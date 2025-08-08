Nam MC 'Chuyển động 24h' mắc ung thư máu, vượt qua bệnh tật và hiện tại có cuộc sống ra sao?

Diễn viên 'Đội đặc nhiệm nhà C21' sau 5 năm mắc bệnh ung thư hạch, giờ ra sao? GĐXH - Diễn viên Đức Thịnh - người đóng vai Sơn Sọ trong "Đội đặc nhiệm nhà C21" mắc bệnh ung thư hạch từ năm 2020. Sau 5 năm mắc trọng bệnh, tình trạng sức khỏe của anh giờ ra sao?

MC Hạnh Phúc là ai?

MC Hạnh Phúc đã quá quen thuộc với khán giả yêu sóng truyền hình với câu nói: "Tôi là Hạnh Phúc của Chuyển động 24h". Anh có vẻ ngoài điển trai, giọng nói trầm ấm cùng khả năng làm chủ chương trình. Để trở thành gương mặt được VTV trao trọng trách dẫn chính trong một bản tin thời sự, Hạnh Phúc từng giành giải Én Vàng năm 2011.

Cũng giống như MC Đức Bảo, Hạnh Phúc giành giải Người dẫn chương trình dù có xuất phát điểm không phải là dân chuyên nghiệp. Nam MC tuổi Dần từng học để trở thành một kỹ sư chứ không có ý định cầm mic dẫn như bây giờ. Nhiều người nghĩ dân kỹ thuật khô khan, nhưng cách MC Hạnh Phúc thể hiện trên sóng truyền hình với nụ cười cùng giọng nói ấm áp đã mang đến sự cuốn hút và ấn tượng.

MC Hạnh Phúc là gương mặt thân quen của VTV24.

Đúng như cái tên của mình, MC Hạnh Phúc luôn tươi vui tràn đầy sức sống, đem niềm vui đến cho mọi người. Tuy nhiên, quá khứ của MC Hạnh Phúc là những ngày bất an lo sợ về sức khỏe. Đó là việc anh từng 2 lần thoát án tử của số mệnh, khi 2 lần bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, nhưng may mắn anh đã vượt qua.

Khi nói về những tháng ngày đã qua, MC Hạnh Phúc chia sẻ với báo chí: "Tôi cũng từng trải qua giai đoạn đối mặt với ranh giới giữa sống và chết như thế. Sốc có, buồn có. Nhưng phải nhanh chóng làm quen với nó, xác định và sống chung với nó. Mình càng buồn thì bệnh tật càng có hội phát triển nhanh. Chữa bệnh không chỉ là mặt thể xác mà cả tinh thần nữa".

Nam MC từng mắc bệnh ung thư máu và 2 lần vượt "cửa tử".

Chính bệnh tật cũng khiến anh và bạn gái chia tay. Nói về chuyện này, Hạnh Phúc coi như là một câu chuyện đã qua: "Tôi chưa bao giờ trách cả. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho mình trong cuộc sống. Tình yêu cũng vậy. Ai cũng muốn một lựa chọn tươi sáng hơn, ít đau buồn hơn, ít phải suy tư nhiều hơn. Tôi cũng đâu có quyền để bắt ép ai ở bên mình. Nhất là ở thời điểm đó, tôi đủ sống vì có công việc tốt, nhưng cũng chưa có gì trong tay, nhà thì đi thuê ở TPHCM, lóc cóc xe máy, tương lai không ổn định, bệnh tật nữa…".

Đến hiện tại khi chiến thắng được bệnh tật, MC Hạnh Phúc cũng không thể tin được. Anh coi đây là một phép mầu nhiệm.

MC Hạnh Phúc chiến thắng bệnh tật như thế nào, có cuộc sống hạnh phúc ra sao?

Khi đã có được sức khỏe như hiện tại, Hạnh Phúc mới tập trung cho công việc và trở thành BTV của "Chuyển động 24h". Hiện tại, anh có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình với vợ xinh đẹp và 2 con nhỏ. Để có cuộc sống như hiện tại, MC Hạnh Phúc đã vượt bệnh tật như thế nào?

MC Hạnh Phúc và vợ.

Điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ

MC Hạnh Phúc cũng như nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu, anh đến bệnh viện đầu ngành điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ. Đây là điều tiên quyết chuẩn khoa học để giải quyết bệnh từ gốc. Được điều trị đúng phác đồ nên tình trạng sức khỏe của MC Hạnh Phúc cải thiện và sau đó, anh làm xét nghiệm ở Bệnh viện K, kết quả cho thấy sức khỏe dần bình thường. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, nam MC có cảm tưởng mình đang được chạm tấm vé hồi sinh.

Tinh thần thoải mái, ăn uống ngủ nghỉ khoa học

Đã từng đi qua sinh tử, từng bị liệt nửa người nên MC Hạnh Phúc càng cảm thấy trân quý sức khỏe. Anh cũng chia sẻ với mọi người rằng nên điều chỉnh lại thời gian hợp lý, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Công việc dù bận mấy vẫn phải tranh thủ ăn, chứ không bỏ bữa, rèn luyện thể lực để tăng cường sức khỏe.

Ngoài ra, sự động viên từ gia đình đã giúp MC Hạnh Phúc vững tin và vượt qua bệnh tật một cách kỳ diệu.

Mắc ung thư vú hơn 2 thập kỷ, nữ danh ca hải ngoại vượt qua bạo bệnh, có sự nghiệp lẫn cuộc sống tốt đẹp GĐXH - Danh ca Ý Lan nổi tiếng trong làng nhạc hải ngoại với nhiều bài hát trữ tình sâu lắng. Đằng sau sự nghiệp đồ sộ của bà là biến cố về sức khỏe, nữ ca sĩ mắc bệnh ung thư vú nhưng đã vượt qua.



