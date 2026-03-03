MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí'

Một năm sau khi rời đài truyền hình, cuộc sống của Đan Lê ra sao? GĐXH - Rời Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, MC Đan Lê chọn cho mình một tâm thế chủ động để thích nghi với cuộc sống mới. Hiện tại, sau một năm rời công việc quen thuộc, nữ MC sinh năm 1984 có cuộc sống ra sao?

MC Đan Lê lại có những dòng viết ý nghĩa nhân dịp mừng tuổi mới của đạo diễn Khải Anh. Nữ MC kể một câu chuyện nhẹ nhàng trong cuộc sống hôn nhân. Đã có lúc Đan Lê đã "bớt yêu chồng một chút" vì có những ngày giận dỗi vu vơ. Cô thẳng thắn chia sẻ điều đó với chồng và nhận được sự giải thích ôn tồn của đạo diễn Khải Anh.

Theo lời Đan Lê kể, đạo diễn Khải Anh đã nói "Bình thường. Tình yêu chứ có phải cục đá đâu mà lúc nào cũng y nguyên". Nữ MC dặn lòng sẽ giận dỗi chồng thêm nữa nhưng cuối cùng cô nhận ra một điều: "Tình yêu không phải cục đá. Con người vẫn lý tưởng hóa tình yêu. Phải luôn đầy ắp. Phải luôn nồng nhiệt, giống như ngày đầu. Nhưng tình yêu trong hôn nhân, xét cho cùng là chuyện của hai người giữa chuỗi ngày lặp đi lặp lại".

MC Đan Lê chia sẻ hình ảnh đẹp chúc mừng sinh nhật đạo diễn Khải Anh.

Và sau cùng cô chốt lại: "Mình từng nghĩ tình yêu là không đổi thay. Nhưng đến một lúc mình hiểu ra: Tình yêu trưởng thành là cho phép thay đổi. Cho phép mình có những ngày bất ổn, có lúc thấy xa. Và đủ bình tĩnh để thừa nhận: "Em bớt yêu anh một tí" – mà không biến thành lời tuyên chiến".

Sau khi kể về một chút cuộc sống hôn nhân của gia đình mình, Đan Lê đã gửi lời chúc đến đạo diễn Khải Anh một cách hài hước: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu "bớt đi một tí" của em! Chúc anh tuổi mới cái gì cũng thêm… trừ vợ".



Được biết, MC Đan Lê và Khải Anh có 26 năm bên nhau trong đó 11 năm quen biết, 15 năm hôn nhân. Sau khi kết hôn, cặp sao đón hai cậu con trai Khải Minh và Khải Nguyên lần lượt chào đời vào 2011 và 2014. Đan Lê nhận xét cuộc hôn nhân thứ 2 của mình là "đúng người, đúng thời điểm".

MC Đan Lê có 26 năm bên đạo diễn Khải Anh.

Đan Lê bày tỏ: "Không ai biết được ngày mai ra sao, chúng ta chỉ có thể tin vào những điều tốt đẹp. Thời điểm đó tôi đã tin anh Khải Anh. Khải Anh đã kiên nhẫn khắc phục tất cả những lỗi sai anh ấy đã lặp trong quá khứ và thuyết phục tôi rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng".

Đây không phải là lần đầu nữ MC nói về chuyện hôn nhân của mình. Cách đây ít năm, Đan Lê cũng tâm sự về những thiếu sót của mình, trong đó có bệnh đãng trí. Nhưng may mắn, cô lại gặp người chồng sẵn sàng yêu thương, tha thứ và chiều chuộng vợ.

Nữ MC viết: "Số em hên. Tất cả những lần nhầm ngày, thì đều giữ chỗ, nhưng quên thanh toán các bác ạ. Chắc ăn ở không đến nỗi nào nó thế. Ở một diễn biến khác, nghe đâu: Khi gặp đúng người đàn ông, phụ nữ cả đời không cần lớn".

Tổ ấm hạnh phúc của MC Đan Lê.

Hiện tại, trải qua 15 năm hôn nhân, Đan Lê - Khải Anh vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào, hòa thuận trong công việc nghệ thuật lẫn chăm sóc gia đình nhỏ. Trong việc giáo dục con, Đan Lê quan niệm mẹ có thể chăm con tốt hơn so với bố nhưng nhà cô có 2 con trai nên bố phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn để các con trưởng thành.