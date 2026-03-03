Chân dung nữ sinh quê Vĩnh Long vừa rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025

Người đẹp từng chia sẻ lý do thi Miss World Vietnam vì muốn bước qua giới hạn mà bản thân từng nghĩ khó chạm tới. Đây là cơ hội để cô khám phá phiên bản tốt hơn của chính mình và muốn sống một tuổi trẻ không nuối tiếc. Trước khi dừng chân tại cuộc thi năm nay, Huỳnh Bích Thoại từng ghi dấu ấn với fan sắc đẹp khi lọt Top 5 Người đẹp Thời trang hồi giữa tháng 12/2025.