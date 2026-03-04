Nữ sinh quê Thanh Hóa vừa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Nữ sinh Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ Thanh Hóa đang thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với thành tích học tập xuất sắc và có khả năng vào thẳng Top 6.
Miss World Vietnam 2025 đã chính thức bước vào chặng 2 với các vòng thi quan trọng: Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge), Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái và Người đẹp Biển,... Theo format công bố, thí sinh chiến thắng các phần thi phụ này sẽ được đặc cách vào Top 20; riêng giải Người đẹp Nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất sẽ giành vé thẳng vào Top 6.
Mới đây, fanpage cuộc thi đăng tải Top 5 Người đẹp được yêu thích nhất, trong đó, Nguyễn Thị Thu Hằng là thí sinh đầu tiên vượt mốc 150.000 điểm bình chọn tại hạng mục này. Nếu giữ vững phong độ, bản lĩnh và tiếp tục nhận được tình cảm yêu mến của khán giả thì người đẹp đến từ Thanh Hóa có thể giành chắc tấm vé vào thẳng Top 6.
Nguyễn Thị Thu Hằng sinh năm 2006, đến từ Thanh Hóa, hiện học ngành Công nghệ tài chính tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô được kết nạp Đảng từ tháng 6/2024, khi mới 18 tuổi nhờ thành tích học tập và sinh hoạt xuất sắc.
Cô sở hữu chiều cao 1m75, cân nặng 51 kg, có số đo ba vòng 78-59-91 cm. Trước khi đến với Miss World Vietnam 2025, cô từng lọt Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2024, giành Á khôi 1 Sinh viên thanh lịch toàn quốc 2024.
Thu Hằng đặt mục tiêu nâng cao khả năng tiếng Anh để theo đuổi công việc MC song ngữ. Hiện cô là Cộng tác viên VTV chương trình Around Vietnam, Mỗi ngày một niềm vui,...
Một số hình ảnh của Thu Hằng tại Miss World Vietnam 2025:
Phần thi Người đẹp Truyền thông của thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD 164) đến từ Thanh Hoá.
