Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Cây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, nấu thành canh cực ngon và bổ

Chủ nhật, 18:59 24/08/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, nếu sử dụng hợp lý, loại rau này có thể hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, bảo vệ xương khớp, giảm co giật và giúp hạ nguy cơ mắc ung thư.

Rau chùm ngây - Hỗ trợ phòng bệnh dạ dày

Rau chùm ngây vốn là loại cây mọc hoang, trước đây ít ai để ý hay hái về ăn. Nhìn thoáng qua rau chùm ngây rất giống rau ngót nhưng lá chùm ngây nhỏ hơn và đầu lá hơi tròn.

Cây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, nấu thành canh cực ngon và bổ - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu, lá chùm ngây chứa hơn 90 loại dưỡng chất, 18 axit amin và 46 hợp chất chống oxy hóa. Đặc biệt, lượng canxi trong lá cao gấp khoảng 4 lần so với sữa, vitamin C nhiều gấp 7 lần cam… Chính vì thế, loại rau này mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia cho biết, nếu sử dụng hợp lý, chùm ngây có thể hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, bảo vệ xương khớp, giảm co giật và giúp hạ nguy cơ mắc ung thư.

Với rau chùm ngây, bạn hoàn toàn có thể đưa vào thực đơn món ngon gia đình nhờ những gợi ý món ăn dưới đây:

Món ngon với rau chùm ngây

Canh rau chùm ngây thịt băm

Cây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, nấu thành canh cực ngon và bổ - Ảnh 2.

Món canh rau chùm ngây với sự hòa quyện từ vị ngọt của thịt băm cùng vị đắng nhẹ của rau chùm ngây sẽ nhanh chóng trở thành món ăn ưa thích của gia đình.

Rau chùm ngây xào thịt bò

Cây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, nấu thành canh cực ngon và bổ - Ảnh 4.

Món rau chùm ngây xào cùng thịt bò là món ăn rất dễ ăn, phù hợp với mọi thành viên trong gia đình. Nếu bạn muốn con yêu ăn nhiều rau hơn, hãy thử làm món ăn này nhé.

Rau chùm ngây xào trứng

Cây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, nấu thành canh cực ngon và bổ - Ảnh 6.

Bạn cũng có thể thử làm món rau chùm ngây xào trứng, món ăn đặc biệt phù hợp cho trẻ biếng ăn. Với nguyên liệu đơn giản, bạn có thể nhanh chóng thực hiện món ăn này chỉ trong vòng vài phút cho bữa sáng hoặc trưa bận rộn.

Rau chùm ngây trộn gỏi tôm thịt

Cây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, nấu thành canh cực ngon và bổ - Ảnh 5.

Ngoài các món gỏi bắp cải hoặc gỏi ngó sen thường làm, bạn có thể thử thiết đãi gia đình món gỏi chùm ngây tôm thịt lạ miệng.

Sinh tố chùm ngây

Cây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, nấu thành canh cực ngon và bổ - Ảnh 8.

Cách chế biến rau chùm ngây làm sinh tố sẽ giúp cả gia đình bạn có món tráng miệng giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức.

Hai món canh giúp "thải độc phổi", ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè nàyHai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này

GĐXH - Trong thời đại mà chất lượng không khí ngày càng bị đe dọa bởi khói bụi, ô nhiễm, thậm chí cả khói dầu trong bếp – lá phổi của chúng ta cần được bảo vệ hơn bao giờ hết.

Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món "rồng xanh búi tó"Shark Bình gây tranh cãi khi khoe được Phương Oanh đãi món 'rồng xanh búi tó'

GĐXH - Ngay lập tức nhiều người nhận ra đĩa có chi tiết khác lạ trên mâm cơm.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Đầu bếp Hải Anh chia sẻ 6 bước nấu ăn dưỡng lành, bảo vệ sức khỏe từ mâm cơm nhà

Đầu bếp Hải Anh chia sẻ 6 bước nấu ăn dưỡng lành, bảo vệ sức khỏe từ mâm cơm nhà

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Chef Hải Anh – đầu bếp dinh dưỡng, y sĩ Y học cổ truyền đã chia sẻ, một quy trình nấu ăn dưỡng lành cần 6 bước cơ bản và nền tảng bảo vệ sức khỏe chính là mâm cơm nhà.

Mâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời Tây

Mâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời Tây

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Dù ở xa quê hương nhưng văn hóa Việt vẫn hiện diện sâu đậm mỗi ngày trong gia đình diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái".

