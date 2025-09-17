Mới nhất
72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'

Thứ tư, 07:24 17/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Sau 72 giờ điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến vụ trộm tài sản trị giá hơn 430 triệu đồng.

Ngày 11/9, Công an phường Nam Hồng Lĩnh nhận tin báo từ một người dân về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy đi số tài sản gồm 405 triệu đồng tiền mặt, 3 chỉ vàng 9999, 2 nhẫn vàng tây để trong tủ gỗ tại nhà riêng.

Xác định đây là vụ trộm có tổ chức, chuyên nghiệp, Công an Hà Tĩnh tiến hành vào cuộc điều tra.

Hành trình 72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm' - Ảnh 1.

Công an bắt giữ 2 đối tượng Võ Tá Quang và Nguyễn Văn Tiến. Ảnh:CAHT

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm là Võ Tá Quang (SN 1988, trú tại TDP Sơn Thịnh, xã Can Lộc) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, trú tại tỉnh Quảng Trị). Cả hai đều là đối tượng từng có nhiều tiền án, vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Lực lượng cũng xác định được đối tượng Võ Tá Quang hiện đang có mặt tại Đà Nẵng.

Hành trình 72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm' - Ảnh 2.
Hành trình 72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm' - Ảnh 3.

Công an làm việc với 2 đối tượng. Ảnh:CAHT

Tối cùng ngày, tổ công tác di chuyển vào Đà Nẵng để xác minh, truy bắt đối tượng. Đến sáng 12/9, lực lượng công an mật phục, bắt giữ cả hai khi đang thuê trọ tại phường Hòa Khánh.

Tại cơ quan điều tra, Quang và Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Hành trình 72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm' - Ảnh 4.Bắt siêu trộm chuyên đột nhập tầng 2, chỉ 3 vụ đã lấy đi hơn 800 triệu đồng

GĐXH - Đối tượng rình mò ban đêm, đột nhập tầng 2 các nhà dân trong khu đô thị thuộc phường Trường Vinh (Nghệ An) để trộm tài sản.

Nguyễn Sơn
