Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9

Thứ bảy, 07:10 30/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hà Nội là “thủ phủ ẩm thực” của Việt Nam với những món ăn gắn liền cùng lịch sử, văn hóa và ký ức cộng đồng. Nhiều món ăn đã được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành biểu tượng không thể thiếu trong đời sống người Hà Nội.

Dịp lễ 2/9, nếu có cơ hội dạo quanh phố phường, bạn nhất định phải thử 7 món ăn di sản này để cảm nhận trọn vẹn tinh hoa đất Kinh kỳ.

1. Phở Hà Nội – niềm tự hào quốc hồn quốc túy

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9 - Ảnh 1.

Phở không chỉ là món ăn, mà còn là “linh hồn” của Hà Nội. Nước dùng trong, ngọt từ xương bò hầm nhiều giờ; bánh phở mềm dẻo; thịt bò tái chín vừa tới; thêm chút hành lá, rau thơm… tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng vị giác khó quên.

Địa chỉ gợi ý:

Phở Bát Đàn (49 Bát Đàn, Hoàn Kiếm) – nổi tiếng với phong cách “xếp hàng chờ phở”.

Phở Thìn (13 Lò Đúc) – đặc trưng bởi nước béo dậy mùi gừng.

2. Bánh cuốn Thanh Trì – món ăn thanh tao của đất Hà thành

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9 - Ảnh 3.

Bánh cuốn mỏng tang, mềm mại, dẻo thơm mùi gạo mới, không nhân hoặc chỉ thêm chút mộc nhĩ, hành phi, ăn kèm chả quế và bát nước mắm pha chua ngọt. Người Hà Nội xưa coi bánh cuốn Thanh Trì như món quà sáng tinh tế, giản dị mà khó quên.

Địa chỉ gợi ý:

Bánh cuốn Thanh Vân (14 Hàng Gà, Hoàn Kiếm).

Bánh cuốn Bà Hoành (66 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng).

3. Chả cá Lã Vọng – món ăn trăm năm tuổi

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9 - Ảnh 5.

Ra đời từ cuối thế kỷ XIX, chả cá Lã Vọng được chế biến từ cá lăng, tẩm ướp riềng, nghệ, mắm tôm rồi nướng than hoa, sau đó xào với thì là và hành tươi ngay tại bàn. Vị ngọt thơm của cá hòa quyện cùng mắm tôm pha chanh ớt, bún rối, lạc rang, rau thơm – tất cả tạo nên hương vị độc đáo, khó lẫn.

Địa chỉ gợi ý:

Chả cá Lã Vọng (14 Chả Cá, Hoàn Kiếm) – nơi khai sinh món ăn.

Chả cá Thăng Long (19–21–31 Đường Thành, Hoàn Kiếm).

4. Cỗ làng gốm Bát Tràng – tinh hoa bữa tiệc Việt

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9 - Ảnh 7.

Không chỉ nổi tiếng bởi gốm sứ, Bát Tràng còn có “cỗ làng” – một hình thức ẩm thực di sản, phản ánh sự cầu kỳ và tinh tế trong bữa ăn cộng đồng. Cỗ gồm hàng chục món, từ xôi, chè, nem, nộm, giò chả đến các món kho, hầm, luộc… được bày biện trên mâm đồng, gốm truyền thống. Dù nay ít gặp, nhưng cỗ Bát Tràng vẫn còn được lưu giữ trong các dịp lễ hội.

Địa chỉ gợi ý:

Làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) – ghé vào mùa lễ hội để trải nghiệm trọn vẹn.

Một số nhà hàng ẩm thực làng nghề ở Bát Tràng hiện cũng tái hiện cỗ truyền thống.

5. Xôi Phú Thượng – món xôi nức tiếng đất Thăng Long

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9 - Ảnh 9.

Xôi Phú Thượng (Tây Hồ) nổi tiếng bởi độ dẻo thơm từ nếp cái hoa vàng, đồ trong chõ tre, hạt xôi căng bóng, ăn kèm muối vừng, chả quế, hoặc thịt kho. Đây từng là món quà sáng bình dị, nhưng lại gắn bó mật thiết với ký ức Hà Nội.

Địa chỉ gợi ý:

Xôi Yến (35B Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm).

Xôi Phú Thượng (ngay đầu làng Phú Thượng, Tây Hồ).

6. Trà sen Quảng An – tinh hoa ẩm thực Tràng An

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9 - Ảnh 11.

Người Hà Nội xưa có thú chơi trà sen vô cùng cầu kỳ: mỗi bông sen Hồ Tây được tách gạo, gói trà ướp qua nhiều đêm sương sớm. Chén trà sen Quảng An vì thế dậy hương thanh khiết, vị trà đậm mà không gắt, để lại dư vị sâu lắng.

Địa chỉ gợi ý:

Các gia đình làm trà sen lâu đời ở Quảng An (Tây Hồ).

