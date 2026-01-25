Mới nhất
Loại quả giúp bổ sung nước và điện giải tự nhiên, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt không phải ai cũng biết

Chủ nhật, 19:00 25/01/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ góp phần làm phong phú bữa ăn hàng ngày, loại dưa này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Dưa chuột bao - Loại quả giúp bổ sung nước và điện giải tự nhiên

Dưa chuột bao tử là dạng dưa leo có kích thước nhỏ, thường dài khoảng 5-10 cm. Quả có hình trụ ngắn, vỏ xanh đậm, sần nhẹ, phần thịt giòn và hạt rất nhỏ. Nhờ cấu trúc này, dưa chuột bao tử có vị ngọt mát tự nhiên, thích hợp để ăn sống hoặc chế biến đa dạng món ăn.

Loại dưa này được lai tạo từ các giống F1 có nguồn gốc từ Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan và Thái Lan. Với ưu điểm sinh trưởng nhanh, thời gian thu hoạch ngắn và năng suất cao, dưa chuột bao tử phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Việt Nam. Hiện nay, nhiều mô hình canh tác hữu cơ và tự nhiên đã được áp dụng nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

Bên cạnh độ giòn đặc trưng, dưa chuột bao tử còn chứa hàm lượng nước cao, giàu vitamin K, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi. Nhờ đó, loại quả này thường xuất hiện trong các món salad, rau trộn, dưa muối chua, sinh tố xanh hoặc dùng trực tiếp.

Dưa chuột bao tử - Lọai quả bổ sung nước và điện giải tự nhiên cho sức khỏe - Ảnh 1.

Dưa chuột bao tử là loại rau củ quen thuộc, được nhiều người ưa chuộng nhờ vị giòn ngọt, thanh mát và dễ chế biến

Nhờ chứa phần lớn là nước cùng các khoáng chất thiết yếu, dưa chuột bao tử giúp bù nước cho cơ thể, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng hoặc sau khi vận động. Việc bổ sung đủ nước góp phần ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ chức năng thận và duy trì hoạt động ổn định của tim mạch.

Loại dưa này cung cấp vitamin K - dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả. Việc bổ sung vitamin K đầy đủ góp phần giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt có lợi cho người cao tuổi.

Dưa chuột bao tử - Lọai quả bổ sung nước và điện giải tự nhiên cho sức khỏe - Ảnh 2.

Chất xơ trong dưa chuột bao tử, nhất là ở phần vỏ, giúp hỗ trợ giảm cholesterol và ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, hàm lượng kali tự nhiên còn góp phần điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên tim.

Nhờ chỉ số đường huyết thấp, ít năng lượng nhưng giàu dưỡng chất, dưa chuột bao tử là lựa chọn phù hợp cho người cần kiểm soát đường huyết. Một số nghiên cứu cho thấy, các hợp chất trong dưa chuột có thể hỗ trợ cải thiện quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể.

Cách muối dưa chuột bao tử chua ngọt giòn ngon cực đơn giản 

Dưa chuột muối ăn kèm với món nào cũng ngon và hấp dẫn, nhất là trong các mâm cỗ tết nhiều món như bánh chưng, bánh tét, giò chả,... Hãy xắn tay vào bếp làm cho nhà mình 1 lọ ăn Tết và đổi vị bữa cơm gia đình nhé!

Nguyên liệu muối dưa chuột bao tử

- Dưa chuột bao tử: 1kg

- Dấm gạo: 300ml

- Đường: 50g

- Tỏi: 2 củ

- Muối hạt: 5g

- Nước trắng: 700ml

- Vài nhánh cần tây, thì là, cà rốt thái miếng

Cách muối dưa chuột bao tử chi tiết từng bước

Bước 1: Dưa chuột bao tử ngâm rửa thật sạch, để ráo nước, nếu có thời gian bạn hãy để dưa chuột ở nơi thoáng mát chừng 1 ngày cho dưa hơi héo, xuống bớt nước để khi muối xong dưa chuột sẽ vàng giòn hơn.

Dưa chuột bao tử - Lọai quả bổ sung nước và điện giải tự nhiên cho sức khỏe - Ảnh 3.

Bước 2: Cho phần nước trắng, dấm gạo, muối trắng và đường vào nồi đun sôi kỹ rồi để nước dấm đường nguội, nấu sôi nước muối giúp dưa chuột muối có thể để được lâu, bị nổi váng.

Dưa chuột bao tử - Lọai quả bổ sung nước và điện giải tự nhiên cho sức khỏe - Ảnh 4.

Bước 3: Tỏi bóc vỏ, cà rốt cắt lát hoặc cắt cọng tùy thích. Cây cần tây, thì là sơ chế sạch, cắt khúc, thật ráo nước. Lọ thủy tinh rửa thật sạch tráng nước sôi rồi để khô. Xếp xem kẽ dưa chuột bao tử, cà rốt cắt miếng, tỏi, cần tây, thì là vào cho đến khi đầy lọ.

Dưa chuột bao tử - Lọai quả bổ sung nước và điện giải tự nhiên cho sức khỏe - Ảnh 5.

Bước 4: Đổ nước dấm đường vào cho đầy lọ dưa chuột muối, đè cho dưa chuột ngập chìm trong nước dấm đường hoàn toàn. Để dưa chuột bao tử muối ở gần bếp nếu thời tiết quá lạnh để dưa chuột lên men chua trong 2-3 ngày.

Dưa chuột bao tử - Lọai quả bổ sung nước và điện giải tự nhiên cho sức khỏe - Ảnh 6.

Muối dưa chuột bao tử.

Dưa chuột bao tử muối giòn sần sật, vị chua ngọt nhẹ và thơm mùi cần tỏi muối kèm rất là ngon miệng. Khi dưa chuột bao tử đủ độ chua, các bạn cho dưa chuột vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản và hãm lại độ chua của dưa chuột.

Dưa chuột bao tử - Lọai quả bổ sung nước và điện giải tự nhiên cho sức khỏe - Ảnh 7.

Dưa chuột bao tử - Lọai quả bổ sung nước và điện giải tự nhiên cho sức khỏe - Ảnh 8.

Món dưa chuột muối bao tử chua, giòn, ngon.

Dưa chuột bao tử - Lọai quả bổ sung nước và điện giải tự nhiên cho sức khỏe - Ảnh 9.Bộ phận bổ nhất của con lợn được cho là bảo vệ nguồn sống mà ai cũng nên ăn, rất sẵn ở chợ Việt

GĐXH - Dù cho bạn có tiền sử bệnh tim hay bạn chỉ muốn đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị cho cơ thể một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, việc bổ sung các thực phẩm có lợi cho tim trong chế độ ăn uống là một trong những điều tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Dưa chuột bao tử - Lọai quả bổ sung nước và điện giải tự nhiên cho sức khỏe - Ảnh 10.Loại rau ví như 'vàng' giúp ruột khỏe, giải độc, kháng viêm, đang vào mùa ngon nhất năm

GĐXH - Loại rau mùa đông giàu chất xơ, vitamin và hoạt chất kháng viêm này, được xem là “rau vàng” giúp ruột khỏe, tăng đề kháng, rất đáng bổ sung vào bữa cơm gia đình.

