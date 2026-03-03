Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí'

Thứ ba, 09:02 03/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật đạo diễn Khải Anh, MC Đan Lê đã thừa nhận có lúc buồn bực nên đã "bớt yêu chồng một tí" nhưng sau đó mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ, đúng với nhịp sống hôn nhân.

Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao?

GĐXH - Rời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, MC Đan Lê chọn cho mình một tâm thế chủ động để thích nghi với cuộc sống mới. Hiện tại, sau một năm rời công việc quen thuộc, nữ MC sinh năm 1984 có cuộc sống ra sao?

MC Đan Lê lại có những dòng viết ý nghĩa nhân dịp mừng tuổi mới của đạo diễn Khải Anh. Nữ MC kể một câu chuyện nhẹ nhàng trong cuộc sống hôn nhân. Đã có lúc Đan Lê đã "bớt yêu chồng một chút" vì có những ngày giận dỗi vu vơ. Cô thẳng thắn chia sẻ điều đó với chồng và nhận được sự giải thích ôn tồn của đạo diễn Khải Anh.

Theo lời Đan Lê kể, đạo diễn Khải Anh đã nói "Bình thường. Tình yêu chứ có phải cục đá đâu mà lúc nào cũng y nguyên". Nữ MC dặn lòng sẽ giận dỗi chồng thêm nữa nhưng cuối cùng cô nhận ra một điều: "Tình yêu không phải cục đá. Con người vẫn lý tưởng hóa tình yêu. Phải luôn đầy ắp. Phải luôn nồng nhiệt, giống như ngày đầu. Nhưng tình yêu trong hôn nhân, xét cho cùng là chuyện của hai người giữa chuỗi ngày lặp đi lặp lại".

MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí' - Ảnh 2.

MC Đan Lê chia sẻ hình ảnh đẹp chúc mừng sinh nhật đạo diễn Khải Anh.

Và sau cùng cô chốt lại: "Mình từng nghĩ tình yêu là không đổi thay. Nhưng đến một lúc mình hiểu ra: Tình yêu trưởng thành là cho phép thay đổi. Cho phép mình có những ngày bất ổn, có lúc thấy xa. Và đủ bình tĩnh để thừa nhận: "Em bớt yêu anh một tí" – mà không biến thành lời tuyên chiến".

Sau khi kể về một chút cuộc sống hôn nhân của gia đình mình, Đan Lê đã gửi lời chúc đến đạo diễn Khải Anh một cách hài hước: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu "bớt đi một tí" của em! Chúc anh tuổi mới cái gì cũng thêm… trừ vợ".

Được biết, MC Đan Lê và Khải Anh có 26 năm bên nhau trong đó 11 năm quen biết, 15 năm hôn nhân. Sau khi kết hôn, cặp sao đón hai cậu con trai Khải Minh và Khải Nguyên lần lượt chào đời vào 2011 và 2014. Đan Lê nhận xét cuộc hôn nhân thứ 2 của mình là "đúng người, đúng thời điểm".

MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí' - Ảnh 3.

MC Đan Lê có 26 năm bên đạo diễn Khải Anh.

Đan Lê bày tỏ: "Không ai biết được ngày mai ra sao, chúng ta chỉ có thể tin vào những điều tốt đẹp. Thời điểm đó tôi đã tin anh Khải Anh. Khải Anh đã kiên nhẫn khắc phục tất cả những lỗi sai anh ấy đã lặp trong quá khứ và thuyết phục tôi rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng".

Đây không phải là lần đầu nữ MC nói về chuyện hôn nhân của mình. Cách đây ít năm, Đan Lê cũng tâm sự về những thiếu sót của mình, trong đó có bệnh đãng trí. Nhưng may mắn, cô lại gặp người chồng sẵn sàng yêu thương, tha thứ và chiều chuộng vợ.

Nữ MC viết: "Số em hên. Tất cả những lần nhầm ngày, thì đều giữ chỗ, nhưng quên thanh toán các bác ạ. Chắc ăn ở không đến nỗi nào nó thế. Ở một diễn biến khác, nghe đâu: Khi gặp đúng người đàn ông, phụ nữ cả đời không cần lớn".

MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí' - Ảnh 4.

Tổ ấm hạnh phúc của MC Đan Lê.