Trà sen Tây Hồ (Ngõ 267 Âu Cơ).

7. Cốm Mễ Trì – hương vị mùa thu Hà Nội

7 món ăn di sản quốc gia nhất định phải thử khi đến Hà Nội dịp 2/9 - Ảnh 13.

Mỗi độ thu về, cốm làng Mễ Trì lại khiến lòng người Hà Nội xao xuyến. Hạt cốm dẹp, xanh mướt, thơm mùi lúa non, ăn kèm chuối chín trứng cuốc hoặc gói trong lá sen. Cốm không chỉ là món ăn, mà còn là “linh hồn mùa thu” của đất Kinh kỳ.

Địa chỉ gợi ý:

Làng cốm Mễ Trì (Nam Từ Liêm).

Một số cửa hàng cốm truyền thống tại phố Hàng Than, Hàng Đường.

Cây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, nấu thành canh cực ngon và bổCây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, nấu thành canh cực ngon và bổ

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, nếu sử dụng hợp lý, loại rau này có thể hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, bảo vệ xương khớp, giảm co giật và giúp hạ nguy cơ mắc ung thư.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Ăn - 18 giờ trước

Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được Trung Quốc ví như “thuốc bổ thượng hạng“. Loại cá này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng có giá thành khá rẻ.

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Tháng 7 âm năm nay trùng tháng 9 dương, nhiều nơi tổ chức đón mừng Tết Độc lập. Và những món ăn ngon từ ngồng tỏi tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ấm áp, khỏe mạnh, khử được hàn khí khi ở ngoài trời lâu, hoặc đi khuya, về sớm dịp này.

Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Buổi chiều tháng cô hồn nếu cảm thấy mỏi mệt, nhà lạnh, lòng buồn bực, bất an... hãy dùng củ tỏi nướng theo cách sau. Khi mùi thơm lan ra... dương khí trở về ấm mình, ấm nhà, người thân vui vẻ, bình an.

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Việc chuẩn bị những món ăn ngon trên mâm cơm của gia đình vào dịp lễ Quốc Khánh sẽ mang đến cho gia đình và người thân bạn những phút giây trọn vẹn nhất. Hãy cùng bài viết sau điểm qua một số món ngon tiêu biểu và siêu dễ làm tại gia.

Cảnh báo: 5 thực phẩm quen thuộc khi hâm nóng sẽ "cực độc", không phải ai cũng biết!

Cảnh báo: 5 thực phẩm quen thuộc khi hâm nóng sẽ "cực độc", không phải ai cũng biết!

Ăn - 1 ngày trước

Một số thực phẩm vốn không có hại, còn ngon miệng và giàu dinh dưỡng nhưng khi hâm nóng lại "cực độc" nhưng không phải ai cũng biết.

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Thời điểm giao mùa, sức đề kháng của cơ thể thường suy giảm. Một mâm cơm gia đình đủ chất, nhiều món ăn ngon, chính là “lá chắn” giúp cả nhà khỏe mạnh.

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon cầu may nên ăn vào ngày Thất tịch 2025

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon cầu may nên ăn vào ngày Thất tịch 2025

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Vào ngày Thất Tịch (7/7 âm lịch), theo quan niệm nên ăn đậu đỏ để mang lại may mắn. Không chỉ chè đậu đỏ, dưới đây là một số món ăn cầu may hấp dẫn vào ngày Thất tịch, bạn có thể tham khảo.

Điều ai cũng cần ghi nhớ khi đi ăn uống dịp nghỉ lễ 2/9

Điều ai cũng cần ghi nhớ khi đi ăn uống dịp nghỉ lễ 2/9

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, người dân cần lưu ý đến vấn đề thực phẩm. Đặc biệt, sau khi trải qua một kỳ nghỉ lễ dài, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và khó bắt nhịp với công việc. Vì vậy, chế độ ăn uống rất quan trọng.

Không phải bún thang, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Không phải bún thang, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Ăn - 2 ngày trước

Món ăn với nước dùng thanh ngọt từ rau củ, hương vị giản dị mà tinh tế, nay đã vượt khỏi phạm vi Việt Nam để được vinh danh trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Xem nhiều

Mỗi lần nêm canh thêm một nắm rau này, hệ miễn dịch được 'kích hoạt' tối đa

Mỗi lần nêm canh thêm một nắm rau này, hệ miễn dịch được 'kích hoạt' tối đa

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Trong bữa cơm Việt, một tô canh thanh mát luôn là lựa chọn giúp cân bằng vị giác và bổ sung dưỡng chất.

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Ăn
Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Ăn
Tranh thủ đang mùa quả mận chín, làm ngay món mận ‘ngon bá cháy’ này

Tranh thủ đang mùa quả mận chín, làm ngay món mận ‘ngon bá cháy’ này

Mẹo nấu nướng
Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Phương Oanh 'lên món', giữa bàn tiệc có một món đồ dùng khiến chị em 'truy lùng'

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top