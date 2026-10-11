7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết
GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.
Chảo chống dính bị hư và cách sử dụng chưa đúng
Trên Báo Sức khỏe & Đời sống, TS. Saurabh Sethi – bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan, được đào tạo tại Harvard và Stanford đã chỉ ra, chảo chống dính bị hư hỏng là một trong những tác nhân hàng đầu ảnh hưởng tiêu cực với sức khỏe.
Theo đó, chảo chống dính sử dụng lớp phủ giúp hạn chế thức ăn bám vào bề mặt. FDA cho biết một số chất PFAS được sử dụng trong lớp phủ chống dính đã được đánh giá về an toàn; với lớp phủ polymer được sử dụng đúng mục đích, lượng PFAS có khả năng di chuyển vào thực phẩm được đánh giá là rất thấp.
Vì vậy, không nên khẳng định chảo trầy xước sẽ “thải độc” vào thức ăn. Tuy nhiên, khi lớp phủ bong tróc hoặc hư hỏng rõ rệt, nên thay chảo và tránh dùng dụng cụ kim loại hoặc đun ở nhiệt độ quá cao.
Chất tạo ngọt không đường
Aspartame, sucralose, saccharin và nhiều chất tạo ngọt khác được sử dụng phổ biến trong đồ uống, thực phẩm “không đường”. WHO khuyến cáo không nên sử dụng chất tạo ngọt không đường như một giải pháp lâu dài để kiểm soát cân nặng; khuyến nghị này không phải là kết luận rằng các chất này đều độc hại.
Thay vì quá phụ thuộc vào vị ngọt, cách đơn giản hơn là giảm dần độ ngọt trong khẩu phần và ưu tiên thực phẩm ít chế biến.
Chai nhựa và đồ đựng thực phẩm
Một lượng nhỏ chất từ vật liệu bao bì có thể di chuyển vào thực phẩm, nhưng mức độ phụ thuộc vào loại vật liệu, thực phẩm và điều kiện sử dụng. FDA lưu ý BPA từng được sử dụng trong một số loại bao bì, đồng thời việc đánh giá an toàn thực phẩm có tính đến khả năng các chất từ bao bì di chuyển vào thực phẩm. Thông tin trên VTC News cho hay.
Do đó, không nên mặc định mọi chai nhựa đều chứa BPA hoặc cứ dùng một lần là sẽ gây hại. Với đồ đựng, nên sử dụng đúng mục đích của nhà sản xuất, không để sản phẩm không phù hợp tiếp xúc với nhiệt cao và không tiếp tục dùng chai, hộp đã biến dạng hoặc xuống cấp.
Thực phẩm siêu chế biến
Đây mới là nhóm cần đặc biệt chú ý nếu mục tiêu là bảo vệ sức khỏe đường ruột. Nhiều nghiên cứu quan sát và các tổng quan gần đây cho thấy chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến những thay đổi bất lợi về hệ vi sinh đường ruột và nhiều vấn đề chuyển hóa.
Thay vì quá tập trung vào một chất phụ gia riêng lẻ, nên nhìn tổng thể chế độ ăn: tăng rau, quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và thực phẩm tươi; đồng thời giảm thực phẩm đóng gói giàu đường, muối và chất béo.
Nước hoa phòng, xịt phòng và nến thơm
Hương thơm dễ chịu không đồng nghĩa với không có chất phát thải. EPA cho biết nhiều sản phẩm gia dụng như chất làm sạch, xịt phòng và sản phẩm tạo hương có thể góp phần làm tăng các chất ô nhiễm trong không khí trong nhà; một số người nhạy cảm có thể gặp kích ứng hoặc triệu chứng hô hấp khi tiếp xúc.
Vì vậy, nếu sử dụng các sản phẩm tạo hương, nên dùng ở mức vừa phải và tăng thông khí. Không nên khẳng định tất cả nến thơm đều gây tổn thương gan hay rối loạn nội tiết.
Xà phòng kháng khuẩn
Xà phòng có chữ “kháng khuẩn” chưa chắc tốt hơn xà phòng thông thường. FDA cho biết hiện chưa có đủ bằng chứng để chứng minh xà phòng kháng khuẩn không kê đơn hiệu quả hơn xà phòng và nước trong phòng ngừa bệnh; một số hoạt chất như triclosan đã bị loại khỏi nhóm sản phẩm rửa sát khuẩn không kê đơn tại Mỹ.
Với sinh hoạt thông thường, rửa tay đúng cách bằng xà phòng và nước vẫn là biện pháp đơn giản, hiệu quả.
Bột giặt, nước xả và sản phẩm tạo mùi
Mùi thơm từ nước giặt, nước xả hay giấy thơm có thể đến từ nhiều hợp chất khác nhau. Với người nhạy cảm, một số sản phẩm tạo hương có thể gây kích ứng da hoặc đường hô hấp. EPA cũng khuyến cáo tăng thông khí khi sử dụng các sản phẩm gia dụng có khả năng phát thải VOC.
Nếu thường xuyên bị kích ứng da hoặc khó chịu với mùi hương, có thể thử sản phẩm không mùi hoặc giảm lượng sử dụng thay vì mặc định mọi sản phẩm có hương đều “độc”.
Điều đáng lưu ý là sức khỏe đường ruột, gan hay hệ miễn dịch không thể quy về một vật dụng duy nhất. Đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi hay nổi mẩn có thể liên quan đến rất nhiều nguyên nhân, từ chế độ ăn, giấc ngủ, stress đến bệnh lý cụ thể. Vì vậy, thay vì tìm một “thủ phạm” để loại bỏ hoàn toàn, cách hợp lý hơn là giảm những phơi nhiễm không cần thiết, sử dụng sản phẩm đúng hướng dẫn, thông gió nhà ở và duy trì chế độ ăn đa dạng, ít thực phẩm siêu chế biến.
Một thay đổi nhỏ nhưng đáng làm: nếu trong nhà đang có chảo chống dính bong tróc, sản phẩm tạo mùi khiến bạn khó chịu hoặc thói quen sử dụng thực phẩm siêu chế biến thường xuyên, hãy bắt đầu điều chỉnh từ đó. Sức khỏe không đến từ việc loại bỏ mọi hóa chất, mà từ việc giảm những phơi nhiễm không cần thiết và xây dựng lối sống cân bằng.
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