Hai người nước ngoài trộm gần 2 tỷ đồng
GĐXH - Hai đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển đến tỉnh Quảng Trị thực hiện hành vi trộm cắp. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.
Ngày 8/9, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về vụ án người nước ngoài có hành vi trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, từ tháng 3 - 8/2025, Huang Shaoning (SN 1971, trú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tại địa bàn Quảng Trị. Tại cơ quan điều tra, Huang Shaoning khai nhận thực hiện hành vi cùng một đồng phạm cũng là người Quảng Tây, Trung Quốc.
Trước đó, hai người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển tới Quảng Trị bằng xe gắn máy mua tại tỉnh Lạng Sơn. Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người trông coi bảo vệ, hai đối tượng đột nhập vào nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp.
Sau khi đột nhập, rà soát các phòng làm việc, hai đối tượng sử dụng các dụng cụ, thanh sắt cứng để cạy phá két sắt, tủ rồi chiếm đoạt tiền và các tài sản bên trong. Tổng giá trị tài sản hai đối tượng này trộm cắp là gần 2 tỷ đồng.
Các đối tượng này sau khi chiếm đoạt tài sản thì trở về nước, tiêu xài hết số tiền rồi trở lại Việt Nam để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, xác minh lý lịch và truy bắt đối tượng còn lại là Huang Shaoxiong để xử lý theo quy định.
Lời khai của người phụ nữ xăm trổ đột nhập trường, đẩy học sinh vào nhà vệ sinh cướp vàngPháp luật - 3 giờ trước
Người phụ nữ 31 tuổi vào trường tiểu học ở An Giang, đẩy một học sinh vào nhà vệ sinh, hăm dọa rồi tháo đôi bông tai bằng vàng của em này.
Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Loại trừ nguyên nhân do con người tác độngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, TP Hà Nội), cơ quan công an loại trừ nguyên nhân do con người tác động. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Công an Hà Nội triệt phá đường dây rao bán vũ khí trên mạngPháp luật - 9 giờ trước
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm: 153 gậy ba khúc, 490 dao các loại, 14 dao dạng bút, 3 súng bắn điện kèm 9 viên đạn, 9 dùi cui điện...
Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video ‘chủ tịch giả nghèo’Pháp luật - 22 giờ trước
Cơ quan chức năng khởi tố một Youtuber ở Thanh Hoá chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo và cái kết", "bị người yêu coi thường và cái kết", "chủ tịch về quê ăn Tết bị coi thường và cái kết"... về tội “Trốn thuế”.
Vì sao Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự?Pháp luật - 1 ngày trước
Không tham gia bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera, Phạm Thị Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, không bị xử lý hình sự.
Sau phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đòi tăng cổ phầnPháp luật - 1 ngày trước
Theo kết luận, sau một phiên livestream bán kẹo Kera thu về 400 triệu, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã đề nghị nâng % lợi nhuận từ việc bán kẹo lên từ 5-10 %.
Nhận thông tin từ công an ở Hà Nội, công an tại Tây Ninh giải cứu kịp thời cô gái 18 tuổiPháp luật - 1 ngày trước
Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh đã giải cứu thành công một nạn nhân bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online”.
Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh HóaPháp luật - 1 ngày trước
Chiều nay, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng giết người sau đó bỏ trốn.
Đánh hội đồng nam sinh, một đối tượng bị khởi tốPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin của trường, Hùng đã gọi thêm các đối tượng để tìm Đức giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, khi gặp Đức, nhóm này đã hành hung và quay lại clip đăng tải lên các trang mạng xã hội.
Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gáiPháp luật
GĐXH - Dùng thuốc diệt chuột để đầu độc con gái, người đàn ông ở Huế bị tòa tuyên 9 năm tù về tội "Giết người".