7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9

1 ngày trước

GĐXH - Việc chuẩn bị những món ăn ngon trên mâm cơm của gia đình vào dịp lễ Quốc Khánh sẽ mang đến cho gia đình và người thân bạn những phút giây trọn vẹn nhất. Hãy cùng bài viết sau điểm qua một số món ngon tiêu biểu và siêu dễ làm tại gia.