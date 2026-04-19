8 loại thức uống tự nhiên giúp hỗ trợ hạ huyết áp hiệu quả

Tác động của việc cung cấp nước cho cơ thể lên huyết áp là một quá trình phức tạp. Thực tế, tình trạng thiếu nước khiến cơ thể gặp khó khăn trong việc điều chỉnh huyết áp. Ở những người khỏe mạnh, việc uống một cốc nước ngay khi thức dậy và trước khi đi ngủ đã được chứng minh là giúp hạ huyết áp tổng thể.

Một nghiên cứu ở Nhật Bản trên những người không có bệnh nền đã cho thấy những người có lượng nước trong cơ thể thấp gặp khó khăn hơn trong việc điều chỉnh huyết áp so với những người có lượng nước trong cơ thể bình thường.

Tuy nhiên, ở người lớn tuổi hoặc mắc các bệnh lý nền về thận, gan, suy tim, việc uống quá nhiều nước lại gây áp lực lên hệ tuần hoàn. Do đó, lượng nước nạp vào cần phù hợp với thể trạng từng cá nhân.

Bên cạnh nước lọc, dưới đây là 8 loại thức uống đã được chứng minh hỗ trợ cơ chế hạ huyết áp tự nhiên:

1. Nước ép củ dền cải thiện lưu thông máu

Nước ép củ dền chứa nitrat, có thể cải thiện lưu thông máu trong cơ thể. Đáng chú ý, loại thức uống này có thể phát huy tác dụng hạ huyết áp chỉ sau 30 phút sử dụng và duy trì hiệu quả trong gần 24 giờ .

Một thử nghiệm lâm sàng cho thấy khi một người uống hơn 2 cốc nước ép củ dền mỗi ngày một lần, huyết áp của họ giảm xuống. Việc uống nước ép củ dền hàng ngày mang lại lợi ích ổn định và lâu dài cho hệ tuần hoàn.

2. Sữa tách béo hỗ trợ điều hòa huyết áp

Sữa tách béo là nguồn cung cấp dồi dào kali, canxi và magie - ba khoáng chất cốt lõi giúp điều hòa huyết áp. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc duy trì thói quen uống sữa tách béo mỗi ngày có thể làm giảm huyết áp chỉ trong vòng 4 tuần . Hiệu quả này đặc biệt rõ rệt đối với những người từ 55 tuổi trở lên.

3. Nước ép cà chua giàu chất chống oxy hóa

Cà chua chứa hàm lượng lớn lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có lợi cho tim mạch. Một nghiên cứu khoa học cho thấy khi tiêu thụ 1 cốc nước ép cà chua mỗi ngày làm giảm huyết áp tâm thu trung bình khoảng 4 mmHg. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi những người từ 55 tuổi trở lên uống 200 ml mỗi ngày họ thấy huyết áp tâm thu được cải thiện trong suốt một năm.

4. Trà dâm bụt chứa anthocyanin giúp hạ huyết áp

Trà dâm bụt chứa chất chống oxy hóa anthocyanin. Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy uống 2 tách trà dâm bụt mỗi ngày trong ít nhất 2 tuần có thể giúp hạ huyết áp.

Hầu hết các nghiên cứu đều xem xét tác dụng sau 4 tuần. Vì vậy, rất khó để nói trà dâm bụt có thể phát huy tác dụng nhanh đến mức nào. Một số nghiên cứu cho thấy nó có thể có hiệu quả chỉ sau 1,5 giờ. Trong khi đó, các nghiên cứu khác lại không thấy tác dụng nào cho đến 4 giờ sau khi uống. Điều này có thể là do sự khác nhau về lượng anthocyanin trong mỗi tách trà.

5. Nước ép lựu điều hòa mức huyết áp

Tương tự như hoa dâm bụt, nước ép lựu cũng chứa nhiều anthocyanin và có khả năng tương tác với một loại enzyme đóng vai trò điều hòa huyết áp trong cơ thể.

Các nghiên cứu nhỏ cho thấy những người uống nước ép lựu hàng ngày trong ít nhất 2 tuần đã giảm huyết áp. Hiện chưa rõ chính xác cần bao nhiêu nước ép để đạt được hiệu quả này nhưng một số nghiên cứu dựa trên lượng ít nhất là 240 ml.

6. Nước ép bưởi giàu lycopene và chất xơ

Bưởi cung cấp nhiều kali, lycopene và chất xơ. Một ly nước ép bưởi vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn là lựa chọn lý tưởng cho người tăng huyết áp. Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng thuốc, hãy trao đổi với bác sĩ trước khi uống nước ép bưởi. Nước ép bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, bao gồm cả thuốc điều trị tăng huyết áp.

7. Trà xanh bảo vệ tim mạch tối ưu

Từ hàng ngàn năm nay, trà xanh không chỉ là thức uống thư giãn mà còn hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Một nghiên cứu tổng hợp năm 2023 cho thấy uống trà xanh mỗi ngày giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương ở những người tăng huyết áp chưa dùng thuốc điều trị. Các phân tích y khoa cho thấy thói quen uống trà xanh mỗi ngày hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp phòng ngừa nguy cơ tăng huyết áp trong tương lai.

8. Trà đen làm giãn mạch máu tự nhiên

Khác với trà xanh sử dụng lá tươi, trà đen được làm từ lá trà đã qua quá trình lên men. Các hoạt chất có trong trà đen mang lại 3 tác động chính tới mức huyết áp: làm giãn nở các cơ trong thành mạch, ức chế các hormone gây tăng huyết áp và thúc đẩy cơ thể sản sinh oxit nitric (chất làm giãn mạch máu tự nhiên), từ đó hỗ trợ huyết áp hạ xuống.