Tin vui của danh ca Khánh Ly ở tuổi 82
GĐXH - Ở tuổi U90, khi Khánh Ly đã đi qua gần trọn một thế kỷ biến động của lịch sử, bà chọn kể lại cuộc đời mình bằng một cuốn sách không phải hồi ký, cũng không hẳn tự truyện.
Mới đây, danh ca Khánh Ly đã ra mắt cuốn sách "Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly". Dự án do Tiến sĩ Bùi Quang Ngọc làm chủ nhiệm, ca sĩ Quang Thành giữ vai trò chủ biên và thực hiện. Cuốn sách là ấn phẩm duy nhất khắc họa đầy đủ hơn 80 năm cuộc đời của Khánh Ly, không phải hồi ký, không hẳn tự truyện mà là những ký ức, chân dung và giai thoại được kể lại với tâm thế của một người đã đi qua gần trọn một thế kỷ.
Sách gồm tám chương, lần lượt tái hiện hành trình từ tuổi thơ ở Hà Nội, những năm tháng lập nghiệp, cuộc gặp định mệnh với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đến quãng đời viễn xứ. Trong đó, chương viết về mối tri âm giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn được xem là điểm nhấn, với nhiều bút tích, tư liệu lần đầu công bố.
Chia sẻ trong buổi trà đàm ra mắt sách tại Hà Nội vào tối 2/3/2026, danh ca Khánh Ly hài hước bày tỏ rằng không tưởng tượng được một người "ít học" như mình lại có được cuốn sách dày dặn, đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp.
Đặc biệt, nữ danh ca nhắc nhiều đến cái chết và những ký ức về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bà đọc lời bài hát "Những con mắt trần gian" của ông: "Đường trần rồi khăn gói. Mai kia chào cuộc đời". Ông từng nói với bà: "Chúng ta không mong được sinh ra trong cuộc đời này nhưng khi chúng ta rời đi, sẽ có người nhớ chúng ta".
Ở tuổi U90, với Khánh Ly, cái chết là điều con người không thể lựa chọn, cần đón nhận bằng sự bình thản: "Tôi là người Công giáo, một sợi tóc rơi xuống không ngoài ý Chúa. Chúa gọi về thì mình về. Khi nào Chúa gọi thì tôi đi. Đi sớm, đi muộn cũng là đi. Sớm chưa chắc đã là không may. Muộn chưa hẳn đã là hạnh phúc. Cái may mắn là được ra đi trong một giấc ngủ. Chỉ có người ở lại khổ".
Bà nhắc lại bài học từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Khi còn trẻ, không hiểu điều ông muốn truyền đạt, bà nghĩ bụng: "Mình cần tiền để nuôi con, để mua đôi giày, cái áo đẹp, chứ cần gì tấm lòng". Qua nhiều năm, bà mới đồng cảm tư tưởng của ông bởi đến "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau".
Danh ca Khánh Ly tại buổi gặp gỡ giới thiệu cuốn sách "Hát cùng nguồn cội". Video: Ngọc Mai
"Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly" gồm 8 chương: Mở đầu cuốn sách là không gian Hà Nội nơi cô bé Nguyễn Thị Lệ Mai (tên thật của Khánh Ly) chào đời. Khánh Ly viết: "Hà Nội ở trong tôi. Tôi luôn hãnh diện vì là người Hà Nội".
Chương 2 của cuốn sách là chặng đường nhiều thử thách của một cô gái trẻ đi tìm chỗ đứng cho tiếng hát mình. Năm 1962, bà chính thức chọn nghệ danh Khánh Ly. Đó không chỉ là một cái tên, mà như một lời tự định danh cho số phận. Cuộc gặp với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 1964 tại Đà Lạt và lần tái ngộ định mệnh năm 1967 tại Sài Gòn đã mở ra một chương mới của tân nhạc Việt Nam. Đêm 19/11/1967 tại Quán Văn, lần đầu tiên Khánh Ly hát Diễm Xưa. Từ đó, hình ảnh "nữ hoàng chân đất" và giọng hát "khói thuốc xanh" trở thành biểu tượng.
Chương 3 "Những tháng ngày viễn xứ" nói về biến cố của Khánh Ly. Có những lúc, bà không muốn nhớ đến chính thân phận mình. Nhưng chính trong giai đoạn này, bà nhận ra điều quý giá nhất không phải danh vọng, mà là gia đình. Cuộc hôn nhân với ông Nguyễn Hoàng Đoan trở thành điểm tựa tinh thần giữa những năm tháng bấp bênh.
Trung tá Minh Kiên xuất hiện kịp thời giải cứu Lam Anh khỏi nguy hiểmXem - nghe - đọc - 28 phút trước
GĐXH - Một người đàn ông lạ mặt tới đe dọa Lam Anh, rất may là Trung tá Minh Kiên xuất hiện để bảo vệ cô.
Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịchGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Hình ảnh đầu năm của gia đình NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân, NSƯT Lê Vi đưa mẹ là NSƯT Lê Mai đi du lịch đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Chân dung nữ sinh quê Vĩnh Long vừa rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Huỳnh Bích Thoại - nữ sinh quê Vĩnh Long, gây tiếc nuối khi quyết định rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025.
Đám hỏi MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy: Cô dâu, chú rể đẹp đôi trong sắc áo đỏGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy đã có một đám hỏi trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè và khán giả.
Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức PhúcGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc cùng có tên trong danh sách 19 đề cử xuất sắc Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025.
Thương (Quỳnh Kool) bị nhóm côn đồ 'tống tiền'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Em trai út gây chuyện, Thương tức tốc về quê giải quyết và phải đối diện với nhóm côn đồ đòi bồi thường với số tiền lớn.
MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí'Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật đạo diễn Khải Anh, MC Đan Lê đã thừa nhận có lúc buồn bực nên đã "bớt yêu chồng một tí" nhưng sau đó mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ, đúng với nhịp sống hôn nhân.
Mỹ Tâm: 'Không chỉ Mai Tài Phến, tôi còn muốn nhận đóng phim của đạo diễn khác'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Không dừng lại ở phim bạn trai tin đồn - Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cho biết cô sẽ nhận lời đóng phim nếu có kịch bản hay.
Trung tá Minh Kiên khổ tâm trước tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng để lừa đảoXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Vì mất tiền nên nhiều người dân đã oán trách lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, thậm chí có người tung tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng lấy tiền của dân.
Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thờiCâu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
Đều là những ca sĩ nhí được khán giả yêu mến một thời, tuy nhiên Xuân Mai và Xuân Nghi giờ đây có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AIThế giới showbiz
GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.