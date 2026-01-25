Loại quả giúp bổ sung nước và điện giải tự nhiên, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt không phải ai cũng biết
GĐXH - Không chỉ góp phần làm phong phú bữa ăn hàng ngày, loại dưa này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Dưa chuột bao - Loại quả giúp bổ sung nước và điện giải tự nhiên
Dưa chuột bao tử là dạng dưa leo có kích thước nhỏ, thường dài khoảng 5-10 cm. Quả có hình trụ ngắn, vỏ xanh đậm, sần nhẹ, phần thịt giòn và hạt rất nhỏ. Nhờ cấu trúc này, dưa chuột bao tử có vị ngọt mát tự nhiên, thích hợp để ăn sống hoặc chế biến đa dạng món ăn.
Loại dưa này được lai tạo từ các giống F1 có nguồn gốc từ Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan và Thái Lan. Với ưu điểm sinh trưởng nhanh, thời gian thu hoạch ngắn và năng suất cao, dưa chuột bao tử phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Việt Nam. Hiện nay, nhiều mô hình canh tác hữu cơ và tự nhiên đã được áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
Bên cạnh độ giòn đặc trưng, dưa chuột bao tử còn chứa hàm lượng nước cao, giàu vitamin K, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi. Nhờ đó, loại quả này thường xuất hiện trong các món salad, rau trộn, dưa muối chua, sinh tố xanh hoặc dùng trực tiếp.
Nhờ chứa phần lớn là nước cùng các khoáng chất thiết yếu, dưa chuột bao tử giúp bù nước cho cơ thể, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng hoặc sau khi vận động. Việc bổ sung đủ nước góp phần ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ chức năng thận và duy trì hoạt động ổn định của tim mạch.
Loại dưa này cung cấp vitamin K - dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả. Việc bổ sung vitamin K đầy đủ góp phần giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt có lợi cho người cao tuổi.
Chất xơ trong dưa chuột bao tử, nhất là ở phần vỏ, giúp hỗ trợ giảm cholesterol và ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, hàm lượng kali tự nhiên còn góp phần điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên tim.
Nhờ chỉ số đường huyết thấp, ít năng lượng nhưng giàu dưỡng chất, dưa chuột bao tử là lựa chọn phù hợp cho người cần kiểm soát đường huyết. Một số nghiên cứu cho thấy, các hợp chất trong dưa chuột có thể hỗ trợ cải thiện quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể.
Cách muối dưa chuột bao tử chua ngọt giòn ngon cực đơn giản
Dưa chuột muối ăn kèm với món nào cũng ngon và hấp dẫn, nhất là trong các mâm cỗ tết nhiều món như bánh chưng, bánh tét, giò chả,... Hãy xắn tay vào bếp làm cho nhà mình 1 lọ ăn Tết và đổi vị bữa cơm gia đình nhé!
Nguyên liệu muối dưa chuột bao tử
- Dưa chuột bao tử: 1kg
- Dấm gạo: 300ml
- Đường: 50g
- Tỏi: 2 củ
- Muối hạt: 5g
- Nước trắng: 700ml
- Vài nhánh cần tây, thì là, cà rốt thái miếng
Cách muối dưa chuột bao tử chi tiết từng bước
Bước 1: Dưa chuột bao tử ngâm rửa thật sạch, để ráo nước, nếu có thời gian bạn hãy để dưa chuột ở nơi thoáng mát chừng 1 ngày cho dưa hơi héo, xuống bớt nước để khi muối xong dưa chuột sẽ vàng giòn hơn.
Bước 2: Cho phần nước trắng, dấm gạo, muối trắng và đường vào nồi đun sôi kỹ rồi để nước dấm đường nguội, nấu sôi nước muối giúp dưa chuột muối có thể để được lâu, bị nổi váng.
Bước 3: Tỏi bóc vỏ, cà rốt cắt lát hoặc cắt cọng tùy thích. Cây cần tây, thì là sơ chế sạch, cắt khúc, thật ráo nước. Lọ thủy tinh rửa thật sạch tráng nước sôi rồi để khô. Xếp xem kẽ dưa chuột bao tử, cà rốt cắt miếng, tỏi, cần tây, thì là vào cho đến khi đầy lọ.
