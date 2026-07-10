Đau bụng kéo dài, người phụ nữ 37 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện khối u thận gần bằng quả thận đã vỡ

Khối u thận lớn bất thường vỡ gây tụ máu quanh thận

Hơn một tuần trước khi nhập viện, chị Loan đau âm ỉ vùng bụng và hông lưng phải. Ban đầu, cơn đau không quá dữ dội nhưng ngày càng tăng, kèm theo sốt, mệt mỏi và cảm giác ớn lạnh. Lo ngại tình trạng sức khỏe diễn tiến bất thường, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

BS.CKI Dương Phạm Văn Thanh, khoa Cấp cứu, cho biết kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ghi nhận một khối u cơ mỡ mạch máu ở thận phải có kích thước khoảng 7,1 x 7,2 cm, chiều dài gần 8 cm, tương đương gần bằng kích thước của một quả thận bình thường. Nguy hiểm hơn, khối u đã vỡ và gây tụ máu quanh thận.

Các bác sĩ đánh giá đây là tình trạng cấp cứu bởi khối u lớn kèm xuất huyết có thể khiến người bệnh mất máu nghiêm trọng. Nếu không được xử trí kịp thời hoặc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, người bệnh có nguy cơ phải cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ quả thận để kiểm soát chảy máu.

Ảnh minh họa.

Quyết định can thiệp khẩn để giữ lại quả thận

Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán, một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa được tiến hành. Thay vì phẫu thuật cấp cứu, êkíp quyết định lựa chọn phương pháp can thiệp nội mạch nhằm cầm máu nhanh nhưng vẫn bảo tồn tối đa chức năng thận.

Bác sĩ CKI Nguyễn Trung Đức, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết khối u được nuôi dưỡng bởi nhiều nhánh động mạch, trong đó xuất hiện một túi giả phình lớn chính là nguyên nhân gây xuất huyết.

Theo bác sĩ Đức, nếu tiến hành phẫu thuật ngay trong giai đoạn này, nguy cơ chảy máu rất cao. Vì vậy, mục tiêu điều trị là kiểm soát xuất huyết nhanh chóng đồng thời giữ lại phần nhu mô thận còn khỏe mạnh.

Can thiệp 45 phút, bảo tồn thành công quả thận

Dưới hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ thực hiện một đường chọc nhỏ ở động mạch đùi, đưa vi ống thông đến chính xác các nhánh động mạch nuôi khối u.

Tại đây, êkíp sử dụng vật liệu tắc mạch để bít hoàn toàn túi giả phình và các nhánh mạch gây chảy máu, đồng thời bảo tồn các nhánh động mạch nuôi phần nhu mô thận lành.

Ca can thiệp kéo dài khoảng 45 phút và diễn ra thuận lợi. Tình trạng xuất huyết được kiểm soát hoàn toàn, người bệnh bảo tồn thành công quả thận phải. Chỉ một ngày sau can thiệp, sức khỏe chị Loan ổn định và được xuất viện.

U cơ mỡ mạch thận thường âm thầm nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm

Theo bác sĩ Đức, u cơ mỡ mạch máu thận (angiomyolipoma - AML) là một trong những khối u lành tính thường gặp ở thận, được hình thành từ sự phát triển bất thường của mô mỡ, cơ trơn và các mạch máu.

Đa số trường hợp tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng rõ rệt nên người bệnh thường chỉ phát hiện tình cờ trong các lần khám sức khỏe định kỳ hoặc khi đã xuất hiện biến chứng.

Khi khối u phát triển lớn hoặc xuất hiện các bất thường mạch máu như phình mạch, giả phình mạch bên trong khối u, nguy cơ vỡ gây xuất huyết sẽ tăng cao. Người bệnh có thể bị chảy máu quanh thận hoặc sau phúc mạc, dẫn đến mất máu nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Trước đây, những trường hợp u cơ mỡ mạch thận vỡ gây xuất huyết thường phải phẫu thuật cấp cứu và nhiều người buộc phải cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ quả thận. Hiện nay, với kỹ thuật can thiệp nội mạch chọn lọc, bác sĩ có thể cầm máu hiệu quả, giảm tổn thương nhu mô thận lành và tăng khả năng bảo tồn chức năng thận.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau hông lưng kéo dài, đau bụng tăng dần, tiểu máu hoặc sốt không rõ nguyên nhân. Việc thăm khám sớm và thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khi cần thiết giúp phát hiện bệnh trước khi xảy ra biến chứng nguy hiểm, từ đó tăng cơ hội bảo tồn thận và nâng cao hiệu quả điều trị.