạm Văn Thanh, khoa Cấp cứu, cho biết kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ghi nhận một khối u cơ mỡ mạch máu ở thận phải có kích thước khoảng 7,1 x 7,2 cm, chiều dài gần 8 cm, tương đương gần bằng kích thước của một quả thận bình thường. Nguy hiểm hơn, khối u đã vỡ và gây tụ máu quanh thận.
Các bác sĩ đánh giá đây là tình trạng cấp cứu bởi khối u lớn kèm xuất huyết có thể khiến người bệnh mất máu nghiêm trọng. Nếu không được xử trí kịp thời hoặc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, người bệnh có nguy cơ phải cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ quả thận để kiểm soát chảy máu.
Quyết định can thiệp khẩn để giữ lại quả thận
Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán, một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa được tiến hành. Thay vì phẫu thuật cấp cứu, êkíp quyết định lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch nhằm cầm máu nhanh nhưng vẫn bảo tồn tối đa chức năng thận.
Bác sĩ CKI Nguyễn Trung Đức, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết khối u được nuôi dưỡng bởi nhiều nhánh động mạch, trong đó xuất hiện một túi giả phình lớn chính là nguyên nhân gây xuất huyết.
Theo bác sĩ Đức, nếu tiến hành phẫu thuật ngay trong giai đoạn này, nguy cơ chảy máu rất cao. Vì vậy, mục tiêu điều trị là kiểm soát xuất huyết nhanh chóng đồng thời giữ lại phần nhu mô thận còn khỏe mạnh.
Can thiệp 45 phút, bảo tồn thành công quả thận
Dưới hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ thực hiện một đường chọc nhỏ ở động mạch đùi, đưa vi ống thông đến chính xác các nhánh động mạch nuôi khối u.
Tại đây, êkíp sử dụng vật liệu tắc mạch để bít hoàn toàn túi giả phình và các nhánh mạch gây chảy máu, đồng thời bảo tồn các nhánh động mạch nuôi phần nhu mô thận lành.
Ca can thiệp kéo dài khoảng 45 phút và diễn ra thuận lợi. Tình trạng xuất huyết được kiểm soát hoàn toàn, người bệnh bảo tồn thành công quả thận phải. Chỉ một ngày sau can thiệp, sức khỏe chị Loan ổn định và được xuất viện.
U cơ mỡ mạch thận thường âm thầm nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm
Theo bác sĩ Đức, u cơ mỡ mạch máu thận (angiomyolipoma - AML) là một trong những khối u lành tính thường gặp ở thận, được hình thành từ sự phát triển bất thường của mô mỡ, cơ trơn và các mạch máu.
Đa số trường hợp tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ rệt nên người bệnh thường chỉ phát hiện tình cờ trong các lần khám sức khỏe định kỳ hoặc khi đã xuất hiện biến chứng.
Khi khối u phát triển lớn hoặc xuất hiện các bất thường mạch máu như phình mạch, giả phình mạch bên trong khối u, nguy cơ vỡ gây xuất huyết sẽ tăng cao. Người bệnh có thể bị chảy máu quanh thận hoặc sau phúc mạc, dẫn đến mất máu nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Trước đây, những trường hợp u cơ mỡ mạch thận vỡ gây xuất huyết thường phải phẫu thuật cấp cứu và nhiều người buộc phải cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ quả thận. Hiện nay, với kỹ thuật can thiệp nội mạch chọn lọc, bác sĩ có thể cầm máu hiệu quả, giảm tổn thương nhu mô thận lành và tăng khả năng bảo tồn chức năng thận.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hông lưng kéo dài, đau bụng tăng dần, tiểu máu hoặc sốt không rõ nguyên nhân. Việc thăm khám sớm và thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khi cần thiết giúp phát hiện bệnh trước khi xảy ra biến chứng nguy hiểm, từ đó tăng cơ hội bảo tồn thận và nâng cao hiệu quả điều trị.
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dânY tế - 14 giờ trước
GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinhSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Chỉ từ một cơn đau đầu thoáng qua và vài nốt ban đỏ trên da, một người đàn ông 54 tuổi suýt phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do biến chứng nặng của zona thần kinh.
Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.
Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thểSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.
Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngàySống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.
Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân TâmSống khỏe - 1 ngày trước
Răng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y DượcY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch nãoSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.
Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏeBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặngSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.
Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xươngSống khỏe
GĐXH - Chỉ vì tình trạng mệt mỏi kéo dài và thiếu máu rất nặng, bà Hương đi khám thì bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày đã di căn đến nhiều vị trí ở hệ xương dù trước đó không có biểu hiện điển hình.