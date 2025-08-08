Á khôi quê Ninh Bình gây chú ý Miss Grand Vietnam 2025
GĐXH - Hương Giang - Giáo viên tiếng Anh chuyên ngữ mầm non quê Ninh Bình - là thí sinh tiếp theo dự thi Miss Grand Vietnam 2025.
Đoàn Thị Hương Giang sinh năm 2001 đến từ Ninh Bình ghi danh Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.
Hương Giang tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Tiếng Anh Tài chính - Kế toán, Học viện Tài chính và theo học Thạc sĩ ngành Lý luận và PPDH Tiếng Anh tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Với chiều cao 1m72 từng lọt Top 20 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2022.
Chia sẻ khi đến với Miss Grand Vietnam 2025, người đẹp quê Ninh Bình bày tỏ: "Là một giáo viên tiếng Anh chuyên ngữ mầm non, với tình yêu sâu sắc dành cho trẻ thơ và lý tưởng về một tương lai hoà bình, tôi luôn tâm niệm lời dạy của Mahatma Gandhi: "If we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children" (Tạm dịch: Nếu chúng ta muốn dạy thế giới biết đến hoà bình thực sự, chúng ta phải bắt đầu từ những đứa trẻ).
Là một người làm giáo dục, tôi hiểu rõ tầm quan trọng của ngôn ngữ không chỉ trong việc nuôi dưỡng ước mơ, mà còn là cầu nối đưa thế hệ trẻ Việt Nam chạm tới tri thức toàn cầu, vươn mình mạnh mẽ và tự tin trên bản đồ thế giới".
Đến với Miss Grand Vietnam 2025, Hương Giang ấp ủ một dự án mang tên "Seeds of Peace" – với mong muốn mang lớp học tiếng Anh đến với trẻ em trên khắp Việt Nam.
Nhan sắc người đẹp Ninh Bình.
"Đến với Miss Grand Vietnam 2025, tôi ấp ủ một dự án mang tên "Seeds of Peace" – với mong muốn mang lớp học tiếng Anh đến với trẻ em trên khắp Việt Nam. Từ các em nhỏ vùng cao còn thiếu thốn điều kiện học tập, đến những trẻ em vùng đồng bằng – tất cả đều xứng đáng được tiếp cận giáo dục ngôn ngữ chất lượng và công bằng.
Thông qua dự án này, tôi hy vọng có thể thắp lên niềm tin, mở rộng cánh cửa tri thức, và truyền cảm hứng về một thế giới hòa bình, nhân văn – nơi mỗi đứa trẻ đều có cơ hội cất tiếng nói của chính mình, bằng cả tiếng mẹ đẻ và tiếng nói toàn cầu", Hương Giang cho biết thêm.
