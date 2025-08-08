Thái Hoà vào vai không tặc máu lạnh

Thái Hòa tái hợp Kaity Nguyễn trong phim về cướp máy bay Diễn viên Thái Hòa tái hợp cùng Kaity Nguyễn trên màn ảnh rộng nhưng với hình ảnh đối lập nhau trong phim "Tử chiến trên không".

Trong video phía sau hậu trường của phim điện ảnh "Tử chiến trên không", Thái Hòa lần đầu hé lộ về quá trình hóa thân vào nhân vật Long - tên không tặc mưu mô, tàn độc đến mức các diễn viên khác không khỏi lạnh gáy khi đối mặt.

Trong khoảng thời gian chưa đầy nửa năm, Thái Hòa đã hai lần mang đến bất ngờ cho khán giả thông qua những vai diễn điện ảnh chất lượng. Hoàn toàn đối lập về hình tượng lẫn tính cách với Bảy Theo trong Địa Đạo, nhân vật Long của Thái Hòa trong "Tử chiến trên không" hứa hẹn sẽ trở thành một trong những vai phản diện hành động đặc sắc nhất màn ảnh Việt năm 2025 thông qua những chia sẻ từ nam diễn viên và các đồng nghiệp.

Thái Hòa trong phân cảnh cướp máy bay.

Ngay từ khi teaser trailer được công bố, khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thái Hòa khi từng nét diễn xuất, ánh mắt của anh đều mang lại sự chân thật đến rùng mình. Những ngón nghề mà Long sử dụng để uy hiếp phi hành đoàn cho thấy đây không phải là kẻ phản diện ưa bạo lực hay sử dụng sức mạnh cơ bắp, nhưng chính sự thâm hiểm, thao túng tâm lý, không từ thủ đoạn nào để tra tấn, hành hạ người khác về thể xác lẫn tinh thần mới là thứ khiến tên không tặc này trở nên nguy hiểm.

Để một cảnh quay hoàn thành trọn vẹn, đó là sự phối hợp của toàn bộ các diễn viên, đặc biệt là trong bộ phim có bối cảnh không gian trải dài trên máy bay với nhiều máy quay từ mọi góc độ như "Tử chiến trên không". Theo Thái Hoà, đặc điểm này đã mang đến cho anh một thử thách nhất định, đòi hỏi nam diễn viên phải sống trọn vẹn với mọi khoảnh khắc của nhân vật. Nam diễn viên cũng cho biết thực tế hiện trường luôn khác biệt so với lúc luyện tập, khi mạch diễn liên tục thay đổi buộc diễn viên phải duy trì cảm xúc nhân vật để hoàn thành tốt từng cú máy liền mạch kéo dài nhiều phút.

Thái Hòa kể về sự cố gây đau cho nữ đồng nghiệp.

Trong lần hợp tác này, Thái Hòa tiếp tục mang đến nhiều cảm xúc và ấn tượng cho các đồng nghiệp trẻ trong quá trình làm việc. Theo "con gái" Kaity Nguyễn: "Mỗi lần làm việc với ba Thái Hòa lại là một cơ hội để Kaity học hỏi bởi mình luôn mong muốn trau dồi kiến thức và trải nghiệm cùng các diễn viên gạo cội". Bên cạnh Kaity Nguyễn, diễn viên Thanh Sơn, Trâm Anh và Lợi Trần cũng dành nhiều lời ngưỡng mộ cho sự chỉn chu, kỹ lưỡng và khả năng nhập vai đầy nội lực của tiền bối. Đặc biệt, Lợi Trần không khỏi ấn tượng trước khả năng sử dụng vũ khí của "vua phòng vé": "Cách mà anh Hòa dùng vũ khí để khống chế con tin rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiểm ác".

Cũng trong quá trình ghi hình cùng Trâm Anh, Thái Hòa đã vô tình gây ra một tai nạn nhỏ cho bạn diễn, từ đó cũng cho thấy mức độ chân thật trong từng cảnh hành động mà anh thể hiện. Nam diễn viên chia sẻ: "Ở những phân đoạn đầu tiên, khi chưa điều chỉnh tốt lực tay, tôi lỡ giật cùi chỏ trúng bụng Trâm Anh khiến bạn ấy bị đau. May mắn là lúc đó Trâm Anh chưa phải thực hiện nhiều động tác nên có thời gian để tạm nghỉ. Phim hành động nên đôi khi sẽ có vài sự cố nhỏ mà diễn viên chưa thể kiểm soát được".

Trong phim, Long cùng ba đồng bọn thực hiện một kế hoạch chiếm quyền kiểm soát máy bay được chuẩn bị một cách kín kẽ. Băng cướp chia nhau ra tay khống chế tiếp viên, vô hiệu hóa cảnh vệ và kiểm soát hành khách, từ đó dần áp sát buồng lái để thực hiện âm mưu. Đối với diễn viên Trâm Anh, chính sự thông minh, xảo trá của Long đã giúp tên này tính toán được mọi đường đi nước bước: "Thậm chí không cần dùng vũ lực, Long chỉ cần dùng ánh mắt cũng đã đủ để uy hiếp người khác". Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Thái Hoà, đây chỉ là kế hoạch gần như hoàn hảo, bởi điều duy nhất băng không tặc không tính toán trước được lại đến từ một nhân vật khác.

Thái Hòa chia sẻ đây là vai diễn rất khác so với những vai trước đây của mình.

"Tử chiến trên không" là một trong những bộ phim hành động hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam được khai thác trong không gian hoàn toàn khép kín. Chính vì gần như toàn bộ diễn biến chính xảy ra bên trong khoang máy bay chật hẹp, khán giả có thể cảm nhận được sự ngột ngạt, căng thẳng xuyên suốt từng cảnh quay. Đồng thời, đây sẽ là cuộc đối đầu đặc biệt giữa một bên là băng không tặc tàn độc, bên còn lại là những con người bình thường như tiếp viên, hành khách - họ không biết võ và cũng chưa từng chuẩn bị cho tình huống này. Những đặc điểm đó đã khiến "Tử chiến trên không" trở thành một cuộc giằng co sinh tử giữa không trung đầy chân thật, căng thẳng.

Ảnh: NSX phim cung cấp