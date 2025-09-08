Hai người nước ngoài trộm gần 2 tỷ đồng

Ngày 8/9, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về vụ án người nước ngoài có hành vi trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Đối tượng Huang Shaoning và đồng bọn thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: CAQT.

Theo cơ quan công an, từ tháng 3 - 8/2025, Huang Shaoning (SN 1971, trú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tại địa bàn Quảng Trị. Tại cơ quan điều tra, Huang Shaoning khai nhận thực hiện hành vi cùng một đồng phạm cũng là người Quảng Tây, Trung Quốc.

Trước đó, hai người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển tới Quảng Trị bằng xe gắn máy mua tại tỉnh Lạng Sơn. Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người trông coi bảo vệ, hai đối tượng đột nhập vào nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp.

Sau khi đột nhập, rà soát các phòng làm việc, hai đối tượng sử dụng các dụng cụ, thanh sắt cứng để cạy phá két sắt, tủ rồi chiếm đoạt tiền và các tài sản bên trong. Tổng giá trị tài sản hai đối tượng này trộm cắp là gần 2 tỷ đồng.

Các đối tượng này sau khi chiếm đoạt tài sản thì trở về nước, tiêu xài hết số tiền rồi trở lại Việt Nam để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, xác minh lý lịch và truy bắt đối tượng còn lại là Huang Shaoxiong để xử lý theo quy định.