Cây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, nấu thành canh cực ngon và bổ

Rau chùm ngây - Hỗ trợ phòng bệnh dạ dày

Rau chùm ngây vốn là loại cây mọc hoang, trước đây ít ai để ý hay hái về ăn. Nhìn thoáng qua rau chùm ngây rất giống rau ngót nhưng lá chùm ngây nhỏ hơn và đầu lá hơi tròn.

Theo nghiên cứu, lá chùm ngây chứa hơn 90 loại dưỡng chất, 18 axit amin và 46 hợp chất chống oxy hóa. Đặc biệt, lượng canxi trong lá cao gấp khoảng 4 lần so với sữa, vitamin C nhiều gấp 7 lần cam… Chính vì thế, loại rau này mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Các chuyên gia cho biết, nếu sử dụng hợp lý, chùm ngây có thể hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, bảo vệ xương khớp, giảm co giật và giúp hạ nguy cơ mắc ung thư.

Với rau chùm ngây, bạn hoàn toàn có thể đưa vào thực đơn món ngon gia đình nhờ những gợi ý món ăn dưới đây:

Món ngon với rau chùm ngây