Bước 4: Đổ nước dấm đường vào cho đầy lọ dưa chuột muối, đè cho dưa chuột ngập chìm trong nước dấm đường hoàn toàn. Để dưa chuột bao tử muối ở gần bếp nếu thời tiết quá lạnh để dưa chuột lên men chua trong 2-3 ngày.
Dưa chuột bao tử muối giòn sần sật, vị chua ngọt nhẹ và thơm mùi cần tỏi muối kèm rất là ngon miệng. Khi dưa chuột bao tử đủ độ chua, các bạn cho dưa chuột vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản và hãm lại độ chua của dưa chuột.
Đây là nguyên nhân vì sao mâm cỗ Tết của người Việt không thể thiếu gà luộc nguyên conĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Theo tín ngưỡng của người Việt, con gà luộc vàng óng, nguyên con đóng vai trò là "linh hồn", là vật phẩm quan trọng nhất trên bàn thờ đêm Giao thừa và mâm cỗ ba ngày Tết.
Có nên dùng tiếp nồi cơm điện khi lớp chống dính đã bị bong tróc?Ăn - 10 giờ trước
GĐXH - Nồi cơm điện là thiết bị mà bất kỳ bà nội trợ nào cũng ưu ái sở hữu. Tuy nhiên sẽ rất ít người quan tâm đến cách bảo quản cũng như thay mới chúng một cách khoa học.
Công thức làm 6 món bánh áp chảo chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ chất, con mê tít, mẹ chẳng còn lo muộn làmĂn - 14 giờ trước
Đừng chỉ quanh quẩn với bún, phở hay bánh mì mua vội ven đường, hãy thử ngay 6 công thức bánh bữa sáng "siêu tốc" vừa ngon, vừa đủ dinh dưỡng, giúp mẹ thảnh thơi mà con vẫn có khởi đầu hoàn hảo.
Loại bánh chưng từ truyền thống đến biến tấu “độc lạ” thơm ngon khó cưỡngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bánh chưng dường như được xem là món không thể thiếu ở mỗi gia đình trong dịp Tết đến, xuân về. Để bánh chưng phong phú hơn, bắt mắt hơn, giờ đây người Việt đã biến tấu nhiều loại bánh chưng độc lạ.
Vì sao mâm cỗ Tết không thể thiếu gà luộc nguyên con?Ăn - 1 ngày trước
Trên mâm cỗ cúng Tết của người Việt, con gà luộc là lễ vật gần như không thể thiếu, gửi gắm ước vọng bình an, may mắn; gà cúng luôn được luộc nguyên con.
Loại thực phẩm nhiều sắt gấp 3 lần thịt bò, cực tốt cho tim mạch, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại thực phẩm này mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như bổ tim mạch, não bộ, tăng cường hệ miễn dịch.
Món người xưa coi là 'giữ vía' cho mâm cơm Tết mà nhiều nhà nay đang xem nhẹĂn - 1 ngày trước
Dân gian có câu "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ", không chỉ để miêu tả mâm cỗ Tết, mà còn là sự kết hợp mang tính cân bằng: mỡ – hành, nặng – nhẹ, tụ – giải.
Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giảnĂn - 2 ngày trước
Không cần mua ngoài tiệm, bạn có thể làm khô bò nguyên miếng tại nhà để ăn chơi ngày Tết, vừa ngon vừa an toàn, công thức đơn giản, không làm tốn thời gian của bạn.
Những món ăn ngon truyền thống ngày Tết nhưng ít caloĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Để lựa chọn những món ăn ngon miệng, vừa truyền thống, vừa giữ được dáng đẹp, bạn có thể tham khảo các món gợi ý có trong bài viết sau.
Vị đặc trưng của các loại mứt và cách chọn mứt phù hợp cho gia đình mùa Tết nàyĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tâm thức của người Việt, khay mứt Tết không đơn thuần là món ăn vặt, mà là "linh hồn" của những cuộc chuyện trò đầu năm. Mỗi viên mứt ngọt ngào hòa quyện cùng vị đắng của trà xanh tạo nên hương vị Tết trọn vẹn.
Có nên rửa thịt trước khi cho vào tủ lạnh không?Ăn
GĐXH - Nhiều người nghĩ thói quen rửa thịt trước khi cất vào tủ lạnh giúp thịt sạch hơn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu thực hiện không đúng cách.