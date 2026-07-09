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Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Thứ năm, 16:00 09/07/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.

Rụng tóc kéo dài dù đã thử dùng nhiều cách

Gần một năm trước, chị Tâm (20 tuổi ở TP.HCM) bắt đầu nhận thấy rụng tóc nhiều hơn bình thường. Cho rằng nguyên nhân xuất phát từ áp lực công việc, chị tự thay đổi dầu gội, bổ sung vitamin và sử dụng nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng kích thích mọc tóc.

Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà tóc còn tiếp tục thưa dần, đặc biệt ở vùng đỉnh đầu. Đường chẻ ngôi ngày càng rộng khiến chị mất tự tin trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày.

Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, nhận thấy người bệnh có kiểu rụng tóc khá đặc trưng với tình trạng thưa tóc lan tỏa ở vùng đỉnh đầu, trong khi đường chân tóc phía trước vẫn được bảo tồn.

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện hội chứng buồng trứng đa nang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hormone nam tăng cao khiến nang tóc teo nhỏ

Khai thác thêm bệnh sử, bác sĩ ghi nhận chị Tâm có kinh nguyệt không đều kéo dài nhiều năm, thường xuyên nổi mụn và rậm lông. Đây đều là những dấu hiệu gợi ý tình trạng cường androgen ở nữ giới.

Kết quả xét nghiệm sau đó xác nhận nồng độ androgen của chị cao gấp hai lần mức bình thường.

Theo bác sĩ Trân, androgen là nhóm hormone có mặt ở cả nam và nữ, nhưng nồng độ ở nữ thấp hơn đáng kể. Hormone này tham gia điều hòa nhiều hoạt động của cơ thể như chức năng sinh sản, hoạt động của tuyến bã nhờn và sự phát triển của lông tóc.

Khi androgen tăng bất thường hoặc nang tóc quá nhạy cảm với hormone này, chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc sẽ bị rút ngắn. Nang tóc dần teo nhỏ, tóc mới mọc lên ngày càng mảnh, ngắn và yếu hơn. Nếu không được điều trị kịp thời, mật độ tóc sẽ giảm dần, thậm chí có thể dẫn đến hói đầu.

Dấu hiệu dễ bị nhầm với rụng tóc thông thường

BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân cho biết rụng tóc do androgen ở nữ không phổ biến bằng các nguyên nhân như thiếu vi chất, căng thẳng, sau sinh hoặc rối loạn chu kỳ tóc.

Đáng lưu ý, tình trạng này thường diễn tiến âm thầm nên rất dễ bị bỏ qua. Khác với hói đầu ở nam giới thường xuất hiện ở vùng trán hoặc hai bên thái dương tạo hình chữ M, rụng tóc do androgen ở nữ chủ yếu gây thưa tóc lan tỏa vùng đỉnh đầu trong khi đường chân tóc phía trước vẫn giữ nguyên.

Do không xuất hiện các mảng hói rõ rệt từ sớm, nhiều người chỉ đi khám khi tóc đã thưa đáng kể và da đầu bắt đầu lộ rõ.

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện hội chứng buồng trứng đa nang - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đi khám vì rụng tóc, phát hiện hội chứng buồng trứng đa nang

Nhận thấy nguyên nhân rụng tóc có liên quan đến nội tiết, bác sĩ chỉ định chị Tâm tiếp tục thăm khám tại chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường.

Kết quả đánh giá cho thấy người bệnh có nhiều dấu hiệu phù hợp với hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), được xác định là nguyên nhân chính gây rối loạn nội tiết và làm tăng nồng độ androgen.

Sau khi xác định được căn nguyên, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phối hợp bằng thuốc uống nhằm kiểm soát rối loạn nội tiết và giảm rụng tóc. Song song đó, chị được chỉ định thực hiện laser 6D kết hợp điện di dưỡng chất để hỗ trợ phục hồi nang tóc.

Theo bác sĩ Trân, laser 6D sử dụng năng lượng ánh sáng tác động lên da đầu, giúp cải thiện vi tuần hoàn, tăng cung cấp oxy và dưỡng chất cho nang tóc. Trong khi đó, điện di giúp đưa các hoạt chất vào vùng da đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng nang tóc và nâng cao hiệu quả điều trị.

Rụng tóc, khi nào cần đi khám?

Sau khoảng 4 tháng điều trị, tình trạng rụng tóc của chị Tâm đã được kiểm soát. Tóc con bắt đầu mọc trở lại ở vùng đỉnh đầu, mật độ tóc cải thiện rõ rệt và đường ngôi không tiếp tục rộng thêm.

Tuy nhiên, bác sĩ lưu ý rụng tóc do androgen là bệnh lý có liên quan đến nội tiết nên người bệnh cần tiếp tục điều trị và theo dõi định kỳ để hạn chế nguy cơ tái phát.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu tóc rụng trên 100 sợi mỗi ngày kéo dài nhiều tháng, tóc thưa rõ vùng đỉnh đầu hoặc đường ngôi ngày càng rộng, đặc biệt khi đi kèm các biểu hiện như kinh nguyệt không đều, nổi mụn nhiều hoặc rậm lông, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Việc tự ý đổi dầu gội, uống vitamin hoặc sử dụng các sản phẩm kích thích mọc tóc khi chưa xác định nguyên nhân có thể làm chậm thời gian chẩn đoán và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Phát hiện sớm giúp bảo tồn nang tóc, kiểm soát tình trạng rụng tóc và cải thiện mật độ tóc tốt hơn theo thời gian.

Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện hội chứng buồng trứng đa nang - Ảnh 3.Chuyên gia dinh dưỡng khuyên ăn 6 loại thực phẩm ngừa rụng tóc, rất nhiều người Việt đang thiếu chúng mỗi ngày

Bổ sung đúng các chất dinh dưỡng có thể giúp cải thiện tình trạng rụng tóc và ngăn ngừa tình trạng tóc rụng thành từng mảng lớn khi gội đầu.

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Giải trí
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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
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