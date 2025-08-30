7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9
GĐXH - Hà Nội là “thủ phủ ẩm thực” của Việt Nam với những món ăn gắn liền cùng lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng. Nhiều món ăn đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành biểu tượng không thể thiếu trong đời sống người Hà Nội.
Dịp lễ 2/9, nếu có cơ hội dạo quanh phố phường, bạn nhất định phải thử 7 món ăn di sản này để cảm nhận trọn vẹn tinh hoa đất Kinh kỳ.
1. Phở Hà Nội – niềm tự hào quốc hồn quốc túy
Địa chỉ gợi ý:
Phở Bát Đàn (49 Bát Đàn, Hoàn Kiếm) – nổi tiếng với phong cách “xếp hàng chờ phở”.
Phở Thìn (13 Lò Đúc) – đặc trưng bởi nước béo dậy mùi gừng.
2. Bánh cuốn Thanh Trì – món ăn thanh tao của đất Hà thành
Địa chỉ gợi ý:
Bánh cuốn Thanh Vân (14 Hàng Gà, Hoàn Kiếm).
Bánh cuốn Bà Hoành (66 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng).
3. Chả cá Lã Vọng – món ăn trăm năm tuổi
Địa chỉ gợi ý:
Chả cá Lã Vọng (14 Chả Cá, Hoàn Kiếm) – nơi khai sinh món ăn.
Chả cá Thăng Long (19–21–31 Đường Thành, Hoàn Kiếm).
4. Cỗ làng gốm Bát Tràng – tinh hoa bữa tiệc Việt
Địa chỉ gợi ý:
Làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) – ghé vào mùa lễ hội để trải nghiệm trọn vẹn.
Một số nhà hàng ẩm thực làng nghề ở Bát Tràng hiện cũng tái hiện cỗ truyền thống.
5. Xôi Phú Thượng – món xôi nức tiếng đất Thăng Long
Địa chỉ gợi ý:
Xôi Yến (35B Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm).
Xôi Phú Thượng (ngay đầu làng Phú Thượng, Tây Hồ).
6. Trà sen Quảng An – tinh hoa ẩm thực Tràng An
Địa chỉ gợi ý:
Các gia đình làm trà sen lâu đời ở Quảng An (Tây Hồ).
Trà sen Tây Hồ (Ngõ 267 Âu Cơ).
7. Cốm Mễ Trì – hương vị mùa thu Hà Nội
Địa chỉ gợi ý:
Làng cốm Mễ Trì (Nam Từ Liêm).
Một số cửa hàng cốm truyền thống tại phố Hàng Than, Hàng Đường.