Bí quyết giữ rau xà lách tươi giòn suốt 3 tuần chỉ với 1 vật dụng nhà bếp

Bí quyết giữ rau xà lách tươi giòn suốt 3 tuần chỉ với 1 vật dụng nhà bếp

Ăn - 5 giờ trước

Xà lách mua về nhanh héo úa, thâm đen? Chỉ cần một mẹo nhỏ với vật dụng quen thuộc trong nhà bếp, bạn sẽ giữ được rau tươi giòn suốt tận 3 tuần.

Cách làm 2 món 'cơm lười' vừa dễ nấu, ăn ngon lại đủ chất cho ngày cuối tuần

Cách làm 2 món 'cơm lười' vừa dễ nấu, ăn ngon lại đủ chất cho ngày cuối tuần

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Cơm lười là kiểu nấu cơm trộn cực kỳ đơn giản, phù hợp với người sống một mình hoặc những ngày bạn không muốn mất quá nhiều thời gian vào bếp.

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm

9 gợi ý mâm cơm gia đình vừa ngon vừa lành, ai cũng muốn về nhà ăn cơm

Ăn - 13 giờ trước

Muốn mâm cơm gia đình luôn ngon miệng, ấm cúng mà không lặp đi lặp lại? Đây là 9 gợi ý thực đơn cơm nhà vừa đủ chất, vừa dễ làm, đảm bảo cả tuần ăn cơm đều thấy ngon.

Tại sao phở bò nên ăn cùng giấm?

Tại sao phở bò nên ăn cùng giấm?

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều quán phở trên phố cổ Hà Nội không có một miếng chanh nào. Thay vào đó, thực khách sẽ dùng giấm khi muốn có vị chua ăn cùng phở.

Mâm cỗ Vu Lan cờ đỏ sao vàng 'gây bão' mạng xã hội: Khi đạo hiếu hòa cùng niềm tự hào dân tộc

Mâm cỗ Vu Lan cờ đỏ sao vàng 'gây bão' mạng xã hội: Khi đạo hiếu hòa cùng niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp mùa Vu Lan trùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9, chị Thu Ngọc đã thực hiện mâm cỗ rực đỏ sao vàng, chan chứa tự hào dân tộc.

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ

Tò mò về món ăn từ dược liệu quý mà diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' nấu cho mẹ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn cảnh anh ân cần bên người mẹ già, nhiều khán giả không khỏi xúc động và để lại lời khen ngợi.

Chỉ mất khoảng 10 phút nấu đậu phụ theo cách này: Hương vị đậm đà, mềm mịn, thậm chí còn ngon hơn thịt

Chỉ mất khoảng 10 phút nấu đậu phụ theo cách này: Hương vị đậm đà, mềm mịn, thậm chí còn ngon hơn thịt

Ăn - 1 ngày trước

Sự hấp dẫn của món ăn này nằm ở hương vị đời thường và cách chế biến dễ dàng. Đậu phụ mềm mịn như tan chảy trong mịn, nước sốt đậm đà ăn cùng cơm cực đưa vị.

Xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội: Địa chỉ những điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9

Xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội: Địa chỉ những điểm phát đồ ăn, nước uống miễn phí trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Nội bố trí 40 điểm phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành trong 3 ngày 27, 30/8 và 2/9.

Xem nhiều

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Miếng thịt lợn tưởng bất thường nhưng cánh chị em lại chú ý chi tiết đáng sợ khác

Ăn

GĐXH - Mới đây trên một nhóm chia sẻ kinh nghiệm bếp núc của các chị em, một người dùng mạng xã hội đăng tải bức ảnh băn khoăn về chất lượng thịt.

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội

Ăn phở có nên vắt chanh? Cách ăn phở của người Hà Nội

Ăn
110+ mâm cơm mùa thu với nhiều món ăn ngon 'đỉnh nóc kịch trần', ăn là nghiền luôn!

110+ mâm cơm mùa thu với nhiều món ăn ngon 'đỉnh nóc kịch trần', ăn là nghiền luôn!

Ẩm thực 360
Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết

Loại củ ví như ‘nhân sâm mùa thu’ vào chính vụ, giá rẻ bèo, giúp thải độc gan, kiểm soát đường huyết

Ăn
25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!

25+ mâm cơm gia đình ngon, bổ, rẻ: Ăn là nhớ, nhìn là thèm!

Ẩm thực 360

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top