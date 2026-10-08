Á hậu Hoàng Oanh có trải nghiệm đáng nhớ ở Mù Cang Chải

Thứ năm, 15:00 08/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh mới đây đã có chuyến đi trải nghiệm ở Mù Cang Chải (Lào Cai) gây chú ý với khán giả. Trong mỗi khung hình, cô đều khoe mặt mộc cùng nụ cười tỏa sáng.

Mặt mộc cùng nụ cười sáng bừng của Á hậu Hoàng Oanh ở Mù Cang Chải - Ảnh 1.Tuổi 36 của Á hậu Hoàng Oanh: Bình yên, chủ động tìm kiếm cơ hội mới

GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ hình ảnh mới trong dịp sinh nhật tuổi 36, đồng thời cô chủ động tìm cơ hội công việc cho mình.

Mặt mộc cùng nụ cười sáng bừng của Á hậu Hoàng Oanh ở Mù Cang Chải - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ chuyến đi trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc và ý nghĩa của mình với mảnh đất Mù Cang Chải (Lào Cai).

Mặt mộc cùng nụ cười sáng bừng của Á hậu Hoàng Oanh ở Mù Cang Chải - Ảnh 2.

Á hậu Hoàng Oanh cho biết hành trình 12 km khám phá Mù Cang Chải với cô là một trải nghiệm đáng nhớ và nhiều cảm xúc. Theo người đẹp, cung đường này có phần dễ hơn chặng đường cô từng đi ở Sa Pa, tuy nhiên do thể lực hiện tại không còn tốt như trước nên những đoạn lên dốc vẫn khiến cô khá mệt.

Mặt mộc cùng nụ cười sáng bừng của Á hậu Hoàng Oanh ở Mù Cang Chải - Ảnh 3.

Chuyến đi cũng trở thành lời nhắc để Hoàng Oanh chú ý hơn đến việc tập luyện và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Với cô, sức khỏe là nền tảng quan trọng để mỗi người có thể sống một cuộc đời rực rỡ theo cách mình mong muốn.

Mặt mộc cùng nụ cười sáng bừng của Á hậu Hoàng Oanh ở Mù Cang Chải - Ảnh 4.

Trên từng chặng đường, Hoàng Oanh có dịp khám phá thêm những góc rất thơ mộng, bình dị nhưng cũng hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Cô đặc biệt ấn tượng với những thửa ruộng bậc thang do người H'Mông tạo nên, xem đây là một nét đẹp đặc trưng, góp phần thu hút du khách đến với vùng đất này cũng như Việt Nam.

Mặt mộc cùng nụ cười sáng bừng của Á hậu Hoàng Oanh ở Mù Cang Chải - Ảnh 5.

Trong chuyến đi này, bạn đồng hành của cô là ca sĩ Đoan Trang. 

Mặt mộc cùng nụ cười sáng bừng của Á hậu Hoàng Oanh ở Mù Cang Chải - Ảnh 6.

2 người đẹp chụp ảnh cùng bạn đồng hành của mình trong chuyến đi.

Mặt mộc cùng nụ cười sáng bừng của Á hậu Hoàng Oanh ở Mù Cang Chải - Ảnh 7.

Về địa điểm của chuyến đi là mảnh đất Mù Cang Chải, Hoàng Oanh cho rằng nơi đây xứng đáng được biết đến nhiều hơn bởi mỗi mùa trong năm lại mang một vẻ đẹp riêng. Khi thì những triền đồi phủ màu cỏ xanh mướt, lúc lại rực vàng mùa lúa chín, ấm áp với sắc nâu của mùa gặt hay lấp lánh như những tấm gương vào mùa nước đổ.

Mặt mộc cùng nụ cười sáng bừng của Á hậu Hoàng Oanh ở Mù Cang Chải - Ảnh 8.

Sau hành trình khám phá, Hoàng Oanh cho biết cô còn có khoảng thời gian thư giãn, ngâm mình trong bồn nước nóng với tầm nhìn hướng ra ruộng bậc thang tại Garrya Mù Cang Chải. Trải nghiệm này mang đến cho cô cảm giác thư thái, như một khoảng lặng để cơ thể và tâm hồn được nghỉ ngơi sau những chặng đường dài.

Á hậu Hoàng Oanh là MC và diễn viên, từng dẫn nhiều chương trình truyền hình như Chuyện của sao, Tiền khéo, tiền khôn. Cô cũng tham gia các phim Bộ ba rắc rối, Tháng năm rực rỡ, Ba vợ cưới vợ ba và Ước hẹn mùa thu.

Mặt mộc cùng nụ cười sáng bừng của Á hậu Hoàng Oanh ở Mù Cang Chải - Ảnh 10.Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 nhắn gửi một giây trân trọng, một đời yêu thương

GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh ở tuổi 36 chia sẻ khoảnh khắc bình yên, giản dị với dòng tâm sự đầy cảm xúc. Cô viết: "Hạnh phúc bắt đầu từ một giây trân trọng, rồi một ngày, một tháng, một năm… và một đời yêu thương".


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