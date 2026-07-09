Đau đầu, nổi bóng nước tưởng côn trùng cắn, người đàn ông suýt mù mắt vì zona thần kinh
GĐXH - Chỉ từ một cơn đau đầu thoáng qua và vài nốt ban đỏ trên da, một người đàn ông 54 tuổi suýt phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do biến chứng nặng của zona thần kinh.
Zona thần kinh tưởng bị côn trùng cắn, người đàn ông suýt mất thị lực
Ông C. (54 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) cho biết những triệu chứng đầu tiên xuất hiện khi ông đang làm việc. Ban đầu, ông chỉ thấy đau đầu và cho rằng nguyên nhân do thời tiết nắng nóng nên tự mua thuốc giảm đau để uống.
Đến ngày hôm sau, trên da mặt xuất hiện những mảng đỏ kèm các bóng nước nhỏ. Nghĩ rằng đây chỉ là vết côn trùng cắn thông thường, ông tiếp tục tự theo dõi mà không đi khám.
Tuy nhiên, các tổn thương da ngày càng lan rộng. Mắt trái bắt đầu đỏ, sưng và xuất hiện cảm giác khó chịu. Khoảng một tuần sau khi khởi phát triệu chứng, ông đến một cơ sở y tế địa phương nhưng chưa được chẩn đoán chính xác.
Bệnh tiếp tục tiến triển nặng. Thị lực mắt trái giảm nhanh đến mức ông gần như không còn nhìn thấy các vật xung quanh. Lo lắng trước tình trạng này, ông mới đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để thăm khám.
Chỉ còn cảm nhận được ánh sáng trắng
Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng các bóng nước lan rộng vùng mặt, kết mạc mắt tổn thương nặng, mi mắt trái sụp hoàn toàn.
Các bác sĩ ghi nhận đồng tử mắt trái giãn và mất phản xạ với ánh sáng. Lúc này, người bệnh chỉ còn cảm nhận được ánh sáng trắng mà không thể nhận biết vật thể hay phân biệt màu sắc.
Qua thăm khám chuyên sâu và kiểm tra thị lực, BS.CKI Văn Thị Xuân Quỳnh, Phó trưởng khoa Nội Tổng quát, xác định bệnh nhân bị zona thần kinh biến chứng lên dây thần kinh thị giác, gây tổn thương trực tiếp đến chức năng nhìn.
Người bệnh được điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus đường truyền. Sau 7 ngày, các tổn thương da cải thiện rõ rệt, tình trạng sụp mi giảm dần và thị lực phục hồi đáng kể. Hiện ông đã có thể nhìn rõ vật thể cũng như phân biệt màu sắc trở lại.
Zona thần kinh không chỉ gây nổi bóng nước
Theo BS.CKI Văn Thị Xuân Quỳnh, zona thần kinh do virus Varicella Zoster gây ra. Đây cũng chính là tác nhân gây bệnh thủy đậu.
Sau khi khỏi thủy đậu, virus không bị loại bỏ hoàn toàn mà tồn tại âm thầm trong các hạch thần kinh. Khi hệ miễn dịch suy giảm hoặc cơ thể gặp các yếu tố thuận lợi, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh.
Nhiều người cho rằng zona thần kinh chỉ gây nổi mẩn đỏ và bóng nước trên da. Tuy nhiên, trên thực tế, bệnh có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và nhiều cơ quan quan trọng khác trong cơ thể.
Các biến chứng thường gặp gồm đau thần kinh sau zona kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm, tổn thương thần kinh ngoại biên gây đau và yếu cơ, tổn thương thần kinh thị giác dẫn đến giảm thị lực hoặc mù lòa, tổn thương thần kinh tiền đình - ốc tai gây chóng mặt, ù tai, giảm thính lực. Trong những trường hợp nặng, bệnh còn có thể gây viêm não, đe dọa tính mạng.
Dấu hiệu nhận biết và thời điểm vàng điều trị
Các chuyên gia cho biết zona thần kinh thường khởi phát bằng cảm giác đau rát, châm chích hoặc nóng bỏng tại một vùng da nhất định. Sau đó xuất hiện các mảng đỏ và nhanh chóng hình thành những cụm bóng nước đặc trưng.
Một số người bệnh có thể kèm theo đau đầu, sốt nhẹ, mệt mỏi, đau vùng mặt hoặc quanh mắt, đỏ mắt, sưng mắt và nhìn mờ.
Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan hoặc tự ý điều trị tại nhà khi xuất hiện các bóng nước nghi ngờ zona thần kinh, đặc biệt nếu tổn thương xuất hiện ở vùng mặt và quanh mắt.
"Thời điểm vàng" để điều trị hiệu quả là trong vòng 24-48 giờ kể từ khi xuất hiện tổn thương da. Việc chậm trễ có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn và các biến chứng nghiêm trọng khác.
Những người có nguy cơ cao mắc zona thần kinh
Zona thần kinh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp hơn ở những người từng mắc thủy đậu, người trên 60 tuổi, người suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tuyến thượng thận mạn tính.
Ngoài ra, bệnh nhân ung thư đang hóa trị, xạ trị hoặc người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch cũng có nguy cơ cao hơn do hệ miễn dịch suy yếu.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động tiêm vaccine phòng zona thần kinh, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh nền mạn tính, người suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị bằng các phương pháp làm suy giảm miễn dịch. Đây là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế các biến chứng nguy hiểm về thần kinh và thị lực.
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