Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chân dung nữ sinh quê Vĩnh Long vừa rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025

Thứ ba, 13:41 03/03/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Huỳnh Bích Thoại - nữ sinh quê Vĩnh Long, gây tiếc nuối khi quyết định rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025.

2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại "đường đua" nhan sắc?2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại 'đường đua' nhan sắc?

GĐXH - Top 48 Miss World Vietnam 2025 bước vào chặng 2 cuộc thi. Theo BTC, thí sinh chiến thắng giải phụ Người đẹp Nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất sẽ giành vé vào thẳng Top 6 chung cuộc.

Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 1.

Huỳnh Bích Thoại là một trong 2 thí sinh gây chú ý khi đã bày tỏ nguyện vọng dừng chân tại Miss World Vietnam 2025 ngay trước khi bước vào giai đoạn 2 của cuộc thi.

Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 2.

Quyết định rút lui của cô được đưa ra nhằm ưu tiên cho kế hoạch cá nhân trong thời gian tới. Ban tổ chức Miss World Vietnam ghi nhận và tôn trọng lựa chọn này, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến người đẹp trên chặng đường tiếp theo.

Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 3.
Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 4.

Người đẹp từng chia sẻ lý do thi Miss World Vietnam vì muốn bước qua giới hạn mà bản thân từng nghĩ khó chạm tới. Đây là cơ hội để cô khám phá phiên bản tốt hơn của chính mình và muốn sống một tuổi trẻ không nuối tiếc. Trước khi dừng chân tại cuộc thi năm nay, Huỳnh Bích Thoại từng ghi dấu ấn với fan sắc đẹp khi lọt Top 5 Người đẹp Thời trang hồi giữa tháng 12/2025.

Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 5.

Huỳnh Bích Thoại sinh năm 2005, đến từ Vĩnh Long. Cô sở hữu chiều cao 1m73, từng đạt danh hiệu Á khôi 2 Miss & Mister Đại học Văn Lang 2025.

Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 6.

Trong hành trình vừa qua, Huỳnh Bích Thoại cũng thu hút fan sắc đẹp khi giới thiệu video truyền thông là mảnh đất, con người Bến Tre: "Tôi luôn tự hào là người con của mảnh đất Bến Tre, ngày nay là Vĩnh Long. Hành trình lần này tôi rất mong muốn được lan toả quê hương của mình đến với mọi người bằng chính con người này, chính trái tim này".

Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 7.
Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 8.
Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 9.

Nhan sắc đời thường của người đẹp gốc Bến Tre - Huỳnh Bích Thoại.

Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 10.
Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 11.

Huỳnh Bích Thoại trong tà áo dài cách tân dịp Tết Nguyên Đán 2026.

Huỳnh Bích Thọai rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025 vì kế hoạch cá nhân - Ảnh 12.

Miss World Vietnam 2025 đã bước vào chặng 2 với sự tranh sắc tranh tài của 48 thí sinh với các vòng thi quan trọng: Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge), Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái và Người đẹp Biển. Thí sinh chiến thắng các phần thi phụ này sẽ được đặc cách vào Top 20 chung cuộc; riêng giải Người đẹp Nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất sẽ giành vé thẳng vào Top 6.

Phần thi Người đẹp Truyền thông của thí sinh Huỳnh Bích Thoại.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại 'đường đua' nhan sắc?

2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại 'đường đua' nhan sắc?

Nữ giảng viên quê Thanh Hóa có động thái gây ngỡ ngàng tại Miss World Vietnam 2025

Nữ giảng viên quê Thanh Hóa có động thái gây ngỡ ngàng tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh Ngân hàng quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Phương Oanh tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Phương Oanh tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Bắc Ninh đang gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Bắc Ninh đang gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Cùng chuyên mục

Đám hỏi MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy: Cô dâu, chú rể đẹp đôi trong sắc áo đỏ

Đám hỏi MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy: Cô dâu, chú rể đẹp đôi trong sắc áo đỏ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy đã có một đám hỏi trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè và khán giả.

Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc

Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức Phúc

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc cùng có tên trong danh sách 19 đề cử xuất sắc Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025.

Thương (Quỳnh Kool) bị nhóm côn đồ 'tống tiền'

Thương (Quỳnh Kool) bị nhóm côn đồ 'tống tiền'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Em trai út gây chuyện, Thương tức tốc về quê giải quyết và phải đối diện với nhóm côn đồ đòi bồi thường với số tiền lớn.

MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí'

MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật đạo diễn Khải Anh, MC Đan Lê đã thừa nhận có lúc buồn bực nên đã "bớt yêu chồng một tí" nhưng sau đó mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ, đúng với nhịp sống hôn nhân.

Mỹ Tâm: 'Không chỉ Mai Tài Phến, tôi còn muốn nhận đóng phim của đạo diễn khác'

Mỹ Tâm: 'Không chỉ Mai Tài Phến, tôi còn muốn nhận đóng phim của đạo diễn khác'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Không dừng lại ở phim bạn trai tin đồn - Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cho biết cô sẽ nhận lời đóng phim nếu có kịch bản hay.

Trung tá Minh Kiên khổ tâm trước tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng để lừa đảo

Trung tá Minh Kiên khổ tâm trước tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng để lừa đảo

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mất tiền nên nhiều người dân đã oán trách lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, thậm chí có người tung tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng lấy tiền của dân.

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thời

Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước

Đều là những ca sĩ nhí được khán giả yêu mến một thời, tuy nhiên Xuân Mai và Xuân Nghi giờ đây có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.

'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi vì quá táo bạo, đầy cảnh 'nóng'

'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi vì quá táo bạo, đầy cảnh 'nóng'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Tác phẩm "Đồi gió hú" một lần nữa lên màn ảnh rộng với phiên bản 18+ gai góc, dữ dội và đậm chất hiện đại nhưng cũng gây nhiều tranh cãi.

Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời, U80 chật vật trong căn nhà 10m2, chồng bán vé số

Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời, U80 chật vật trong căn nhà 10m2, chồng bán vé số

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy và chồng hiện đang sống trong căn nhà 10m2 chật chội. Dù bệnh tật không đi đâu nhưng bà vẫn make up mỗi ngày vì nhớ nghề quá chịu không nổi.

2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại 'đường đua' nhan sắc?

2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại 'đường đua' nhan sắc?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Top 48 Miss World Vietnam 2025 bước vào chặng 2 cuộc thi. Theo BTC, thí sinh chiến thắng giải phụ Người đẹp Nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất sẽ giành vé vào thẳng Top 6 chung cuộc.

Xem nhiều

Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời, U80 chật vật trong căn nhà 10m2, chồng bán vé số

Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời, U80 chật vật trong căn nhà 10m2, chồng bán vé số

Giải trí

GĐXH - Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy và chồng hiện đang sống trong căn nhà 10m2 chật chội. Dù bệnh tật không đi đâu nhưng bà vẫn make up mỗi ngày vì nhớ nghề quá chịu không nổi.

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'

Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'

Giải trí
'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi vì quá táo bạo, đầy cảnh 'nóng'

'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi vì quá táo bạo, đầy cảnh 'nóng'

Giải trí
Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau

Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhau

Giải trí
MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí'

MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí'

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top