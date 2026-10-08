Á hậu Hoàng Oanh có trải nghiệm đáng nhớ ở Mù Cang Chải

Á hậu Hoàng Oanh cho biết hành trình 12 km khám phá Mù Cang Chải với cô là một trải nghiệm đáng nhớ và nhiều cảm xúc. Theo người đẹp, cung đường này có phần dễ hơn chặng đường cô từng đi ở Sa Pa, tuy nhiên do thể lực hiện tại không còn tốt như trước nên những đoạn lên dốc vẫn khiến cô khá mệt.