Hiện tại, trải qua 15 năm hôn nhân, Đan Lê - Khải Anh vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào, hòa thuận trong công việc nghệ thuật lẫn chăm sóc gia đình nhỏ. Trong việc giáo dục con, Đan Lê quan niệm mẹ có thể chăm con tốt hơn so với bố nhưng nhà cô có 2 con trai nên bố phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn để các con trưởng thành.

MC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuấtMC Đan Lê ở tuổi ngoài 40 vẫn đăng ký đi học diễn xuất

GĐXH - MC Đan Lê mới đây đã chia sẻ việc học về diễn xuất lẫn công nghệ làm phim ở học viện do ông xã - đạo diễn Khải Anh sáng lập. Khán giả bất ngờ vì ở độ tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được tinh thần ham học hỏi.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mỹ Tâm: 'Không chỉ Mai Tài Phến, tôi còn muốn nhận đóng phim của đạo diễn khác'

Mỹ Tâm: 'Không chỉ Mai Tài Phến, tôi còn muốn nhận đóng phim của đạo diễn khác'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Không dừng lại ở phim bạn trai tin đồn - Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cho biết cô sẽ nhận lời đóng phim nếu có kịch bản hay.

Trung tá Minh Kiên khổ tâm trước tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng để lừa đảo

Trung tá Minh Kiên khổ tâm trước tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng để lừa đảo

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mất tiền nên nhiều người dân đã oán trách lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, thậm chí có người tung tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng lấy tiền của dân.

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước

Đều là những ca sĩ nhí được khán giả yêu mến một thời, tuy nhiên Xuân Mai và Xuân Nghi giờ đây có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.

'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi vì quá táo bạo, đầy cảnh 'nóng'

'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi vì quá táo bạo, đầy cảnh 'nóng'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Tác phẩm "Đồi gió hú" một lần nữa lên màn ảnh rộng với phiên bản 18+ gai góc, dữ dội và đậm chất hiện đại nhưng cũng gây nhiều tranh cãi.

Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời, U80 chật vật trong căn nhà 10m2, chồng bán vé số

Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời, U80 chật vật trong căn nhà 10m2, chồng bán vé số

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy và chồng hiện đang sống trong căn nhà 10m2 chật chội. Dù bệnh tật không đi đâu nhưng bà vẫn make up mỗi ngày vì nhớ nghề quá chịu không nổi.

2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại 'đường đua' nhan sắc?

2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại 'đường đua' nhan sắc?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Top 48 Miss World Vietnam 2025 bước vào chặng 2 cuộc thi. Theo BTC, thí sinh chiến thắng giải phụ Người đẹp Nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất sẽ giành vé vào thẳng Top 6 chung cuộc.

Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau

Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lê Phương mới đây đã đưa mẹ đẻ về Lâm Đồng đi du lịch cùng mẹ chồng. 2 bà thông gia đều hạnh phúc, vui vẻ bên con cháu.

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại

Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bại

Thế giới showbiz - 17 giờ trước

GĐXH - SAG's Actor Awards 2026 đã trao giải Nam chính xuất sắc cho Michael B. Jordan của phim “Sinners”, đồng nghĩa với việc tài tử Leonardo DiCaprio tiếp tục thất bại ở các giải thưởng năm nay.

Nữ giảng viên quê Thanh Hóa có động thái gây ngỡ ngàng tại Miss World Vietnam 2025

Nữ giảng viên quê Thanh Hóa có động thái gây ngỡ ngàng tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lê Hà Trang - nữ giảng viên đến từ Thanh Hóa, bất ngờ rời Miss World Vietnam 2025 vì lý do cá nhân. Điều này khiến fan sắc đẹp tiếc nuối vì cô là thí sinh tiềm năng tại cuộc thi năm nay.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phan Hiển mới đây tiếp tục khoe hình ảnh bé Lisa - con gái út nhà mình với giọng tự hào và hạnh phúc. Hình ảnh được nhiều cộng đồng mạng khen ngợi vì bé quá đáng yêu.

Xem nhiều

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AI

Thế giới showbiz

GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.

Quách Ngọc Ngoan: 'Không ai cứu mình tốt hơn chính bản thân mình'

Quách Ngọc Ngoan: 'Không ai cứu mình tốt hơn chính bản thân mình'

Giải trí
Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'

Giải trí
Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Tài tử từng khiến triệu cô gái si mê, giờ kín tiếng bên vợ kém 20 tuổi

Thế giới showbiz
Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Trung tá Minh Kiên lặng người trước nỗi niềm cơm áo của người dân quân tự vệ

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top