Á hậu Hoàng Oanh có trải nghiệm đáng nhớ ở Mù Cang Chải

Hoài Lâm sau đám cưới: 'Mong sẽ sống tốt hơn, trách nhiệm hơn từ hôm nay'Giải trí -
GĐXH - Sau đám cưới, Hoài Lâm bày tỏ mong muốn sống tốt, trách nhiệm hơn. Nam ca sĩ cũng cảm ơn bạn bè, người thân đã chúc phúc cho anh và bà xã Ngọc Trinh.
Á hậu Hoàng Oanh là MC và diễn viên, từng dẫn nhiều chương trình truyền hình như Chuyện của sao, Tiền khéo, tiền khôn. Cô cũng tham gia các phim Bộ ba rắc rối, Tháng năm rực rỡ, Ba vợ cưới vợ ba và Ước hẹn mùa thu.
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GĐXH - Sau đám cưới, Hoài Lâm bày tỏ mong muốn sống tốt, trách nhiệm hơn. Nam ca sĩ cũng cảm ơn bạn bè, người thân đã chúc phúc cho anh và bà xã Ngọc Trinh.
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